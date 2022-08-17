Nghi vấn Matt Liu và Hương Giang đã đường ai nấy đi?

Dòng trạng thái mới của Matt Liu trên trang cá nhân đang nhận được sự quan tâm của toàn cư dân mạng.

Bước ra từ chương trình thực tế Người ấy là ai, Matt Liu và Hương Giang là cặp đôi hot nhất từ trước đến nay sau khi tham gia chương trình. Bên cạnh đó, ở thời điểm mặn nồng Matt Liu và Hương Giang cũng đã có khoảng thời gian đi chơi hẹn hò với nhau khá là vui vẻ.

Matt Liu và Hương Giang gây sốt với khoảnh khắc hạnh phúc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, cặp đôi lại vướng phải tin đồn rạn nứt tình cảm khi trên story ở Intasgram của mình, Matt Liu đã bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái chỉ duy nhất 2 chữ : "The end" (Tạm dịch: Kết thúc). Đáng chú ý, dòng chữ này còn nằm giữa khung ảnh bao trùm chỉ là màu đen u tối.

Động thái mới gây hoang mang của Matt Liu - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Ngay lập tức, dòng trạng thái đầy ẩn ý của Matt Liu đã khiến cả cộng đồng mạng hoang mang. Qua đó, cũng có nhiều người cho rằng Hương Giang và Matt Liu đang xảy ra trục trặc tình cảm. Trước đó, cặp đôi cũng từng liên tục dính tin đồn đường ai nấy đi nhưng đã có động thái ngầm phản bác. Ở hiện tai, sau khi đăng tải dòng trạng thái, Matt Liu vẫn chưa có thêm chia sẻ gì thêm. Mặc dù chưa rõ động thái chia tay nhưng người hâm mộ luôn ngóng chờ tin vui từ cặp đôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-matt-liu-va-huong-giang-da-duong-ai-nay-di-492666.html