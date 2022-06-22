Hương Giang kỷ niệm 2 năm yêu nhau với Matt Liu ở sân golf, lộ hint ngày chính thức về chung 'một nhà' không còn xa?

Hậu trường 22/06/2022 07:22

Hương Giang đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc sánh đôi cùng Matt Liu kèm lời nhắn đầy ngọt ngào.

Trên trang cá nhân, Hương Giang đăng tải khoảnh khắc sánh đôi cùng Matt Liu kèm lời nhắn đầy ngọt ngào.

Hương Giang kỷ niệm 2 năm yêu nhau với Matt Liu ở sân golf, lộ hint ngày chính thức về chung 'một nhà' không còn xa? - Ảnh 1
Hương Giang đăng ảnh kỉ niệm 2 năm yêu nhau với Matt Liu - Ảnh: FBNV

 

Đây là khoảnh khắc hiếm hoi Hương Giang công khai người ấy lên mạng xã hội. Hành động trên của nữ ca sĩ đã "đập tan" tin đồn đường ai nấy đi trong suốt thời gian qua. Về phía nhà trai, Matt Liu cũng đăng tải bức ảnh cả hai kèm lời nhắn "ngọt như mía lùi".

Hương Giang kỷ niệm 2 năm yêu nhau với Matt Liu ở sân golf, lộ hint ngày chính thức về chung 'một nhà' không còn xa? - Ảnh 2
Matt Liu cũng đáp lại với trạng thái đầy ngọt ngào - Ảnh: FBNV

 

Động thái trên của bộ đôi Hương Giang - Matt Liu khiến dân tình thích thú. Ai nấy đều để lại bình luận chúc mừng cho cặp đôi ngay dưới bài viết như:

- Chị chúc 2 em mãi hạnh phúc luôn đồng hành cùng nhau và sớm về chung một nhà.

- Quá đẹp luôn chị ơi hóng đám cưới anh chị.

- Đẹp đôi quá ạ, mãi hạnh phúc như này nhé anh chị.

- Đúng trời xinh một cặp, xinh đẹp - tài năng.

Hương Giang kỷ niệm 2 năm yêu nhau với Matt Liu ở sân golf, lộ hint ngày chính thức về chung 'một nhà' không còn xa? - Ảnh 3
Dân tình hối cả hai về chung một nhà - Ảnh: Internet

 

Được biết, Hương Giang và Matt Liu nên duyên từ chương trình Người ấy là ai, dù nhiều lần vướng tin rạn nứt, cả hai vẫn được công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình chị em hơn kém 3 tuổi nhưng cực kỳ bền chặt. Tính đến nay, cặp đôi đã yêu được hơn 1 năm, Matt Liu còn lộ "hint" về ra mắt gia đình bạn gái hồi đầu tháng 10/2021.

Há hốc mồm trước mặt mộc ngày ấy - bây giờ của Hương Giang, nét nam tính biến mất không để lại dấu vết?

Há hốc mồm trước mặt mộc ngày ấy - bây giờ của Hương Giang, nét nam tính biến mất không để lại dấu vết?

Dân tình ngạc nhiên trước ảnh quá khứ - bây giờ của Hương Giang Idol nhưng nét nam tính biến mất không dấu vết.

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Từ khóa:   Hương Giang Matt Liu vbiz

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