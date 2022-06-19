Há hốc mồm trước mặt mộc ngày ấy - bây giờ của Hương Giang, nét nam tính biến mất không để lại dấu vết?

Hậu trường 19/06/2022 12:31

Dân tình ngạc nhiên trước ảnh quá khứ - bây giờ của Hương Giang Idol nhưng nét nam tính biến mất không dấu vết.

Những bức ảnh mặt mộc được Hương Giang đăng tải thường vấp phải nhiều tranh cãi. Bên cạnh những lời khen ngợi, không ít ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đang lạm dụng quá đà filter, phần mềm chỉnh sửa để sống ảo.

Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận là làn da, vóc dáng và phong cách ăn mặc của Hương Giang ngày một “thăng hạng” rõ rệt. Trong bức ảnh selfie mới nhất, dù show trọn khoảnh khắc có vẻ còn ngái ngủ, gương mặt mộc không chút phấn son, Hương Giang vẫn khiến nhiều người phải bật thốt, trầm trồ ngưỡng mộ bởi đường nét sắc sảo của mình.

Há hốc mồm trước mặt mộc ngày ấy - bây giờ của Hương Giang, nét nam tính biến mất không để lại dấu vết? - Ảnh 1
Mặt mộc không son phấn của Hương Giang - Ảnh: Internet

 

Được biết, Hương Giang trước khi phẫu thuật chuyển giới tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu. Từ thời còn học cấp 3, Hương Giang đã có sở thích ăn mặc, làm tóc nữ tính.

Với khao khát có thể trở thành một người phụ nữ trọn vẹn, sống thật với giới tính của mình, Hương Giang đã quyết định sang Thái Lan để làm phẫu thuật chuyển giới.

Há hốc mồm trước mặt mộc ngày ấy - bây giờ của Hương Giang, nét nam tính biến mất không để lại dấu vết? - Ảnh 2
Nhan sắc quá khứ của Hương Giang còn mang nhiều nét nam tính - Ảnh: Internet

 

Sau khi chuyển giới, Hương Giang về nước tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2012 và trở thành cái tên được chú ý vì câu chuyện của mình. Nhan sắc của Hương Giang thời điểm tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2012 được nhận xét là ưa nhìn nhưng có phần nhạt nhòa, không thực sự nổi bật.

Há hốc mồm trước mặt mộc ngày ấy - bây giờ của Hương Giang, nét nam tính biến mất không để lại dấu vết? - Ảnh 3
Hương Giang thời thi Việt Nam Idol - Ảnh: Internet

 

Hương Giang của hiện tại, dù đôi lúc vẫn “dính” phải 1 vài khoảnh khắc không được đẹp, bị chê “nam tính”, thế nhưng sắc vóc cùng gu thời trang ngày một nâng tầm là điều mà không ai có thể chối bỏ.

Há hốc mồm trước mặt mộc ngày ấy - bây giờ của Hương Giang, nét nam tính biến mất không để lại dấu vết? - Ảnh 4
Nhan sắc Hương Giang ngày càng thăng hạng - Ảnh: Internet

 

Cuối năm 2017, Hương Giang tham gia cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018 và xuất sắc giành ngôi vị cao nhất, cũng từ đây, sự nghiệp của người đẹp như bước sang 1 trang mới.

 

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Từ khóa:   hương giang idol ca sĩ Hương Giang vbiz

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