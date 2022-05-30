Matt Liu - Hương Giang liên tục 'phát cẩu lương' trên mạng xã hội, CĐM hỏi khó: Bao giờ rước nàng 'về dinh' ?

Nên duyên từ chương trình Người Ấy Là Ai, trải qua nhiều quãng thời gian thăng trầm cũng như những lời đồn đoán tan vỡ, Hương Giang và Matt Liu không hề lên tiếng khẳng định hay phủ nhận, mà âm thầm có những hành động ngầm chứng minh mối quan hệ của cả hai vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Hương Giang - Matt Liu được công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình chị em hơn kém 3 tuổi nhưng cực kỳ bền chặt. Tính đến nay, cặp đôi đã yêu được 1 năm rưỡi, Matt Liu còn lộ "hint" về ra mắt gia đình bạn gái hồi đầu tháng 10/2021.

Những cặp đôi quyền lực trong showbiz được cư dân mạng "đẩy thuyền" nhiều nhất trong thời gian gần đây không thể không kể đến Hương Giang - Matt Liu. Nên duyên từ một chương trình thực tế, cả hai liên tục nhận về những sự quan tâm cực lớn từ cư dân mạng.

Không chỉ khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ bởi thành công trong cuộc sống, Hương Giang và Matt Liu cũng có những động thái "phát cẩu lương" trên mạng xã hội. Cặp đôi không ngần ngại tương tác qua lại, thể hiện những khoảnh khắc tình tứ trong công việc lẫn cuộc sống đời thường khiến khán giả phải đỏ mắt ghen tỵ!

Cũng chính bởi việc liên tục "phát cẩu lương" mà người hâm mộ nhiều lần "đẩy thuyền" nhiệt tình, liên tục hối thúc Matt Liu mau sớm đưa Hương Giang "về dinh". Cách đây chưa lâu, những thông tin hành lang cho rằng cả hai sẽ tổ chức hôn lễ trong năm 2022, tuy nhiên mọi chuyện sau đó chỉ dừng lại ở tin đồn mà thôi, cá nhân Matt Liu và Hương Giang, cả hai đều không lên tiếng.

Liên tục "phát cẩu lương" người hâm mộ nhiều lần hối thúc Matt Liu mau sớm đưa Hương Giang "về dinh" - Ảnh: Internet

Cách đây chưa lâu trong một cuộc trò chuyện với Quỳnh Anh Shyn, Hương Giang cũng đã có những chia sẻ về thông tin lễ cưới sẽ tổ chức. Theo đó nữ ca sĩ bày tỏ hiện tại chưa có ý định kết hôn, đồng thời "đi xem bói thầy phán phải 33 tuổi mới lấy chồng". Nếu đúng theo những gì Hương Giang chia sẻ thì phải 2 năm nữa - tức năm 2024, người hâm mộ của cô mới có thể thấy cô nàng trong bộ váy cưới.

Nữ hoàng chuyển giới từng khẳng định bản thân cô vẫn chưa có dự định đi đến hôn nhân - Ảnh: Internet

Trong một phỏng vấn với báo chí cách đây chưa lâu, nữ hoàng chuyển giới từng khẳng định bản thân cô vẫn chưa có dự định đi đến hôn nhân và tất cả mọi chuyện sẽ tùy thuộc vào bạn trai Việt Kiều.

"Với Hương Giang, chuyện đó phải xuất phát từ Matt Liu, bạn ấy phải sẵn sàng và chúng mình cũng đã thống nhất với nhau chuyện đó. Cầu hôn hay bất cứ điều gì hoàn toàn phải từ phía Matt Liu", Hương Giang chia sẻ khi được đặt câu hỏi về quyết định đi đến hôn nhân với bạn trai Việt Kiều.