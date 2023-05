Hương Giang hóa cô dâu đi thảm đỏ Cannes, Matt Liu nói một câu chứng minh ngày 'về chung một nhà' không còn xa

Mới đây, Hương Giang và Matt Liu tiếp tục vướng những tin đồn sắp làm đám cưới.

Cannes là liên hoan phim đình đám mà bất cứ ngôi sao nào cũng mơ ước được đặt chân đến. Trước đó, Lý Nhã Kỳ đã có màn thể hiện vô cùng ấn tượng trong 4 ngày liên tiếp, sự chuyên nghiệp và số tiền "khủng" đầu tư cho trang phục của cô khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Vào ngày 25/5, Hương Giang đã khiến khán giả quê nhà thổn thức khi xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim "The Stars At Noon" với tư cách khách mời của đối tác kinh doanh. Cô mặc thiết kế phong cách thanh lịch pha cổ điển, phần tùng xòe to. Đồng thời, nữ ca sĩ kết hợp cùng găng tay, tóc búi gọn và son môi đỏ, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh cô dâu.

Hương Giang hóa cô dâu trong chiếc đầm trắng - Ảnh: FBNV Sau khi những hình ảnh của Hương Giang được chia sẻ rộng rãi, ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp của nữ ca sĩ với "cơn mưa lời khen". Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng Matt Liu để lại bình luận khiến dân tình đốn tim và ghen tị không ngớt. Anh viết: "You look so beautiful in white" (Tạm dịch: Em trông thật đẹp khi mặc màu trắng). Matt Liu để lại bình luận khiến dân tình đốn tim - Ảnh: Chụp màn hình Dòng bình luận trên của Matt Liu đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Chính động thái này của Matt Liu khiến mạng xã hội một phen "rần rần" vì đinh ninh ngày cặp đôi về chung một nhà sẽ không còn xa.

Cư dân mạng nghi vấn ngày cặp đôi về chung một nhà sẽ không còn xa - Ảnh: FBNV Trước đó, người đẹp cho biết khá lo lắng trong lần đầu xuất hiện tại Cannes. Hương Giang chia sẻ: "Khi phóng viên quốc tế không biết mình là ai, liệu họ có chụp hình mình hay không, chụp rồi thì cũng không biết lấy hình ở đâu khi nhiếp ảnh gia của mình không thể vào bên trong thảm đỏ. Tất cả hình ảnh của sự xuất hiện phụ thuộc vào… hên xui". Tuy nhiên, cô cho biết rất may mắn là ngoài hình ảnh dàn diễn viên chính của phim "The Stars At Noon", trang Getty Images đã ưu ái đăng tải 3 tấm hình của Hương Giang trên thảm đỏ. Cô viết: "Cuối cùng cũng có hình ảnh xinh xẻo gửi tặng khán giả thân yêu của Giang. Cũng còn rất nhiều phóng viên khác chụp nữa nhưng thú thật là không biết lấy ở đâu mọi người ạ".

