Chỉ một câu nói của Matt Liu, netizen cũng ngầm nhận ra mối quan hệ hiện tại giữa Hương Giang và mẹ chồng thực chất như thế này đây

Hậu trường 28/05/2022 09:34

Chỉ với một câu nói của Matt Liu, khán giả ngay lập tức ngầm hiểu được mối quan hệ giữa Hương Giang và mẹ chồng giàu có đang trong tình trạng ra sao.

Công khai mối quan hệ yêu đương kể từ sau chương trình Người Ấy Là Ai, chuyện tình của Hương Giang và CEO Matt Liu ngày càng được chú ý, quan tâm. Từ ngày Hương Giang comeback, cặp đôi chẳng ngại phân phát "cẩu lương" khiến dân tình thích thú. Dù chặng đường của cặp đôi này cũng có không ít sóng gió, nhưng sau tất cả, đến thời điểm hiện tại, Hương Giang và CEO gốc Singapore vẫn rất hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau.

Chỉ một câu nói của Matt Liu, netizen cũng ngầm nhận ra mối quan hệ hiện tại giữa Hương Giang và mẹ chồng thực chất như thế này đây - Ảnh 1
Matt Liu gửi lời chúc ngọt ngào dành cho bạn gái - Ảnh: Internet

Thậm chí tại thời điểm bạn gái gặp biến cố với loạt lùm xùm không hay và buộc phải ở ẩn trong một khoảng thời gian dài, Matt Liu vẫn luôn ở bên cạnh và dành thời gian chăm sóc người yêu từng chút một khiến fan không khỏi phần ghen tị với Hương Giang. Thậm chí nam CEO còn nhắn nhủ điều này tới nàng Hậu: "Happy birthday bae yêu. Chúc bae thật nhiều sức khỏe, thành công trong sự nghiệp, dù có gặp khó khăn như thế nào anh vẫn sẽ ở cạnh em, tâm sự với em, giải quyết cùng em, đồng hành và hỗ trợ em trong mọi thử thách trong tương lai".

Chỉ một câu nói của Matt Liu, netizen cũng ngầm nhận ra mối quan hệ hiện tại giữa Hương Giang và mẹ chồng thực chất như thế này đây - Ảnh 2
Matt Liu và Hương Giang - Ảnh: Internet

Hạnh phúc bên cạnh nhau là vậy nhưng về phía khán giả, họ cũng rất tò mò liệu gia đình của 2 có thực sự ủng hộ cho chuyện tình cảm này. Dẫu vậy thì những người hâm mộ cặp đôi cũng không phải lo lắng quá nhiều khi trên mạng xã hội, mẹ Matt Liu thường xuyên tương tác, "thả tim" vào các hoạt động mà "con dâu tương lai" đăng tải. Cả hai không ngại thể hiện tình cảm thân thiết.

Matt Liu từng tiết lộ, trong một buổi tiệc sinh nhật của mẹ mình vì lý do cá nhân nên Hương Giang đã không đến tham dự được. Lúc đó, bà đã ước Hương Giang cũng có mặt tại đó. 

Chỉ một câu nói của Matt Liu, netizen cũng ngầm nhận ra mối quan hệ hiện tại giữa Hương Giang và mẹ chồng thực chất như thế này đây - Ảnh 3
Mối quan hệ giữa Hương Giang và mẹ chồng là cực kỳ thân thiết - Ảnh: Internet

Mặc dù không có mặt trong buổi tiệc nhưng Hương Giang cũng không quên gửi lời chúc tới "mẹ chồng tương lai": "Gửi lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp nhất cho mẹ nhé. Ước gì được ở đó chung vui". 

Có thể thấy chỉ 2 câu nói đơn giản của cặp đôi thôi cũng giúp cho netizen nhận ra mối quan hệ giữa đôi bên đang tiến triển rất tốt, thậm chí một số netizen còn cho rằng Hương Giang còn rất được lòng mẹ chồng là đằng khác. 

Chỉ một câu nói của Matt Liu, netizen cũng ngầm nhận ra mối quan hệ hiện tại giữa Hương Giang và mẹ chồng thực chất như thế này đây - Ảnh 4
Matt Liu cũng rất được lòng bố mẹ nàng Hậu - Ảnh: Internet

Cũng chính vì lẽ đó mà các fan hâm mộ hy vọng họ sẽ sớm được chứng kiến thêm một đám cưới thể kỷ nữa trong khoảng thời gian tới đây, nhất là khi đây là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất nhì làng giải trí

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Từ khóa:   Hoa hậu Hương Giang Matt Liu Hương Giang - Matt Liu

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