Loạt ảnh thời 'trẻ trâu' của HIEUTHUHAI, nhan sắc có 'đỉnh của chóp' như bây giờ?

Qua loạt hình ảnh thuở học trò "ngố tàu" của HIEUTHUHAI, có thể thấy nam rapper cũng "ăn chơi" khi anh để kiểu tóc dựng ngược khá "mốt" ở thời điểm đó. Chưa kể, anh còn đeo thêm cặp kính trông vừa thời trang vừa "tri thức".

HIEUTHUHAI là một rapper có tiếng trong giới Underground. Sở hữu một gương mặt đẹp trai và phong cách âm nhạc hợp thị hiếu đã lấy được cảm tình của người hâm mộ. Việc tham gia King Of Rap là một bước đệm giúp cái tên HIEUTHUHAI được biết đến rộng rãi hơn. Hình ảnh của nam rapper HIEUTHUHAI - Ảnh: Internet Mới đây, trên một số diễn đàn, dân tình không ngừng chuyền tay nhau thông tin về bạn gái "tin đồn" của HIEUTHUHAI. Nguyên nhân dẫn đến những tin đồn này là bởi vì trước đó, không ít lần cư dân mạng đã bắt gặp nam rapper và cô nàng này có một số điểm tương đồng ở trên mạng xã hội. Dù vậy, đến thời điểm hẹn tại, cả hai vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này.

Hiện tại HIEUTHUHAI và cô nàng này chưa có bất kỳ động thái nào trước nghi vấn hẹn hò - Ảnh: Internet Sau vụ việc này, rất nhiều thông tin xoay quanh HIEUTHUHAI lại tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Trong đó phải kể đến những loạt hình ảnh thuở học trò "ngố tàu" của nam rapper. Cách tạo dáng chụp ảnh theo phong cách hip hop từ thời học sinh của HIEUTHUHAI - Ảnh: Internet Qua loạt ảnh này có thể thấy, thời học sinh, HIEUTHUHAI cũng "ăn chơi" khi anh để kiểu tóc dựng ngược khá "mốt" ở thời điểm đó. Chưa kể, anh còn đeo thêm cặp kính trông vừa thời trang vừa "tri thức".

Anh còn đeo thêm cặp kính trông vừa thời trang vừa "tri thức" - Ảnh: Internet HIEUTHUHAI thời còn đeo khăn quàng đỏ - Ảnh: Internet HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999. Hiếu lấy nghệ danh là HIEUTHUHAI (Hiếu Thứ Hai) vì ngày xưa ở trong lớp có tận 2 bạn tên Hiếu, Minh Hiếu học “tệ hơn” nên tự đặt biệt danh cho mình là Hiếu Thứ Hai. Phong cách ăn mặc lịch lãm của nam rapper - Ảnh: Internet Ngoài ra, anh cũng từng khẳng định với người hâm mộ rằng mình vẫn học giỏi nhưng chỉ không giỏi bằng cậu bạn trùng tên kia, chứ không hẳn là học kém như phát ngôn trước đó trên sóng truyền hình. Anh sở hữu gương mặt sáng, ngoại hình cực phẩm của anh cũng mang lại nhiều cơ hội hợp tác với các nhãn hàng quảng cáo, chương trình ca nhạc - Ảnh: Internet Sau khi bước ra khỏi cuộc thi King Of Rap, HIEUTHUHAI đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Từ đây, chàng rapper sinh năm 1999 ngày càng có cơ hội phát triển sự nghiệp cùng sự công nhận từ phía gia đình và khán giả yêu rap. Ngoài ra, anh sở hữu gương mặt sáng, ngoại hình cực phẩm của anh cũng mang lại nhiều cơ hội hợp tác với các nhãn hàng quảng cáo, chương trình ca nhạc.

Ca sĩ Minh Tuyết: 'Tôi và ông xã luôn chia sẻ tất cả mọi thứ' "Muốn giữ một gia đình hạnh phúc là phải biết chia sẻ, biết chịu thay đổi vì nhau. Phải biết kiểu như nhảy cha cha cha vậy đó, người bước lên thì phải có người bước xuống", Minh Tuyết nói.

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