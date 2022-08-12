Diệp Lâm Anh lên tiếng khi bị đồn 'đòi nhà chồng 100 tỷ', khẳng định một điều nhất quyết phải giành lấy sau ly hôn

Diệp Lâm Anh cho biết rằng cô đã rời khỏi nhà chồng từ lâu, hiện sống cùng 2 con ở một căn hộ. Nữ nghệ sĩ đã lên toà 2 lần theo lời mời để giải quyết việc ly hôn và đang chờ phán quyết cuối cùng của toà. Khi kết thúc hôn nhân với thiếu gia Đức Phạm, Diệp Lâm Anh bày tỏ mong muốn được nuôi dưỡng 2 con vì các bé còn quá nhỏ. Cha mẹ đã phải chia cách thì không nên chia cách 2 con nhỏ.

Mới đây, những chia sẻ của Diệp Lâm Anh sau chuyện ly hôn thiếu gia Đức Phạm đã nhận được sự chú ý và quan tâm từ cư dân mạng.

Cô chia sẻ: "Hiện cuối tuần tôi vẫn chủ động cho 2 con qua nhà nội vui chơi bình thường. Tôi cũng không gặp chồng nên cũng không nói chuyện. 2 con còn nhỏ, tôi nghĩ không thể xa vòng tay của mẹ. Dẫu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cố gắng giành quyền nuôi 2 con".

Sau những ồn ào về hôn nhân, Diệp Lâm Anh đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Tuy nhiên, cô vẫn gặp phải nhiều phiền toái liên quan tới những đồn đoán thất thiệt, điển hình là ly hôn đòi nhà chồng 100 tỷ.

Cô thẳng thắn lên tiếng: "Tính tôi rất thẳng thắn nên khi bị đồn đòi nhà chồng 100 tỷ là tôi đã nhắn tin đối chất chồng tôi ngay và hỏi những tin đồn này do ai thêu dệt? Chứng cứ ở đâu? Tôi không hề nhận được số tiền nào như vậy. Tin đồn đó là bịa đặt, vu khống. Tôi sống công khai với các mối quan hệ, công việc xung quanh nên cũng không ngại với những tin đồn ác ý. Song tôi không hề muốn bản thân mình bị những kẻ có ý đồ xấu mang ra bàn tán một cách vô lý như vậy".

Diệp Lâm Anh và Đức Phạm tan vỡ tình cảm sau hơn 3 năm chung sống - Ảnh: Internet

Trước đó, Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm kết hôn vào năm 2018, hiện có 2 con chung. Chồng của Diệp Lâm Anh từng có 3 năm sinh sống và học tập ở Canada và hiện tiếp quản hoạt động kinh doanh của gia đình với 4 cửa hàng xe máy có tiếng tại TP.HCM. Bên cạnh đó, gia đình chồng cũ của Diệp Lâm Anh còn kinh doanh bất động sản và sở hữu nhiều mảnh đất ở vị trí đắc địa, nằm ở trung tâm thành phố.

Về lý do ly hôn, cô chia sẻ, trong quá trình chung sống, vợ chồng cô thường xuyên xảy ra bất đồng, cãi vã vì không cùng quan điểm trong công việc, sau đó dẫn tới những mâu thuẫn khác. Cô và chồng cũ đã ly thân trước khi cô dọn ra khỏi nhà chồng khi cố gắng ở lại hàn gắn nhưng không thành.