Diệp Lâm Anh bị mắng vốn: 'Em đi làm chứ không đi xin chị' khi để shipper chờ 12 phút

Hậu trường 01/07/2022 14:43

Diệp Lâm Anh khá khó chịu trước thái độ có phần kém “duyên” của chàng shipper công nghệ.

Diệp Lâm Anh tên thật là Nguyễn Diệp Anh, cô sinh năm 1989 tại Hà Nội. Hiện tại, cô đang là chủ của hàng loạt công ty về thời trang, ăn uống và khách sạn. Cuộc sống gia đình thì nữ ca sĩ hiện đang hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình. Sau kết hôn thì cô đã có cho mình 2 cháu nhỏ đáng yêu.

Diệp Lâm Anh bị mắng vốn: 'Em đi làm chứ không đi xin chị' khi để shipper chờ 12 phút - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh

Đáng chú ý khi mới đây, Diệp Lâm Anh đã công khai một đoạn tin nhắn trên trang mạng xã hội Intasgram của mình. Cụ thể cô chia sẻ: "ÉT Ô ÉT…Shipper tại Hà Nội bữa giờ dễ thương mà… tự nhiên sáng dậy mua đồ ăn cho con gặp ngay â.m b.i.n.h". Trong đoạn story, Diệp Lâm Anh tỏ ra khá bức xúc với cách nói chuyện có phần "chợ búa", thiếu lịch sự của nam shipper công nghệ.

Diệp Lâm Anh bị mắng vốn: 'Em đi làm chứ không đi xin chị' khi để shipper chờ 12 phút - Ảnh 2
Đoạn tin nhắn giữa Diệp Lâm Anh và shipper công nghệ trên Intasgaram Diệp Lâm Anh.

Trước cách hành xử kém văn minh của anh chàng shipper, có thể thấy Diệp Lâm Anh tỏ ra khá khó chịu và phải thốt lên: “Đúng là đầu gấu đây rồi”.  Nhiều người sau khi đọc đoạn tin nhắn cũng rất đồng tình với Diệp Lâm Anh, cho rằng phải kỉ luật anh chàng shipper thiếu văn minh này.

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Từ khóa:   diệp lâm anh shipper nam shipper

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