Danh sách 'hồ sơ tình ái' không phải dạng vừa của ông hoàng streamer PewPew, trước khi chốt đơn 'cưới vợ'

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ thông tin PewPew sắp kết hôn. Nguồn cơn bắt đầu từ việc một tấm ảnh thiệp cưới in hình streamer và bạn gái kèm theo cả tên thật cặp đôi bất ngờ xuất hiện.

Hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa thông tin chính thức về việc này. Song động thái của ViruSs khiến cho tin đồn Pewpew "chốt cưới" càng tăng độ chính xác. Theo đó, anh bạn thân trong "Tứ hoàng streamer" đăng tấm thiệp mời cưới, bên ngoài ghi dòng chữ "to ViruSs" cùng dòng trạng thái: "Rồi bạn tôi cưới lun… chúc mừng nhá PW".

Động thái của ViruSs khiến cho tin đồn Pewpew "chốt cưới" càng tăng độ chính xác - Ảnh: Internet

Qua tìm hiểu được biết, bạn gái Pewpew tên Hồng Nhật. Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu nhau vào năm 2019 và không lâu sau đó nam streamer công khai hẹn hò với nàng trên mạng xã hội. Thời gian bên nhau, cặp đôi gần như không chia sẻ nhiều về đối phương. Mọi người chỉ thấy họ xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, hay đám cưới của bạn bè.

Bạn gái Pewpew tên Hồng Nhật - Ảnh: Internet

2 năm trước, Pewpew được cho đã cầu hôn Hồng Nhật - Ảnh : Internet

Trong một chia sẻ hiếm hoi, Pewpew từng tâm sự về Hồng Nhật: "Với bạn ấy, tất cả mọi thứ đều vừa phải. Mình là người hướng đến cuộc sống mà biên độ dao động của mọi sự việc trong đời phải nhỏ nhất có thể. Và bạn ấy mang lại cho mình cảm giác đúng là như thế. Ở bên nhau, đôi khi chỉ cần bình yên là được. Những chuyện khác thì biết thế nào là đủ, cuộc sống mà. Không bao giờ là đủ, mình bảo như vậy là đủ thì nó sẽ đủ".

Trước khi đến với Hồng Nhật, Pewpew sở hữu "hồ sơ tình ái" không phải dạng vừa. Đầu tiên là mối tình 12 năm với cô gái tên LyLy. Được biết, LyLy và Pewpew quen nhau khi anh đang du học tại Úc. Đây là cô bạn gái bên cạnh và đồng hành cùng chàng streamer trong suốt những năm tháng chân ướt, chân ráo tại trời Tây.

Dù quen nhau đến 12 năm nhưng Pewpew - LyLy không thể ở bên nhau suốt kiếp - Ảnh : Internet

Đến hiện tại, dù không thể đến với nhau nhưng Pewpew vẫn luôn trân trọng mối quan hệ này. "Tôi luôn trân trọng bạn ấy. Nếu không có những ngày tháng ấy thì sẽ không có tôi ngày hôm nay. Đáng tiếc là chúng tôi không đến được với nhau, mặc dù đã cố gắng hết sức", streamer từng tâm sự.

Tiếp đến là chuyện tình bước ra từ show hẹn hò gây sốt khắp cõi mạng của Pewpew và hot girl Trâm Anh. Cụ thể, năm 2018 nam streamer tham già Mảnh Ghép Tình Yêu. Tại đây, Pewpew đã bị gái xinh Thanh Hóa chinh phục cùng câu nói tạo viral cực mạnh khi đó: "Anh không ngại đi đường xa. Anh chỉ cần một lý do". Quyết định nắm tay nhau rời chương trình, Pewpew và Trâm Anh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Pewpew - Trâm Anh trên show hẹn hò - Ảnh: Internet

Sau chương trình cặp đôi cũng có những buổi hẹn hò, đi chơi, ăn uống cùng nhau. Sau cũng, vì khoảng cách Bắc - Nam và muốn tập trung cho sự nghiệp nên họ quyết định dừng lại ở tình bạn.

Vì khoảng cách Bắc - Nam và muốn tập trung cho sự nghiệp nên họ quyết định dừng lại ở tình bạn - Ảnh: Internet

"Tôi đã nghĩ rất lâu và muốn có một cái gì đó để bản thân phấn đấu. Nhưng tính chất công việc cùng khoảng cách địa lý rất khó để cả hai tiến xa được. Thời gian này tôi muốn tập trung cho công việc. Tôi hy vọng Trâm Anh sẽ luôn sống vui vẻ. Tôi không mong muốn chuyện tình cảm của mình sẽ bị mang ra bàn tán. Cảm ơn mọi người đã quan tâm cả hai đứa", Pewpew chia sẻ. Khi ấy, Trâm Anh cũng tâm sự bản thân chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm bởi cô vừa dứt tình cũ.

Pewpew cũng từng vướng nghi án hẹn hò MisThy. MisThy cũng từng thừa nhận rằng cô có những tình cảm đặc biệt dành cho nam streamer gốc Hải Phòng. Họ luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi ở bên nhau.

Pewpew cũng từng vướng nghi án hẹn hò MisThy - Ảnh: Internet

Có lần cả hai còn công khai dành cho nhau những nụ hôn tình cảm trên sóng truyền hình. Do vậy, người hâm mộ càng nghi vấn nhiều hơn về cặp đôi này.