'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, hiếm hoi diện áo tắm ở tuổi 43

Từng được mệnh danh là " nữ hoàng wushu Việt Nam", Nguyễn Thúy Hiền của hiện tại vẫn luôn được khán giả ưu ái, mến mộ. Ở tuổi 43, cựu vận động viên wushu Nguyễn Thúy Hiền vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ trung rạng rỡ.

Ở tuổi 43, hiện tại Nguyễn Thúy Hiền chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân vui vẻ, yêu đời. Nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp thời trẻ, thời điểm hiện tại gương mặt "cô gái vàng" năm nào vẫn giữ được những nét sắc sảo, quyến rũ.

Nguyễn Thúy Hiền từng được mệnh danh là 'cô gái vàng của làng whusu Việt Nam' - Ảnh: Internet

Ở tuổi 43, hiện tại Nguyễn Thúy Hiền chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân vui vẻ, yêu đời - Ảnh: Internet

Ở tuổi 43, Nguyễn Thúy Hiền vẫn được khen trẻ trung, xinh đẹp. Ngoài gương mặt, cô còn có vóc dáng thon gọn.

Sau khi trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm cá nhân, Thúy Hiền của hiện tại có tâm thế lạc quan, vui vẻ và thoải mái. Cô tham gia nhiều chương trình giải trí hơn và tìm thấy niềm đam mê mới là ca hát. Mới nhất, Thuý Hiền cho ra mắt MV "Đường tới ngày vinh quang''.

Nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp thời trẻ, thời điểm hiện tại gương mặt "cô gái vàng" năm nào vẫn giữ được những nét sắc sảo, quyến rũ - Ảnh: Internet

Loạt ảnh bikini khoe trọn vóc dáng thon gọn của Nguyễn Thúy Hiền trên trang cá nhân - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Hiện tại, Thúy Hiền chọn làm những việc tốt như từ thiện, luyện tập thể dục thể thao để giữ cơ thể cũng như tinh thần luôn khỏe mạnh, lạc quan.