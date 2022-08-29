'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, hiếm hoi diện áo tắm ở tuổi 43

Hậu trường 29/08/2022 17:15

Cựu vận động viên wushu Nguyễn Thúy Hiền khoe hình ảnh diện áo tắm, ở tuổi U40 cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ trung rạng rỡ. Nhan sắc vẫn khiến fan say đắm

Từng được mệnh danh là " nữ hoàng wushu Việt Nam", Nguyễn Thúy Hiền của hiện tại vẫn luôn được khán giả ưu ái, mến mộ. Ở tuổi 43, cựu vận động viên wushu Nguyễn Thúy Hiền vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ trung rạng rỡ.

 

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, hiếm hoi diện áo tắm ở tuổi 43 - Ảnh 1
Nguyễn Thúy Hiền từng được mệnh danh là 'cô gái vàng của làng whusu Việt Nam' - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, hiếm hoi diện áo tắm ở tuổi 43 - Ảnh 2

Ở tuổi 43, hiện tại Nguyễn Thúy Hiền chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân vui vẻ, yêu đời. Nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp thời trẻ, thời điểm hiện tại gương mặt "cô gái vàng" năm nào vẫn giữ được những nét sắc sảo, quyến rũ.

 

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, hiếm hoi diện áo tắm ở tuổi 43 - Ảnh 3

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, hiếm hoi diện áo tắm ở tuổi 43 - Ảnh 4

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, hiếm hoi diện áo tắm ở tuổi 43 - Ảnh 5
Ở tuổi 43, hiện tại Nguyễn Thúy Hiền chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân vui vẻ, yêu đời Ảnh: Internet

 

Ở tuổi 43, Nguyễn Thúy Hiền vẫn được khen trẻ trung, xinh đẹp. Ngoài gương mặt, cô còn có vóc dáng thon gọn.

Sau khi trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm cá nhân, Thúy Hiền của hiện tại có tâm thế lạc quan, vui vẻ và thoải mái. Cô tham gia nhiều chương trình giải trí hơn và tìm thấy niềm đam mê mới là ca hát. Mới nhất, Thuý Hiền cho ra mắt MV "Đường tới ngày vinh quang''.

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, hiếm hoi diện áo tắm ở tuổi 43 - Ảnh 6
Nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp thời trẻ, thời điểm hiện tại gương mặt "cô gái vàng" năm nào vẫn giữ được những nét sắc sảo, quyến rũ - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, hiếm hoi diện áo tắm ở tuổi 43 - Ảnh 7'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, hiếm hoi diện áo tắm ở tuổi 43 - Ảnh 8'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, hiếm hoi diện áo tắm ở tuổi 43 - Ảnh 9'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, hiếm hoi diện áo tắm ở tuổi 43 - Ảnh 10

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, hiếm hoi diện áo tắm ở tuổi 43 - Ảnh 11
Loạt ảnh bikini khoe trọn vóc dáng thon gọn của Nguyễn Thúy Hiền trên trang cá nhân - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Hiện tại, Thúy Hiền chọn làm những việc tốt như từ thiện, luyện tập thể dục thể thao để giữ cơ thể cũng như tinh thần luôn khỏe mạnh, lạc quan.

'Ngọc nữ' có vòng eo nhỏ nhất VTV: Đi làm 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào

'Ngọc nữ' có vòng eo nhỏ nhất VTV: Đi làm 365 ngày không bộ nào trùng bộ nào

Khác hẳn với dáng vẻ chỉn chu, thanh lịch trên sóng truyền hình, MC Mai Ngọc ngoài đời cực thích diện đồ khoe eo thon gọn, nổi danh với việc đi làm 365 ngày không trùng bất kì bộ quần áo nào.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ hoàng wushu Thuý Hiền wushu Nguyễn Thúy Hiền

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh