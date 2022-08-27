Bộ môn thể thao diễn viên Phương Oanh đam mê: Chi phí cực đắt đỏ

Phương Oanh thừa nhận cô là một người "nghiện" thể thao, môn thể thao yêu thích của cô là golf - Ảnh: Internet

Là nữ diễn viên nổi tiếng gắn liền với hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám, Phương Oanh không chỉ gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp, body hết nước chấm mà gu ăn mặc cũng xịn sò. Nữ diễn viên từng tiết lộ, cô sở hữu chiều cao 1m67 cùng số đo 3 vòng nóng bỏng 84-62-92 cm.

Trên trang cá nhân, Phương Oanh từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh lên đồ năng động, cá tính xuống sân với dàn mỹ nhân của showbiz Việt như Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, MC Mai Ngọc... Thậm chí, nhờ chăm chỉ tập luyện, Phương Oanh từng nhận được cúp chiến thắng trong một lần chơi golf.

Để sở hữu thân hình khỏe đẹp, Phương Oanh thừa nhận cô là một người "nghiện" thể thao. Nữ diễn viên từng thử qua nhiều bộ môn như gym, bơi lội, nhảy sexy dance và hiện tại môn thể thao yêu thích của cô là golf. Mỗi lần đi chơi môn thể thao "quý tộc", người đẹp lên đồ xịn sò như đi trình diễn thời trang , tôn trọn body nuột nà, hấp dẫn.

Phương Oanh từng nhận được cúp chiến thắng trong một lần chơi golf - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thời gian qua bộ môn golf bất ngờ bị biến tướng khi gắn với câu chuyện "chân dài - đại gia". Đứng trước những ý kiến trái chiều này, Phương Oanh từng chia sẻ: "Với riêng bộ môn golf, gần đây môn thể thao này ở nước ta lại vô tình có những biến tướng, khiến mọi người có những cái nhìn không hay về golf. Điều này đôi lúc cũng làm tôi cảm thấy golf không còn cuốn hút như ban đầu. Nhưng dù thế nào, golf đối với tôi cũng chỉ là một trong rất nhiều môn thể thao khiến bản thân có thể giải phóng năng lượng, rèn luyện tinh thần, xả stress và nâng cao thể chất, nên tôi vẫn luôn tìm cho cách trải nghiệm đúng đắn nhất để không bị ảnh hưởng tâm lý".

Hiện tại, Phương Oanh đang tạm dừng các dự án phim để tập trung cho công việc kinh doanh thời trang - Ảnh: Internet

Vì chơi golf mất khá nhiều thời gian, mỗi lần ra sân phải mất nửa ngày đến một ngày nên Phương Oanh chỉ có điều kiện ra sân 1-2 tháng/lần. "Mỗi lần ở trên sân, tôi luôn muốn tận hưởng những yếu tố tích cực mà golf mang lại, nhất là khi có dịp giao lưu cùng bạn bè", cô chia sẻ.

Hiện tại, Phương Oanh đang tạm dừng các dự án phim để tập trung cho công việc kinh doanh thời trang. Nhan sắc cuốn hút giúp cô là gương mặt đắt show quảng cáo, sự kiện với mức cát-xê khủng.