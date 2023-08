Bị mỉa mai 'có tí nhan sắc chả được gì', Xoài Non thẳng thắn đáp trả

Màn đáp trả thẳng thắn của Xoài Non khi nhận về bình luận khiếm nhã - Ảnh: Internet

Cư dân mạng và người hâm mộ đều đồng tình và ra sức bênh vực cô nàng. Bên cạnh đó không ít người đã dành những lời có cánh cho diện mạo xinh đẹp của Xoài Non: "Mình thấy bả kiểu xinh nhất Việt Nam luôn, sau này thì không biết gặp ai không nhưng hiện tại thấy bả xinh nhất, dìm kiểu gì bả cũng vẫn đẹp", "Em cảm thấy chị mặc gì cũng đẹp cả", "Style nào cũng xinh hết chị ơi"...

Xoài Non (tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ. Cô sở hữu gương mặt lai Tây ấn tượng và thân hình nóng bỏng hút hồn người xem. Cô là học sinh trường THPT Trường Chinh, TP.HCM trước khi kết hôn với Xemesis - một trong "Tứ hoàng" của làng streamer Việt Nam.

Để có được hạnh phúc đáng ghen tị như ngày hôm nay, Xoài Non đã không ít lần nhận phải những lời nhận xét trái chiều của dư luận - Ảnh: Internet

Thực tế, để có được hạnh phúc đáng ghen tị như ngày hôm nay, Xoài Non đã không ít lần nhận phải những lời nhận xét trái chiều của dư luận. Nhiều người cho rằng Xoài Non đến với Xemesis vì tiền tài, danh vọng ... Bất chấp những điều thị phi, Xoài Non và Xemesis vẫn rất hạnh phúc "Thời gian có thể không quá dài để nói lên được điều gì, Chan (nickname khác của Xoài Non) chỉ biết rằng bản thân mình phải thật cố gắng để xứng đáng với người chồng hiện tại của mình" Người đẹp 10x nói về mối quan hệ của mình và Xemesis.

Xemesis là em họ của chồng cũ Diệp Lâm Anh và từng học ở London. Không chỉ là streamer mà anh còn là một doanh nhân có tiếng ở Sài Gòn hiện đang tiếp quản chuỗi cửa hàng moto "siêu khủng" và salon ô tô của gia đình.