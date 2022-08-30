Bị mỉa mai 'có tí nhan sắc chả được gì', Xoài Non thẳng thắn đáp trả

Hậu trường 30/08/2022 10:43

Bất chấp tiềm lực tài chính của gia đình chồng, Xoài Non vẫn luôn cố gắng xây dựng sự nghiệp riêng. Cô nàng vô cùng tự tin với nhan sắc xinh đẹp của mình.

Ở tuổi 19, hot girl Xoài Non khiến mọi người ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân viên mãn bên "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis (tên thật Hiếu Nghiêm, SN 1989). Họ tổ chức đám cưới ngày 14/11/2020. Ngoài dàn siêu xe rước dâu trị giá hơn 20 tỷ, hình ảnh cô dâu khoác lên người bộ váy cưới 28 tỷ từng làm nhiều người choáng ngợp. Tuy nhiên thay vì lựa chọn cuộc sống ở ẩn để vun vén tổ ấm nhỏ, cô nàng tiếp tục theo đuổi ước mơ và công việc yêu thích. Sự chăm chỉ, thẳng thắn của người đẹp đã nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ phía cư dân mạng.

Bị mỉa mai 'có tí nhan sắc chả được gì', Xoài Non thẳng thắn đáp trả - Ảnh 1
Hình ảnh của Xoài Non - Ảnh: Internet
Bị mỉa mai 'có tí nhan sắc chả được gì', Xoài Non thẳng thắn đáp trả - Ảnh 2
Xoài Non khiến mọi người ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân viên mãn bên "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non đã khoe loạt khoảnh khắc xinh đẹp tới người hâm mộ. Tuy nhiên có một ý kiến ác ý về nhan sắc của người đẹp khiến cô nàng “nổi đoá”.

Cụ thể người này đã để lại bình luân mỉa mai nhan sắc của cô nàng: "Ngoài có tí nhan sắc thì chả được gì". Xoài Non ngay lập tức trả lời: "Nhờ tí cái nhan sắc này thì mình đã kiếm được bao nhiêu tiền? Thế cậu đã kiếm được chưa mà ngồi đây chê mình".

 

Bị mỉa mai 'có tí nhan sắc chả được gì', Xoài Non thẳng thắn đáp trả - Ảnh 3

 

Bị mỉa mai 'có tí nhan sắc chả được gì', Xoài Non thẳng thắn đáp trả - Ảnh 4
Màn đáp trả thẳng thắn của Xoài Non khi nhận về bình luận khiếm nhã - Ảnh: Internet

Cư dân mạng và người hâm mộ đều đồng tình và ra sức bênh vực cô nàng. Bên cạnh đó không ít người đã dành những lời có cánh cho diện mạo xinh đẹp của Xoài Non: "Mình thấy bả kiểu xinh nhất Việt Nam luôn, sau này thì không biết gặp ai không nhưng hiện tại thấy bả xinh nhất, dìm kiểu gì bả cũng vẫn đẹp", "Em cảm thấy chị mặc gì cũng đẹp cả", "Style nào cũng xinh hết chị ơi"...

Xoài Non (tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ. Cô sở hữu gương mặt lai Tây ấn tượng và thân hình nóng bỏng hút hồn người xem. Cô là học sinh trường THPT Trường Chinh, TP.HCM trước khi kết hôn với Xemesis - một trong "Tứ hoàng" của làng streamer Việt Nam.

Bị mỉa mai 'có tí nhan sắc chả được gì', Xoài Non thẳng thắn đáp trả - Ảnh 5
Để có được hạnh phúc đáng ghen tị như ngày hôm nay, Xoài Non đã không ít lần nhận phải những lời nhận xét trái chiều của dư luận - Ảnh: Internet

Thực tế, để có được hạnh phúc đáng ghen tị như ngày hôm nay, Xoài Non đã không ít lần nhận phải những lời nhận xét trái chiều của dư luận. Nhiều người cho rằng Xoài Non  đến với Xemesis vì tiền tài, danh vọng ... Bất chấp những điều thị phi, Xoài Non và Xemesis vẫn rất hạnh phúc "Thời gian có thể không quá dài để nói lên được điều gì, Chan (nickname khác của Xoài Non) chỉ biết rằng bản thân mình phải thật cố gắng để xứng đáng với người chồng hiện tại của mình" Người đẹp 10x nói về mối quan hệ của mình và Xemesis.

Bị mỉa mai 'có tí nhan sắc chả được gì', Xoài Non thẳng thắn đáp trả - Ảnh 6

Xemesis là em họ của chồng cũ Diệp Lâm Anh và từng học ở London. Không chỉ là streamer mà anh còn là một doanh nhân có tiếng ở Sài Gòn hiện đang tiếp quản chuỗi cửa hàng moto "siêu khủng" và salon ô tô của gia đình.

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