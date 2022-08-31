Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi 'tái xuất' với triết lý về tình yêu

Hậu trường 31/08/2022 09:39

Ồn ào chia tay chồng trẻ, Lâm Khánh Chi đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng về các chia sẻ đầy triết lý về tình yêu, khiến ai nấy cũng gật gù tâm đắc.

Sau khi chuyển giới thành công, Lâm Khánh Chi kết hôn với tình trẻ kém 8 tuổi - doanh nhân Phi Hùng vào năm 2017. Một thời gian ngắn sau đám cưới, Lâm Khánh Chi quyết định có con bằng cách sang Thái nhờ người mang thai hộ từ tinh trùng của mình trước khi chuyển giới và trứng của chị dâu. Tổ ấm của Lâm Khánh Chi từng là hình mẫu của nhiều người chuyển giới, về một gia đình trọn vẹn, nơi nữ ca sĩ hạnh phúc với thiên chức làm vợ và làm mẹ.

 

Lâm Khánh Chi
Tổ ấm hạnh phúc của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từng được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Những tưởng Lâm Khánh Chi đã tìm được bến đỗ hạnh phúc sau bao thăng trầm thì vừa qua, doanh nhân Phi Hùng bất ngờ thông báo mình và Lâm Khánh Chi "đường ai nấy đi" ngay tại thời điểm vợ cũ mắc Covid-19. 

Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đăng tải bộ ảnh tựa nàng thơ trong bộ váy trắng tinh khôi kèm dòng chú thích đầy triết lý: "Hãy yêu một người vì bạn mà làm tất cả chứ đừng yêu một người chỉ biết diễn tả tương lai".

Lâm Khánh Chi

Lâm Khánh Chi
 Lâm Khánh Chi đăng tải bộ ảnh tựa nàng thơ trong bộ váy trắng tinh khôi - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Dòng chia sẻ của Lâm Khánh Chi đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Ai nấy đều tỏ ra đồng cảm với nữ ca sĩ sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Dưới bài viết, khán giả để lại bình luận như: 

- Bởi vậy yêu thương phải bình tĩnh cảm nhận không nên vội vàng chị yêu.

- Lại phải khen chị nữa rồi, xinh đẹp lại còn nói hay.

- Người đẹp ơi, sẽ có người đàn ông tốt hơn đến và yêu thương em gấp bội lần.

- Ngày càng xinh đẹp quá chị. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc.

Lâm Khánh Chi
Lâm Khánh Chi thừa nhận cô cảm thấy tiếc nuối khi đã ly hôn chồng - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật
Chồng cũ sắp tái hôn, Lâm Khánh Chi cũng diện áo dài thướt tha đi chùa cầu duyên

Chồng cũ sắp tái hôn, Lâm Khánh Chi cũng diện áo dài thướt tha đi chùa cầu duyên

"Công chúa" Lâm Khánh Chi xinh đẹp, rạng rỡ trong bộ áo dài lên chùa nhân dịp lễ Vu Lan.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng Triết lý tình yêu

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