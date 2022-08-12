Chồng cũ sắp tái hôn, Lâm Khánh Chi cũng diện áo dài thướt tha đi chùa cầu duyên

Mới đây trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã đăng tải hình ảnh đi chùa cầu duyên thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Được biết, đồng hành cùng với cô còn có cả Angela Phương Trinh. Trên facebook của cô nàng cũng chia sẻ những hình ảnh của cả hai.

Lâm Khánh Chi và Angela Phương Trinh xinh đẹp với trang phục áo dài truyền thống.

Cụ thể, Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Chị chị em em đi chùa cầu duyên tại chùa". Còn Angela Phương Trinh cho biết cả hai đang tham dự Đại lễ Vu Lan tại một ngôi chùa ở Vũng Tàu: "Công Chúa Lâm Khánh Chi và Trinh đang tham dự Đại Lễ Vu Lan. Chúc Cô Bác, Anh Chị và các bạn một mùa lễ Vu Lan thật ý nghĩa, ấm áp, an vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân ạ!".