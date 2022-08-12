Chồng cũ sắp tái hôn, Lâm Khánh Chi cũng diện áo dài thướt tha đi chùa cầu duyên

"Công chúa" Lâm Khánh Chi xinh đẹp, rạng rỡ trong bộ áo dài lên chùa nhân dịp lễ Vu Lan.
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Mới đây trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã đăng tải hình ảnh đi chùa cầu duyên thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Được biết, đồng hành cùng với cô còn có cả Angela Phương Trinh. Trên facebook của cô nàng cũng chia sẻ những hình ảnh của cả hai.
Cụ thể, Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Chị chị em em đi chùa cầu duyên tại chùa". Còn Angela Phương Trinh cho biết cả hai đang tham dự Đại lễ Vu Lan tại một ngôi chùa ở Vũng Tàu: "Công Chúa Lâm Khánh Chi và Trinh đang tham dự Đại Lễ Vu Lan. Chúc Cô Bác, Anh Chị và các bạn một mùa lễ Vu Lan thật ý nghĩa, ấm áp, an vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân ạ!".
Việc hai người đẹp có mặt trong cùng một khung hình làm cho nhiều khán giả không khỏi bất ngờ và thích thú. Trong ảnh, có thể thấy, cả hai người đẹp đều diện lên người trang phục áo dài truyền thống vô cùng thùy mị. Lâm Khánh Chi lựa chọn màu vàng nổi bật, về phía Angela Phương Trinh mặc áo dài màu xanh đậm với họa tiết hoa được thêu trên thân áo. Với lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên nhan sắc kiều diễm, nét đẹp tự nhiên trên khuôn mặt càng thu hút người nhìn của Lâm Khánh Chi và Angela Phương Trinh.
Ở dưới phần bình luận, nhiều khán giả không khỏi "xuýt xoa" với nhan sắc của hai người đẹp:
- "Chị em xinh quá nè".
- "Hai tỷ xinh quá ạ".
- "Tuyệt vời quá đi".