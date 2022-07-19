Angela Phương Trinh bị 'ném đá' khi nhắc fan: 'Ham chơi thì hao tổn phước đức'

Mới đây, Trong bài chia sẻ trích dẫn từ cuốn sách Nền Tảng Đạo Đức, Angela Phương Trinh đã nhận về cả "rổ gạch đá" từ cồng đồng mạng.

Những năm gần đây, nhu cầu đi du lịch, đi phượt đang trở thành thú vui nghỉ dưỡng không thể thiếu trong đời sống. Thậm chí, nhiều người đam mê du lịch tới nỗi tháng nào cũng phải "xách va li lên và đi" ít nhất một lần. Hay chẳng thiếu những người đi du lịch xuyên Việt với khao khát lấp đầy bản đồ du lịch của chính mình. Song cũng có ý kiến cho rằng nên dành thanh xuân để công hiến, tu dưỡng, rèn luyện hơn là cứ rong ruổi trên những chuyến đường xa. Theo đuổi ý tưởng "đi du lịch nhiều quá sẽ có vấn đề".

Trong một bài chia sẻ trích dẫn từ cuốn sách Nền Tảng Đạo Đức mà nghệ sĩ Angela Phương Trinh đăng tải đang nhận được hàng loạt ý kiến trái chiều từ người hâm mộ. Bài viết Angela Phương Trinh nội dung như sau:

Bài đăng của Angela Phương Trinh trên trang cá nhân - Nguồn: Facebook nhân vật

Hình ảnh được đỉnh kèm bài viết - Nguồn: Facebook nhân vật

Phần lớn cư dân mạng đều "ném đá" không thương tiếc bài chia sẻ này bởi ai nấy đều cho rằng "làm việc là phải đi đôi với hưởng thụ". Chẳng có lý gì bắt người ta tu dưỡng đạo đức, rèn luyện trong khi nhiều người có thừa điều điện để lo cho cuộc sống và đi chơi. Thậm chí, có người còn tuyên bố sẽ đi càng nhiều càng tốt để xem cuộc sống về sau sẽ như thế nào thay vì ngồi đọc những dòng lo lắng "cơm áo gạo tiền" của Angela Phương Trinh.

Angela Phương Trinh từng được biết đến là diễn viên có đôi mắt tinh anh cùng vẻ mặt trong sáng được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như: "Mùi ngò gai", "Người mẹ nhí", "Kính vạn hoa",... Nổi tiếng khi còn khá trẻ khiến Angela Phương Trinh dần sa ngã. Có trong tay số lượng scandal "khổng lồ", Angela Phương Trinh được mệnh danh là "Nữ hoàng thị phi" của Shobiz Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-phuong-trinh-bi-nem-da-khi-nhac-fan-ham-choi-thi-hao-ton-phuoc-duc-484352.html