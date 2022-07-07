Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh 'quậy tưng bừng' đám cưới, khoảnh khắc cùng song ca khiến dân tình rần rần 'khi nào về chung một nhà?'

Hậu trường 07/07/2022 11:04

Hiện tại, cư dân mạng không khỏi thích thú trước sự xuất hiện của Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh trong lễ cưới của một người bạn.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Cao Thái Sơn đã phát trực tiếp lễ cưới của một người bạn trong đó có sự tham gia của anh và Angela Phương Trinh. Khoảnh khắc cả hai cùng song ca, 'quậy tưng bừng' đám cưới khiến nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú.

Mặc dù màn xuất hiện khá ngẫu hứng, và cả hai cũng chẳng diện đồ sang trọng như mọi lần đi diễn, tuy nhiên nhiều cư dân mạng đều không khỏi trầm trồ trước sự đẹp đôi của Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh.

Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh 'quậy tưng bừng' đám cưới, khoảnh khắc cùng song ca khiến dân tình rần rần 'khi nào về chung một nhà?' - Ảnh 1
Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh 'quậy tưng bừng' đám cưới, khoảnh khắc cùng song ca khiến dân tình rần rần 'khi nào về chung một nhà?' - Ảnh 2
Nhiều cư dân mạng đều không khỏi trầm trồ trước sự đẹp đôi của Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh - Ảnh: Internet

Bên dưới video, dân tình nhận xét:

- Cặp đôi này chưa cưới mà dễ thương vậy đó.

- Anh Sơn với Trinh đẹp đôi quá, cưới thôi anh Sơn ới.

- Trinh nay nhìn nữ tính lắm nhé, xinh gái dịu dàng nữa.

- Trinh nay mặc kín đáo dễ thương quá.

- Bạn bè kiểu gì mà đu nhau đi hết chỗ này, chỗ kia thế nhỉ?

Trước đó hồi cuối tháng 2, Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn khiến cộng đồng mạng một phen sửng sốt khi xác nhận thông tin hẹn hò lẫn nhau. Đặc biệt, chỉ ngày đầu khi công khai hẹn hò, cặp đôi đã mơ ước về ngôi nhà và những đứa trẻ. Thậm chí, cả hai còn không ngại gọi nhau bằng những biệt danh ngọt xớt như “ba nó”, “mẹ nó” trên mạng xã hội.

Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh 'quậy tưng bừng' đám cưới, khoảnh khắc cùng song ca khiến dân tình rần rần 'khi nào về chung một nhà?' - Ảnh 3
Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn khiến cộng đồng mạng một phen sửng sốt khi xác nhận thông tin hẹn hò lẫn nhau - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tình cảm của cả hai lại diễn biến nhanh vượt mức tưởng tượng của người hâm mộ khi đi đến kết cục chỉ sau 3 ngày hẹn hò. Kết cục này không phải trong lễ đường như bao người nghĩ mà chính là thông tin tan vỡ.

Trước việc yêu nhanh, chia tay vội, Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh từng vấp phải nhiều lời dèm pha của dân mạng khi cho rằng cả hai đang cố tình tạo chiêu trò. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có người lên tiếng bênh vực khi cho rằng nếu không hợp thì không yêu, nên việc chỉ trích cả hai nghệ sĩ là điều không nên.

Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh 'quậy tưng bừng' đám cưới, khoảnh khắc cùng song ca khiến dân tình rần rần 'khi nào về chung một nhà?' - Ảnh 4
Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh từng vấp phải nhiều lời dèm pha của dân mạng khi cho rằng cả hai đang cố tình tạo chiêu trò - Ảnh: Internet

Cao Thái Sơn cũng từng chia sẻ việc bị nói là cùng với Angela Phương Trinh chiêu trò: "Tôi và Trinh có mối quan hệ rất tốt từ xưa đến giờ, nếu muốn chiêu trò tôi đã làm nhiều trò hơn nữa, còn đằng này tôi không muốn sự việc trở thành câu chuyện để cho tất cả mọi người đánh giá nó".

Angela Phương Trinh cũng đăng đàn chia sẻ sau một lần "hẹn hò ấm áp" của hai người còn có sự góp mặt của gia đình: "Chúng tôi nhận ra mình sẽ là tri kỷ thay cho sự kết tóc se tơ chốn hồng trần. Giữa tôi và anh có rất nhiều điểm tương đồng về ý nghĩa kiếp nhân sinh này. Thật đẹp vô cùng". 

Angela Phương Trinh nhấn mạnh luôn thần tượng và quan tâm cuộc sống của Cao Thái Sơn như "mối duyên tri kỷ, một người bạn lành" mình may mắn gặp trên đời. 

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