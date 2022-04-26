Nghi vấn Angela Phương Trinh lại can thiệp 'dao kéo' trên khuôn mặt, bộ phận này đã từng 'trùng tu' đến tận 5 lần?

Từng sở hữu diện mạo thanh tú, theo tiết lộ của một vị bác sĩ, Angela Phương Trinh đã bất chấp trùng tu nhiều lần một bộ phận trên khuôn mặt.

Từng là gương mặt nhí nổi đình nổi đám trong bộ phim "Mùi Ngò Gai", người hâm mộ không khỏi hy vọng Angela Phương Trinh có thể gây nhiều tiếng vai hơn trong sự nghiệp của mình khi lớn. Tuy nhiên, trái với sự nổi tiếng, giờ đây nhắc đến nữ diễn viên, người ta thường nhớ nhiều tai tiếng vây quanh như ồn ào tình cảm, khoe thân phản cảm,...

Angela Phương Trinh thường nhắc đến với nhiều tai tiếng như ồn ào tình cảm, khoe thân phản cảm,... - Ảnh: FBNV Mặc dù những năm gần đây, Angela Phương Trinh đã không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz nhưng cuộc sống của nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Được biết, hiện tại Phương Trinh đang tập trung vào hoạt động kinh doanh. Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên chia sẻ nhiều hoạt động đời thường.

Gần đây nhất, Angela Phương Trinh có đăng tải hình ảnh xinh đẹp của mình chiêu đãi người hâm mộ. Bên cạnh những lời khen nhan sắc ngày càng chuẩn chỉn thì một số cư dân mạng lại tập trung sự chú ý vào chiếc mũi có phần kỳ lạ của cô. Không ít ý kiến nghi ngờ rằng Angela Phương Trinh tiếp tục sửa mũi lần nữa. Bức ảnh nữ diễn viên vừa đăng tải gây chú ý bởi chiếc mũi có phần khác lạ. Nhiều ý kiến nghi ngờ cô lại can thiệp 'dao kéo' - Ảnh minh họa: Internet Trước đây, theo thông tin của Dân Việt, một vị bác sĩ thẩm mỹ danh tiếng cho hay, Angela Phương Trinh đã đến bệnh viện của ông sửa đến 4 lần, dù nhiều lần ông khuyên cô rằng mũi đã đẹp, không cần sửa nữa. Thế nhưng, cô nàng vẫn nhất quyết đòi sửa thêm một lần nữa nhưng do vị bác sĩ đang đi công tác nước ngoài, ông khuyên Phương Trinh nên đợi ông về.

Nhưng vì quá nôn nóng, Phương Trinh đã tìm đến một bác sĩ thẩm mỹ khác, tiến hành phẫu thuật. Hậu quả là chiếc mũi mất cân đối, to đùng và khoằm.

Khi vị bác sĩ thẩm mỹ nói trên trở về Việt Nam sau chuyến công tác, Phương Trinh đã đề nghị ông khắc phục giúp chiếc mũi bị sửa hư. Vì uy tín nghề nghiệp, vị bác sĩ danh tiếng này đã từ chối. Nhan sắc qua nhiều lần 'dao kéo' khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối vẻ xinh xắn ngày nào của Angela Phương Trinh - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau đó, dù nữ diễn viên đã phủ nhận việc sửa mũi đến 5 lần và cho rằng chỉ sửa 1 lần duy nhất tại viện thẩm mỹ Hàn Quốc nhưng nhan sắc của cô vẫn luôn được đặt lên bàn cân mổ xẻ mỗi khi xuất hiện. Vốn sổ hữu khuôn mặt tự nhiên xinh đẹp, sắc sảo, đường nét cuốn hút nhưng do can thiệp phẫu thuật quá nhiều khiến fan thất vọng vì nhan sắc ngày càng xuống dốc. Nhiều người cũng bày tỏ vô cùng tiếc nuối vẻ xinh xắn ngày nào của cô.

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