Lâm Khánh Chi tuyên bố sẽ thay đổi một thứ trên cơ thể, phản ứng của Trang Trần khiến nhiều người chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã có bài viết khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã đăng tải bài viết đề cập đến chuyện chuyển đổi giọng nói. Theo đó, cô cho biết mục đích của quyết định này là để có một "phiên bản hoàn hảo cho cuộc sống mới" "Mình sẽ chuyển đổi giọng nói để có một phiên bản hoàn hảo cho cuộc sống mới nhiều niềm vui và hạnh phúc này" - Lâm Khánh Chi thổ lộ.

Bài viết của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới phần bình luận, nữ ca sĩ hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người để bản thân có thể động thực thực hiện cuộc phẫu thuật sắp tới. Bài viết ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số các các fan hâm mộ cùng những nghệ sĩ nổi tiếng như Cindy Thái Tài, Hàn Thái Tú, Lynk Lee,.. đã để lại lời ủng hộ nhiệt tình, chúc Lâm Khánh Chi thành công cũng như nhắc nhở cô hãy cân nhắc thật kỹ để đảm bảo an toàn cho mình. Một số bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, cựu người mẫu Trang Trần lại bày tỏ mong muốn Lâm Khánh Chi không thực hiện việc chuyển đổi này. Cụ thể, Trang Trần viết: "Em nghĩ chị cần giữ sức khỏe. Giọng nói điệu chảy nước của chị nó là huyền thoại. Chị hãy để giọng đó, em luôn thích giọng đó. Đừng đổi cái gì vì đau đớn, hại sức khỏe là chị chịu. Hãy là chị. Nếu chị không thấy giọng nói đó bất lợi hãy cứ để, vì em thích giọng đó của chị".

Bình luận của Trang Trần - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, vào năm 2020, chia sẻ với Thanh Niên, Lâm Khánh Chi từng đề cập đến ý định này của mình. Cô tiết lộ về lý do thay đổi giọng nói bằng phẫu thuật: "Tôi muốn thay đổi giọng để giống nữ 100% luôn, để nhẹ nhàng hơn một chút”. Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet Ngoài ra, cô cũng khẳng định mong muốn trên xuất phát từ suy nghĩ cá nhân, chứ không phải do người khác phàn nàn hay chê bai về giọng nói của mình. Lâm Khánh Chi bộc bạch: "Không ai chê giọng tôi hết. Mọi người rất thích giọng hiện tại của tôi. Tôi thích thì làm thôi, chứ không vì ai hết. Tôi sống cho tôi, ai thích tôi thì sẽ thích thôi. Giọng nói là trời sinh”.

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