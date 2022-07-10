Mới đây, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã lên tiếng nói rõ về mối quan hệ với trợ lý Song Duy hậu ồn ào ly hôn khiến dân tình chú ý.

Sau những thành công của "Mẹ tôi là...!", Lâm Khánh Chi mới đây đã trở lại với dòng phim web-drama với dự án "Sóng gió tình ta", được chính thức phát hành vào ngày 17/7 trên kênh YouTube của nữ ca sĩ.

Chia sẻ với Thanh Niên, nữ ca sĩ cho biết, bộ phim này có nội dung gần giống với sản phẩm trước đó. Tuy nhiên, bên cạnh việc khai thác tình yêu thương, cách bảo vệ những người trong cộng đồng LGBT+, thì bộ phim còn xoáy vào những xung đột tình cảm giữa các nhân vật chính.

Lâm Khánh Chi trở lại với dòng phim web-drama 'Sóng gió tình ta' - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, Song Duy cũng tiếp tục đồng hành cùng nữ ca sĩ trong sản phẩm lần này. Được biết, trước đó, cả hai vướng tin đồn tình ái khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên sóng livestream và các sự kiện lớn nhỏ kể từ khi Lâm Khánh Chi chia tay chồng cũ Phi Hùng. Trước nhiều đồn đoán, nữ ca sĩ mới đây đã thẳng thẳn phủ nhận mối quan hệ và khẳng định cô hiện tại chưa có người yêu.

"Duy chỉ là trợ lý của Chi thôi, hiện tại Chi chưa có người yêu. Sau sinh nhật năm nay Chi sẽ mở lòng để có thể gặp người yêu thương mình thật lòng và đến với họ nghiêm túc" - Lâm Khánh Chi chia sẻ với Thanh Niên.

Nữ ca sĩ và Song Duy - Ảnh: Internet

Lâm Khánh Chi (sinh ngày 31/12/1977) không chỉ được biết đến là một nữ ca sĩ chuyển giới nổi tiếng mà còn có sự nghiệp kinh doanh đáng ngưỡng mộ. Vào cuối năm ngoái, thông tin Lâm Khánh Chi ly hôn với Phi Hùng khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Vào thời điểm ấy, Phi Hùng đã lên tiếng "tố" Lâm Khánh Chi có người mới khiến vợ chồng rạn nứt. Trước thông tin trên, Lâm Khánh Chi lập tức phủ nhận.

Hiện tại, sau nhiều ồn ào, Phi Hùng đã tìm thấy hạnh phúc bên bạn gái mới còn Lâm Khánh Chi thì tập trung chăm sóc con cái cũng như các hoạt động nghệ thuật, kinh doanh của mình.

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