Lâm Khánh Chi phát ngôn đầy ẩn ý, ngày tái hợp với chồng cũ không còn xa?

Phát ngôn mới đây của nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã khiến dân tình không khỏi bàn tán xôn xao và đặt ra nghi vấn cô sẽ tái hợp chồng cũ.

Lâm Khánh Chi mới đây đã đăng tải lên trang cá nhân bộ ảnh mới toanh khoe trọn nhan sắc "đỉnh cao" của mình. Nữ ca sĩ còn khiến netizen xôn xao với dòng chú thích đầy ẩn ý về tình yêu: "Vội đến vội yêu vội ra đi. Vội thương vội nhớ vội chia ly. Anh vội tôi vội cuộc đời vội. Va vấp vào nhau những vội vàng".

bài đăng của Lâm Khánh Chi ngay lập tức đã thu hút lượng lớn quan tâm của khán giả. Nhiều người đã liên kết dòng trạng thái này của cô và chồng cũ Phi Hùng và sự việc thời gian gần đây nữ ca sĩ thường hay nhắc đến chuyện tình cũ, điều này làm dấy lên nghi vấn về sự tái hợp của cặp đôi trong một tương lai không xa.

Nhiều người hy vọng Lâm Khánh Chi sẽ tái hợp chồng cũ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cách đây, không lâu, Phi Hùng đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh anh và bạn gái mới đang rất hạnh phúc và đẹp đôi. Trước những nghi vấn về việc đã tái hợp với Lâm Khánh Chi, anh cho biết sẽ sớm làm đám cưới với bạn gái hiện tại và không có chuyện tái hợp Lâm Khánh Chi.

Bản thân Lam Khánh Chi cùng từng chia sẻ rằng cô sẽ rất khó quên đi đoạn tình cảm với Phi Hùng nhưng hiện tại cô không hề còn tình cảm với chồng cũ nữa. Cô vẫn sẽ bước tiếp trên những con đường mới nhưng kỷ niệm bên cạnh Phi Hùng vẫn sẽ còn đó và không bao giờ quên.

Lâm Khánh Chi khẳng định đã hết yêu Phi Hùng - Ảnh: Internet

Vào cuối năm 2021 vừa qua, thông tin Lâm Khánh Chi và Phi Hùng chia tay sau 4 năm chung sống khiến nhiều người không khỏi xôn xao. Hậu ly hôn, Phi Hùng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình với trợ lý trong khi vẫn đang là vợ anh, còn nữ ca sĩ lại bác bỏ thông tin này và cho biết mối quan hệ của cô và trợ lý hoàn toàn không có gì vượt giới hạn.

Chồng cũ có hành động "vỗ mặt" Lâm Khánh Chi khi đăng ảnh ngọt ngào với người yêu, xóa tan tin đồn chia tay như nữ ca sĩ nói Không giống với những gì Lâm Khánh Chi chia sẻ với truyền thông những ngày qua, chồng cũ nữ ca sĩ đăng ảnh cùng người yêu chứng minh mối quan hệ vẫn vô cùng tốt đẹp.

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