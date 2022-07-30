Lâm Khánh Chi từng 'tố' chồng cũ theo dõi mình suốt 3 tháng trời, Phi Hùng lên tiếng khẳng định một câu 'chắc nịch'

Hậu trường 30/07/2022 14:56

Mới đây, Phi Hùng cũng đã có những chia sẻ về cuộc hôn nhân dang dở với Lâm Khánh Chi.

Thời gian qua, Lâm Khánh Chi liên tục có những chia sẻ với truyền thông về chuyện cũ với Phi Hùng. Cô từng khẳng định chồng cũ theo dõi mình suốt 3 tháng trời thông qua camera, cho rằng Phi Hùng vẫn còn tình cảm với mình, lên tiếng chê bai tình mới của chồng cũ và khẳng định anh bị gài bẫy nên không thể tái hợp với cô.

T uy nhiên , ngay sau đó, Trần Phi Hùng đã lên tiếng khi vợ cũ liên tục nhắc đến mình trong các bài phỏng vấn. Anh cho biết, vài người bạn chia sẻ link báo nên anh mới đọc được thông tin. Anh từ chối nói về chuyện đã chia tay bạn gái người mẫu cũng như chuyện bị đối phương dụ dỗ như lời vợ cũ đề cập. 

Lâm Khánh Chi từng 'tố' chồng cũ theo dõi mình suốt 3 tháng trời, Phi Hùng lên tiếng khẳng định một câu 'chắc nịch' - Ảnh 1

Phi Hùng phủ nhận giám sát camera nhà vợ cũ để theo dõi ai đó - Ảnh: Internet

Riêng vấn đề giám sát camera nhà Lâm Khánh Chi, Phi Hùng nói: "Chia tay nhưng tôi vẫn hỗ trợ công việc như lời cô ấy chia sẻ. Tôi nghĩ là bạn bè, việc giúp đỡ nhau cũng bình thường. Tôi không có mục đích giám sát camera để theo dõi bất kì cá nhân nào". 

Khi nhận được câu hỏi về chuyện có tái hợp với Lâm Khánh Chi không, Phi Hùng khẳng định "chắc nịch" rằng: "Chuyện của chúng tôi giờ là một kỉ niệm đẹp. Tôi và cô ấy là bạn bè, là tri kỉ. Chúng tôi sẽ không tái hợp".

Lâm Khánh Chi từng 'tố' chồng cũ theo dõi mình suốt 3 tháng trời, Phi Hùng lên tiếng khẳng định một câu 'chắc nịch' - Ảnh 2
Cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau khi "đường ai nấy đi" - Ảnh: Internet

Lâm Khánh Chi và Phi Hùng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau khi "đường ai nấy đi". Đây được xem là cách hành xử văn minh và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Cả 2 đều xem cuộc hôn nhân cũ của mình như một kỷ niệm đẹp mỗi khi nhắc về. Cả hai đã chọn cách giải quyết êm đẹp. Khi nữ ca sĩ ra mắt dự án mới, Phi Hùng cũng không quên gửi hoa đến chúc mừng. Không phải ai cũng có thể làm bạn với người cũ như cặp đôi này.

Động thái không tưởng của Lâm Khánh Chi khi chồng cũ chia sẻ điều tiêu cực

Động thái không tưởng của Lâm Khánh Chi khi chồng cũ chia sẻ điều tiêu cực

Khi thấy chồng cũ chia sẻ những điều tiêu cực trên mạng xã hội, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã để lại những lời động viên rất chân thành và tình cảm.

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