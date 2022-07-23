Sốc: Lâm Khánh Chi bị chồng cũ theo dõi suốt 3 tháng qua camera?

Hậu trường 23/07/2022 20:19

Trong suốt thời gian 3 tháng, chồng cũ của Lâm Khánh Chi đã có được mật khẩu camera an ninh nhà cô mặc dù cả hai đã chia tay.

Mới đây, trong một lần trả lời phỏng vấn của báo chí về chuyện cuộc sống hôn nhân, Lâm Khánh Chi đã bất ngờ tiết lộ việc cô bị chồng cũ theo dõi trong suốt 3 tháng qua bằng camera an ninh tại nhà cô. Nữ ca sĩ nói khi bị đồn ngoại tình: “Camera anh Hùng giữ 3 tháng nay. Anh Hùng biết rõ như thế nào nên camera là câu trả lời rõ ràng nhất cho tôi và Song Duy là trong sạch”.

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Khánh Chi đã bất ngờ tiết lộ bị chồng cũ theo dõi trong suốt 3 tháng qua bằng camera an ninh tại nhà cô - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về lý do chồng cũ có thể giữ camera an ninh nhà cô, Lâm Khánh Chi cho biết vì chồng cũ Phi Hùng và cháu của cô khá thân nhau nên khi anh ngỏ ý muốn lấy mật khẩu với lý do "ở xa ngó dùm" thì người cháu này đã đồng ý và quên không nói cho cô nghe. Tuy nhiên, gần đây khi Lâm Khánh Chi đổi mật khẩu camera mới thì cô biết được sự việc do chồng cũ đã hỏi tại sao cô lại đổi mật khẩu.

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Người đẹp cho biết cô vừa buồn cười vừa vui trong lòng khi bị chồng cũ theo dõi qua camera trong suốt nhiều tháng - Ảnh: Internet

"Lúc đó, tôi mới biết anh giữ camera của tôi. Tôi hỏi anh giữ camera làm gì, anh nói dòm ngó giùm. Tôi bảo đây là vấn đề riêng tư của mình nên không muốn người khác dòm ngó dù có suy nghĩ tốt là chỉ muốn giúp đỡ cho tôi. Tôi bày tỏ với anh Hùng là tôi không thích, có gì gọi điện nhờ anh giúp là được rồi.” - Lâm Khánh Chi chia sẻ.

Tuy nhiên, sau khi biết được chồng cũ theo dõi mình qua camera suốt 3 tháng qua, Lâm Khánh Chi lại cảm thấy vui trong lòng. Giải thích cho điều này, nữ ca sĩ cho rằng việc Phi Hùng xem camera nhà cô có thể giúp cô lấy lại được trong sạch, minh oan cho mối quan hệ của cô và Song Duy.

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Lâm Khánh Chi khẳng định không ngoại tình với trợ lý Song Duy - Ảnh: Internet

"Cả nhà ai cũng biết anh Hùng giữ camera, có mình tôi là không biết, mọi người cứ nghĩ tôi biết nên không nói gì. Khi tôi biết được anh Hùng giữ camera, tôi vui lắm vì tôi được trong sạch. Tôi chỉ suy nghĩ hên là tôi đã được minh oan, cảm thấy rất thoải mái.” - Lâm Khánh Chi tâm sự.

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