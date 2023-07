Sốc: Lâm Khánh Chi bị chồng cũ theo dõi suốt 3 tháng qua camera?

Mới đây, trong một lần trả lời phỏng vấn của báo chí về chuyện cuộc sống hôn nhân, Lâm Khánh Chi đã bất ngờ tiết lộ việc cô bị chồng cũ theo dõi trong suốt 3 tháng qua bằng camera an ninh tại nhà cô. Nữ ca sĩ nói khi bị đồn ngoại tình: “Camera anh Hùng giữ 3 tháng nay. Anh Hùng biết rõ như thế nào nên camera là câu trả lời rõ ràng nhất cho tôi và Song Duy là trong sạch”.

Khi được hỏi về lý do chồng cũ có thể giữ camera an ninh nhà cô, Lâm Khánh Chi cho biết vì chồng cũ Phi Hùng và cháu của cô khá thân nhau nên khi anh ngỏ ý muốn lấy mật khẩu với lý do "ở xa ngó dùm" thì người cháu này đã đồng ý và quên không nói cho cô nghe. Tuy nhiên, gần đây khi Lâm Khánh Chi đổi mật khẩu camera mới thì cô biết được sự việc do chồng cũ đã hỏi tại sao cô lại đổi mật khẩu.