Lâm Khánh Chi cay đắng tiết lộ 'góc khuất' hôn nhân, thừa nhận bị bố mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà vì lý do này

Mới đây, Lâm Khánh chi đã tiết lộ những bí mật trong cuộc hôn nhân của mình khiến dân tình đều ngỡ ngàng và không ngừng bàn tán xôn xao.

Cuối năm 2021, hôn nhân tan vỡ của Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Phi Hùng sau 4 năm chung sống được nhiều người quan tâm. Trước đó, nữ nghệ sĩ chuyển giới nổi tiếng được ngưỡng mộ với tổ ấm hạnh phúc bên chồng con, trở thành nguồn cảm hứng lớn cho cộng đồng LGBT. Mới đây, Lâm Khánh Chi đã những giây phút trải lòng và tiết lộ những bí mật trong cuộc hôn nhân của mình khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Đáng chú ý, nữ ca sĩ tiết lộ rằng cô từng bị bố mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà vì dám ly hôn chồng.

Lâm Khánh Chi từng bị bố mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà vì dám ly hôn chồng - Ảnh: Chụp màn hình Nữ ca sĩ chia sẻ: "Ba mẹ tôi không muốn tôi và anh Hùng chia tay nên mới áp lực lên tôi. Ba mẹ nói nếu ly chồng là không được ở đây nữa. Lúc đó, chuyện vợ chồng tôi giận nhau người lớn không giải quyết được. Cái gì cũng phải có thời gian. Tính tôi cũng cứng, ai càng muốn nghỉ tôi cho nghỉ luôn, giải thích hoài không hiểu thì thôi. Mình giải thích một đường người ta nghĩ một nẻo làm sao giải thích được. Tôi nghĩ cứ ra riêng ở, thời gian nguôi ngoai tự động hiểu rồi quay trở lại". Vì bản tính là người tự cao, Lâm Khánh Chi ngay lập tức đi ra khỏi nhà: "Ba mẹ nói vậy thôi nhưng do tính tôi tự ái cao. Khi nghe ba mẹ nói là tôi đi liền. Bữa giờ ba mẹ cứ kêu tôi về hoài nhưng tôi không về. Nhà cao cửa rộng không ở, đi ra ngoài thuê nhà ở vậy đó".

Hôn nhân tan vỡ của Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Phi Hùng sau 4 năm chung sống được nhiều người quan tâm - Ảnh: FBNV Trước đó, Lâm Khánh Chi về chung nhà với bạn đời vào tháng 12/2017 sau hơn 1 năm yêu nhau, được gia đình 2 bên đồng thuận. Sau đó, họ sang Thái Lan làm thụ tinh ống nghiệm, nhờ người mang thai hộ. Con trai của cặp đôi là bé Trần Huỳnh Thiên Long chào đời cuối năm 2018. Đến nay, lý do rạn nứt vẫn chưa được người trong cuộc chia sẻ.

"Vén màn" mối quan hệ hiện tại giữa Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng Những chia sẻ thẳng thắn và không ngần ngại nhắc thẳng đến chồng cũ Phi Hùng của Lâm Khánh Chi thu hút sự chú ý.

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