Động thái không tưởng của Lâm Khánh Chi khi chồng cũ chia sẻ điều tiêu cực

Khi thấy chồng cũ chia sẻ những điều tiêu cực trên mạng xã hội, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã để lại những lời động viên rất chân thành và tình cảm.

Cặp đôi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng từng được nhiều khán giả bởi sự đẹp đôi và hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, vào cuối năm 2021 vừa qua, Phi Hùng bất ngờ thông báo rằng anh và nữ ca sĩ họ Lâm đã chia tay, nguyên nhân mà anh đưa ra là vì bà xã đã phải lòng người khác. Trước cáo buộc này, giọng ca chuyển giới lên tiếng bác bỏ. Lâm Khánh Chi và Phi Hùng có với nhau 1 con trai trước khi chia tay - Ảnh: Internet Sau khi chia tay ít lâu, Phi Hùng đã đăng tải lên trang cá nhân mình những hình ảnh thân mật với một cô gái khác. Cuối tháng 4/2022, anh chàng này còn tiết lộ sắp làm đám cưới. Tuy nhiên, trong một livestream gần đây của Lâm Khánh Chi, cô cho rằng có lẽ Phi Hùng và người tình đã chia tay vì cả hai đã lâu rồi không đăng ảnh chụp chung và bày tỏ việc vẫn giữ mối quan hệ bình thường với chồng cũ.

Những dòng tâm sự buồn của Phi Hùng - Ảnh: Chụp màn hình Ngày 26/7 vừa qua, Phi Hùng bất ngờ chia sẻ một bài đăng khá dài, có nội dung buồn nói về một "người cũ". Cụ thể, anh viết: "Ai rồi cũng sẽ có những người như thế. Chuyện chúng ta. Không unfriend, không block, không liên lạc. Có một số đoạn tình cảm, nói mãi nói mãi rồi cũng nhạt nhòa. Có một số người, đi mãi đi mãi rồi cũng chia xa. Sâu thẳm trong chúng ta đều có một người như vậy, từng hàng ngày nói chuyện đến đêm khuya, mà nay lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè, không unfriend, không block, cho dù nhớ đến cũng sẽ không liên lạc.

Chúng ta của sau này, đã trở thành người lạ quen thuộc nhất. Đời người, giống như một chuyến xe, có người lên xe, cũng có người xuống xe. Một đời rất dài, cho dù duyên số đã tận nhưng ít nhất mỗi lần nhớ về, đã từng thật lòng yêu thương, hạnh phúc, cố gắng, là đủ". Lam Khánh Chi động vien chồng cũ - Ảnh: Chụp màn hình Những lời tâm sự này của Phi Hùng đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đặc biệt, vợ cũ của anh - Lâm Khánh Chi thậm chí đã để lại bình luận mang tính chất cổ vũ, động viên anh chàng. Theo đó, Lâm Khánh Chi đã viết: "Cố lên anh nhé". Đáp lại lời động viên của vợ cũ, Phi Hùng cũng trả lời lại: "Exactly" (tạm dịch: "Chính xác"). Được biết, đây là lần đầu mà cả hai có thể tương tác với nhau thoải mái như vậy trên mạng xã hội kể từ khi ly hôn.

Sốc: Lâm Khánh Chi bị chồng cũ theo dõi suốt 3 tháng qua camera? Trong suốt thời gian 3 tháng, chồng cũ của Lâm Khánh Chi đã có được mật khẩu camera an ninh nhà cô mặc dù cả hai đã chia tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-khong-tuong-cua-lam-khanh-chi-khi-chong-cu-chia-se-dieu-tieu-cuc-486497.html