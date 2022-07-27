Động thái không tưởng của Lâm Khánh Chi khi chồng cũ chia sẻ điều tiêu cực

Hậu trường 27/07/2022 20:26

Khi thấy chồng cũ chia sẻ những điều tiêu cực trên mạng xã hội, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã để lại những lời động viên rất chân thành và tình cảm.

Cặp đôi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng từng được nhiều khán giả bởi sự đẹp đôi và hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, vào cuối năm 2021 vừa qua, Phi Hùng bất ngờ thông báo rằng anh và nữ ca sĩ họ Lâm đã chia tay, nguyên nhân mà anh đưa ra là vì bà xã đã phải lòng người khác. Trước cáo buộc này, giọng ca chuyển giới lên tiếng bác bỏ.

lam khanh chi 3
Lâm Khánh Chi và Phi Hùng có với nhau 1 con trai trước khi chia tay - Ảnh: Internet

Sau khi chia tay ít lâu, Phi Hùng đã đăng tải lên trang cá nhân mình những hình ảnh thân mật với một cô gái khác. Cuối tháng 4/2022, anh chàng này còn tiết lộ sắp làm đám cưới. Tuy nhiên, trong một livestream gần đây của Lâm Khánh Chi, cô cho rằng có lẽ Phi Hùng và người tình đã chia tay vì cả hai đã lâu rồi không đăng ảnh chụp chung và bày tỏ việc vẫn giữ mối quan hệ bình thường với chồng cũ.

lam khanh chi 2
Những dòng tâm sự buồn của Phi Hùng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 26/7 vừa qua, Phi Hùng bất ngờ chia sẻ một bài đăng khá dài, có nội dung buồn nói về một "người cũ". Cụ thể, anh viết: "Ai rồi cũng sẽ có những người như thế. Chuyện chúng ta. Không unfriend, không block, không liên lạc. Có một số đoạn tình cảm, nói mãi nói mãi rồi cũng nhạt nhòa. Có một số người, đi mãi đi mãi rồi cũng chia xa.

Sâu thẳm trong chúng ta đều có một người như vậy, từng hàng ngày nói chuyện đến đêm khuya, mà nay lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè, không unfriend, không block, cho dù nhớ đến cũng sẽ không liên lạc.

Chúng ta của sau này, đã trở thành người lạ quen thuộc nhất. Đời người, giống như một chuyến xe, có người lên xe, cũng có người xuống xe. Một đời rất dài, cho dù duyên số đã tận nhưng ít nhất mỗi lần nhớ về, đã từng thật lòng yêu thương, hạnh phúc, cố gắng, là đủ".

lam khanh chi 1
Lam Khánh Chi động vien chồng cũ - Ảnh: Chụp màn hình

Những lời tâm sự này của Phi Hùng đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đặc biệt, vợ cũ của anh - Lâm Khánh Chi thậm chí đã để lại bình luận mang tính chất cổ vũ, động viên anh chàng.

Theo đó, Lâm Khánh Chi đã viết: "Cố lên anh nhé". Đáp lại lời động viên của vợ cũ, Phi Hùng cũng trả lời lại: "Exactly" (tạm dịch: "Chính xác"). Được biết, đây là lần đầu mà cả hai có thể tương tác với nhau thoải mái như vậy trên mạng xã hội kể từ khi ly hôn.

Sốc: Lâm Khánh Chi bị chồng cũ theo dõi suốt 3 tháng qua camera?

Sốc: Lâm Khánh Chi bị chồng cũ theo dõi suốt 3 tháng qua camera?

Trong suốt thời gian 3 tháng, chồng cũ của Lâm Khánh Chi đã có được mật khẩu camera an ninh nhà cô mặc dù cả hai đã chia tay.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Phi Hùng Lâm Khánh Chi chia tay

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 15 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An