Jennifer Phạm chứng minh sự thân thiết bất ngờ giữa chồng và con riêng

Khoảnh khắc doanh nhân Đức Hải vui đùa cùng Bảo Nam do Jennifer Phạm chia sẻ thu hút sự chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Jennifer Phạm đăng tải clip con trai riêng Bảo Nam chơi đùa cùng bố dượng Đức Hải trong chuyến về thăm Việt Nam vừa qua, đồng thời bày tỏ nỗi nhớ nhung quý tử: "Nhớ tình yêu của mẹ…".

Jennifer Phạm đăng tải clip con trai riêng Bảo Nam chơi đùa cùng bố dượng Đức Hải trong chuyến về thăm Việt Nam - Ảnh: Chụp màn hình Trong đoạn clip, cư dân mạng đặc biệt chú ý đến khoảnh khắc doanh nhân Đức Hải cùng con trai riêng của vợ chơi trò nhìn nhau không chớp mắt, chốc chốc lại cười phá lên vui vẻ, xung quanh là tiếng reo hò cổ vũ của mọi người. Dù chỉ là những thước phim rất đỗi đời thường nhưng ai nấy đều thấy ấm lòng vì mối quan hệ con riêng - cha dượng trong gia đình Jennifer Phạm rất gần gũi, thân thiết. Nhìn khoảnh khắc này khiến ai nấy đều ngưỡng mộ trước tình cảm mà ông xã Jennifer Phạm dành cho con riêng của vợ - Ảnh: Chụp màn hình Một số bình luận thích thú về sự thân thiết của ông xã Jennifer Phạm và con trai riêng của cô - Ảnh: Chụp màn hình Có thể thấy, cả hai rất thoải mái và thân thiết với nhau. Ông xã Jennifer Phạm coi Bảo Nam như con ruột. Nhìn khoảnh khắc này khiến ai nấy đều ngưỡng mộ trước tình cảm mà ông xã Jennifer Phạm dành cho con riêng của vợ. Ngoài ra, bố mẹ chồng Jennifer rất yêu mến bé Bảo Nam. Phía dưới bài viết, khán giả để lại bình luận như:

- Gia đình trọn vẹn yêu thương. - Ngưỡng mộ gia đình bạn quá. Bạn là một cô gái hạnh phúc. - Bảo Nam chia tay mọi người chắc buồn lắm. Chúc con luôn học giỏi, ngoan ngoãn.

Jennifer Phạm nghẹn ngào nói lời chia tay quý tử về nước sau những tháng nghỉ hè tại Việt Nam - Ảnh: Internet Nhân dịp Bảo Nam về nước nghỉ hè, Jennifer Phạm tổ chức cho các con những chuyến đi trải nghiệm để khám phá nhiều vùng đất trên quê hương Việt Nam và để các con có khoảng thời gian vui chơi bên nhau. Chuyến về Việt Nam lần này của Bảo Nam cũng là dịp thăm quê hương. Hơn nữa, cũng như một chuyến du lịch mà bố mẹ thưởng cho Bảo Nam sau những năm cố gắng học hành đạt được thành tích cao. Bảo Nam là kết quả trong cuộc hôn nhân đầu tiên của hoa hậu Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng. Càng lớn, Bảo Nam được nhận xét như bản sao của ca sĩ Quang Dũng. Sau khi bố mẹ chia tay, Bảo Nam sống với mẹ Jennifer, bà ngoại ở Mỹ. Mặc dù chia tay nhưng cả hai có mối quan hệ tốt đẹp, cùng hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy Bảo Nam.

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