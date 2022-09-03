Tình cũ ca sĩ Hòa Minzy xuất hiện với thân hình phát tướng hát 'Ai chung tình được mãi'

So với thời gian trước, diện mạo bạn trai cũ Hòa Minzy ngày càng thay đổi rõ rệt. Minh Hải xuất hiện với thân hình phát tướng hát 'Ai chung tình được mãi'.

Mới đây, thiếu gia Minh Hải - chồng cũ Hòa Minzy đăng tải đoạn clip nghêu ngao hát với nhóm bạn ca khúc Ai chung tình được mãi trên story cá nhân. Đáng chú ý trong đoạn clip, nhiều người dễ dàng nhận thấy chồng cũ Hòa Minzy xuất hiện với ngoại hình phát tướng, tóc cũng để dài hơn trước đến mức khó nhận ra. Chồng cũ Hòa Minzy xuất hiện với ngoại hình phát tướng, tóc cũng để dài hơn trước đến mức khó nhận ra - Ảnh: Internet Trước đó trong những hình ảnh mà Minh Hải đăng tải, có thể thấy, dù vẫn giữ được vẻ ngoài tươi cười nhưng nam thiếu gia đã gầy đi khá nhiều. Nhiều người cho rằng có lẽ biến cố tình cảm đã khiến Minh Hải phải nghĩ ngợi dẫn đến sụt cân. Được biết hiện tại, anh vẫn đang sống và làm việc tại nước ngoài.

Chồng cũ Hòa Minzy nghêu ngao hát Ai chung tình được mãi - Ảnh: Internet Hòa Minzy chính thức thông báo đã "đường ai nấy đi" với thiếu gia Minh Hải sau 5 năm gắn bó. Trong chia sẻ của mình, nữ ca sĩ cho biết quyết định ly hôn được đồng thuận từ 2 phía, không có "người thứ 3" hay ẩn tình sâu xa bên trong. Cả 2 cũng có cách cư xử văn minh sau khi ly hôn khiến cư dân mạng ngưỡng mộ. Sau đổ vỡ, Hòa Minzy tập trung cho công việc và dành thời gian chăm sóc con trai. Về phía thiếu gia Minh Hải, anh vẫn đang ở Úc làm việc. Hòa Minzy chính thức thông báo đã "đường ai nấy đi" với thiếu gia Minh Hải sau 5 năm gắn bó - Ảnh: Internet Cả hai có với nhau một quý tử đầu lòng tên thân mật là Bo - Ảnh: Internet Trong tâm thư xác nhận chia tay, Hoà Minzy đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc nuôi dạy bé Bo: "Điều tuyệt vời nhất cả 2 có được là bạn Bo thúi và bố mẹ sẽ luôn kề cạnh cùng nhau chăm sóc Bo, hiện bố Bo vẫn sống bên Úc nên cuộc sống không có gì thay đổi, 2 mẹ con ở Việt Nam khi nào có thể thì mẹ sẽ đưa Bo qua sớm cho con thăm bố. Bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm".

Minh Hải vẫn đang sinh sống, làm việc tại Úc và vẫn chưa trở về Việt Nam - Ảnh: Internet Trong khi đó, Minh Hải vẫn đang sinh sống, làm việc tại Úc và vẫn chưa trở về Việt Nam. Anh thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Sau chia tay, khán giả đều thấy bạn trai cũ của Hòa Minzy gầy đi trông thấy nhưng vẫn rất phong độ. Vì công việc bận rộn nên anh chưa có thời gian về nước thăm con. Hòa Minzy từng chia sẻ có dịp thích hợp sẽ đưa con sai sang Úc thăm bố.

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