Diễn viên Hoàng Mèo giải thích về phát ngôn 'đi sự kiện toàn gặp TikToker'

Hậu trường 03/09/2022 14:45

Sau khi phát ngôn liên quan đến các TikToker của diễn viên Hoàng Mèo đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Mới đây, anh đã lên tiếng đính chính trong hậu trường một buổi cinetour.

Gần đây, diễn viên Hoàng Mèo đã có những chia sẻ về thực trạng TikToker phủ sóng khắp các dự án, sự kiện. Anh bày tỏ cảm xúc buồn bã vì cảm thấy công việc, những người đồng nghiệp của mình không được trân trọng: ” Nhiều phim anh đi không hề thấy bóng dáng một người nghệ sĩ nào mà toàn thấy TikToker không. Đau lắm chứ, nhìn xung quanh mình tại sao nghề nghiệp của mình như vậy mà bị đối xử như vậy.”

Diễn viên Hoàng Mèo giải thích về phát ngôn 'đi sự kiện toàn gặp TikToker' - Ảnh 1
Hoàng Mèo lên tiếng sau khi bị hiểu lầm có ý tiêu cực với TikTokerẢnh: Internet

Ngay sau đó phát ngôn của diễn viên Hoàng Mèo đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Không để sự việc bị đẩy đi quá xa, mới đây tại cinetour phim Cù Lao Xác Sống, Hoàng Mèo đã có những trải lòng.

Theo đó Hoàng Mèo cho rằng nhiều người đã hiểu sai ý của mình: "Chắc có lẽ các bạn đó hiểu sai ý của Hoàng Mèo. Ý của Hoàng Mèo muốn nói là các bạn TikToker đó, nếu như các bạn cứ sử dụng scandal để cho mình nổi tiếng, mình viral nhiều mà nội lực bên trong của mình không có thì nó chỉ dừng tới mức độ đó. Có nghĩa là Hoàng Mèo muốn các bạn TikToker ngày càng trau dồi hơn để cho các bạn có nội lực mạnh mẽ hơn, để sau này mình làm bất cứ chuyện gì nó cũng sẽ thành công bởi chính con người của bạn, chính bên trong sâu thẳm của mình chứ không phải sử dụng scandal để thành công".

Diễn viên Hoàng Mèo giải thích về phát ngôn 'đi sự kiện toàn gặp TikToker' - Ảnh 2

Diễn viên Hoàng Mèo giải thích về phát ngôn 'đi sự kiện toàn gặp TikToker' - Ảnh 3
Phát ngôn của diễn viên Hoàng Mèo về Tiktoker đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng - Ảnh minh họa: Internet

Hoàng Mèo khẳng định anh không có ý tiêu cực đối với TikToker: "Ý Hoàng Mèo là vậy chứ không phải muốn chê bai gì các bạn TikToker, chỉ là sau này muốn các bạn có một cái gì đó để mình trau dồi hơn".

Hoàng Mèo sẽ tái ngộ khán giả qua phim điện ảnh Cù lao xác sống. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Việt Nam dám liều lĩnh khai thác chủ đề zombie, đang được nhiều khán giả trông chờ.

Diễn viên Hoàng Mèo giải thích về phát ngôn 'đi sự kiện toàn gặp TikToker' - Ảnh 4
Hoàng Mèo sẽ tái ngộ khán giả qua phim điện ảnh Cù lao xác sống - Ảnh: Internet

Được biết, trong Cù lao xác sống, Hoàng Mèo vào vai một tên giang hồ bất hảo. Hắn không những tàn ác mà còn vô cùng ích kỉ, luôn lợi dụng tình thế rối ren để cướp của và trục lợi từ những người dân lưu lạc tìm đường thoát thân giữa nạn xác sống.

Diễn viên Hoàng Mèo giải thích về phát ngôn 'đi sự kiện toàn gặp TikToker' - Ảnh 5
 Trong "Cù lao xác sống", Hoàng Mèo vào vai một tên giang hồ bất hảo - Ảnh: Internet

Diễn viên Hoàng Mèo chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì thành quả lao động của hàng trăm anh em đoàn phim với hàng ngàn giờ lao động đã được thể hiện hết ngoài rạp... bao nhiêu cực khổ mệt mỏi của những ngày đó đều được đền bù xứng đáng... Là phim tiên phong về đề tài này tại Việt Nam sẽ không tránh khỏi sự va vấp, những thiếu xót.  Hiện tại, những nhận xét, chia sẻ của khán giả là động lực rất lớn cho các diễn viên và nhà làm phim về thể loại này. Ê-kíp cũng chuẩn bị bấm máy tiếp phần 2, và những góp ý chân thành của khán giả sẽ giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn cho Cù Lao Xác Sống phần 2".

Diễn viên Hoàng Mèo giải thích về phát ngôn 'đi sự kiện toàn gặp TikToker' - Ảnh 6
Hoàng Mèo trong một vài dự án phim ảnh cũng đã có những đánh giá cao - Ảnh: Internet

Tại sự kiện ra mắt trước đó, diễn viên Kim Tuyến - người từng hợp tác với Hoàng Mèo trong một vài dự án phim ảnh cũng đã có những đánh giá cao của đàn anh về sự ứng biến, linh hoạt về diễn xuất. "Thái độ làm nhiệt tình, không ngại khó khăn, và cực kỳ nghiêm túc khi đảm nhận một vai diễn dù lớn hay nhỏ của Hoàng Mèo cũng là điều khiến Kim Tuyến luôn trân trọng và học hỏi", diễn viên Kim Tuyến cho biết.

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