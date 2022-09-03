Sau hơn 17 năm tan rã, các thành viên của nhóm nhạc H.A.T hiện tại có cuộc sống thế nào?

Sau khi rời H.A.T, cô đã tạo dựng cho mình một chỗ đứng nhất định trong làng nhạc Việt. Dù không quá ồn ào như nhiều nghệ sĩ cùng thời khác nhưng cái tên Lương Bích Hữu chưa bao giờ hết hot trong showbiz.

H.A.T từng là một trong những nhóm nhạc nữ ra mắt năm 2004 với hàng loạt những bản hit như: Cổ tích anh và em, Yêu làm chi, Taxi hay Anh không muốn bất công với em... Sở hữu một phong cách âm nhạc hợp gu giới trẻ và các thành viên trong nhóm đều là những giọng ca nổi trội nên nhóm H.A.T nhận được rất nhiều sự yêu thích từ khán giả. Thời gian nhóm thông báo tan rã đã để lại nhiều tiếc nuối cho nhiều khán giả.

Tháng 1/2015, nhạc sĩ Khánh Đơn gây bất ngờ khi cầu hôn Lương Bích Hữu ngay trên sân khấu một lễ trao giải. Tuy nhiên, cô và Khánh Đơn đã "đường ai nấy đi" không lâu sau đó, "cô gái Trung Hoa" mang bầu và sinh con một mình tại Canada. Lương Bích Hữu hiếm khi chia sẻ hình ảnh của con gái. Riêng Khánh Đơn cho biết bạn gái cũ kiên quyết cự tuyệt và giấu kin thông tin hai mẹ con với anh.

Cho đến gần đây khi cô xuất hiện trên chương trình âm nhạc, Lương Bích Hữu cất giọng qua ca khúc "Xem như em chẳng may" đã khiến khán giả không ngừng reo hò. Phần tái xuất của cô đã gây sốt cộng đồng mạng trong khoảng thời gian gần đây.

Phạm Quỳnh Anh

Sau khi H.A.T tan rã, Phạm Quỳnh Anh chọn ở lại công ty của ông bầu Quang Huy và gặt hái nhiều thành công khi hoạt động solo với loạt ca khúc hit: Càng xa càng nhớ, Không đau vì quá đau, Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng...

Tháng 5/2012, Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy tổ chức lễ cưới sau 10 năm yêu nhau, mối tình của họ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Sau khi có gia đình riêng nữ ca sĩ đã chọn lui vào hậu trường để hỗ trợ ông xã và chăm sóc cho 2 "thiên thần" nhỏ Tuệ Lâm và Tuệ An.

Tháng 9/2018, Phạm Quỳnh Anh bật khóc khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân hiện tại. Sau đó, nhà sản xuất âm nhạc Quang Huy xác nhận cả hai quyết định đường ai nấy đi sau 16 năm bên nhau.

Phạm Quỳnh Anh cùng chồng cũ Quang Huy

Đến ngày 11/6/2022, trong đêm diễn của Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận sắp sinh con thứ 3. Vào tháng 7/2022, nữ ca sĩ hạ sinh con gái thứ 3, là trái ngọt cho mối tình của Phạm Quỳnh Anh cùng bạn trai kém tuổi. Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đông đảo người hâm mộ đều mong rằng cô sẽ có được bến đỗ hạnh phúc của mình.

Tháng 7/2022, Phạm Quỳnh Anh hạ sinh bé thứ 3 cho bạn trai kém tuổi.

Thu Thuỷ cũng kín đáo chuyện tình cảm. Cuối tháng 10/2014, cô bí mật làm đám cưới cùng bạn trai doanh nhân Nhất Phương - là mối tình gắn bó từ năm 18 tuổi. Dù đã yêu từ lâu, đầu năm 2014 Thu Thuỷ mới công khai người yêu qua một bức ảnh của hai người trên trang cá nhân. Cặp đôi từng đóng cùng nhau trong MV 'Ai quên được ai' của Thu Thuỷ.

Tháng 11/2017, Thu Thủy xác nhận ly hôn sau 17 năm hẹn hò và kết hôn với chồng doanh nhân.

Cuộc sống hôn nhân của Thu Thuỷ gặp nhiều trắc trở, cô và Nhất Phương chia tay vào cuối tháng 11/2017. Họ không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống.

Sau khi đứt gánh với chồng cũ và làm mẹ đơn thân trong một khoảng thời gian. Vào năm 2019 cô tái hôn cùng bạn trai kém cô 10 tuổi Kin Nguyễn tổ chức lễ cưới tại Đà Lạt và hạ sinh kết tinh tình yêu của 2 người sau đó.

Hiện tại, Thu Thủy vô cùng hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Ngô Quỳnh Anh

Sau khi Thu Thủy rời nhóm, Ngô Quỳnh Anh trở thành mảnh ghép mới của H.A.T. Cô nhanh chóng trở thành thanh xuân của 8x và 9x. Sau khi chia tay H.A.T, Ngô Quỳnh Anh gần như rút khỏi tất cả hoạt động nghệ thuật, cô chọn con đường hoàn toàn mới là theo học Maketing tại một trường Đại học lớn và lập gia đình vào 2/2014.

Sau khi H.A.T tan rã, Ngô Quỳnh Anh là thành viên có cuộc sống khá kín tiếng.

Thuộc dạng người không phô trương vì thế cuộc sống của Ngô Quỳnh Anh luôn là ẩn số lớn đối với độc giả. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ chỉ tập trung vào chăm sóc gia đình nhỏ của mình, cô cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc bên ông xã. Đầu năm 2017, gia đình nhỏ của Ngô Quỳnh Anh đón thêm thành viên mới là cậu con trai đầu lòng với tên gọi ở nhà là bé Heo.

Ở hiện tại, Ngô Quỳnh Anh vẫn giữ nét trẻ trung và hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ của mình.

Trong những lần hiếm hoi xuất hiện, Ngô Quỳnh Anh tiết lộ cô đang sống hạnh phúc bên ông xã và con trai. Hai vợ chồng làm cùng ngành nên có sự thấu hiểu và giúp đỡ nhau trong công việc.