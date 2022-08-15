Chỉ một câu nói của con gái, Phạm Quỳnh Anh chỉ biết than thở với 'trời'

Hậu trường 15/08/2022 14:30

Ái nữ thứ hai nhà Phạm Quỳnh Anh nói: "Bụng mẹ to thế con nghĩ là mẹ nên sinh thêm một em bé nữa".

Sáng ngày 14/8, Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 2 con gái lớn Tuệ Lâm - Tuệ An đang chơi đùa với em út Zoey. Có thể thấy, 2 ái nữ nhà Phạm Quỳnh Anh ngày càng ra dáng chị lớn trong nhà khi liên tục giúp mẹ chăm sóc em út khiến cư dân mạng cũng phải xuýt xoa.

"Nắm chặt quá trời, ối em nắm chặt tay con luôn mẹ. Sắp tới gọi là tiệc đầy tháng của em rồi, nhanh lắm Zoey đừng có tưởng tượng. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai chị hả?", con gái lớn nhà Phạm Quỳnh Anh nói.

Chỉ một câu nói của con gái, Phạm Quỳnh Anh chỉ biết than thở với 'trời' - Ảnh 1
Hai ái nữa nhà Phạm Quỳnh Anh chơi đùa cùng em út - Ảnh: Internet

 

Đáng chú ý, trong đoạn clip, con gái thứ 2 Tuệ An cũng ngây ngô thắc mắc về việc mẹ có thêm em bé. Cụ thể, cô bé nói: "Bụng mẹ to thế, con nghĩ là mẹ đang sinh thêm một em bé nữa đúng không?". Tới đây, Phạm Quỳnh Anh liền trả lời con gái: "Trời đất ơi. Con chơi với Zoey được rồi. Làm gì mà nghĩ tới em bé nữa vậy trời". 

Hiện tại, đoạn clip đầy đáng yêu của gia đình Phạm Quỳnh Anh đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ dân tình. Dưới bình luận, nhiều người bày tỏ sự thích thú và dành lời khen cho sự đáng yêu của Tuệ An.

Phạm Quỳnh Anh công khai thông tin mang thai con thứ ba từ tháng sáu, trong một chương trình ở Đà Lạt. Tháng cuối thai kỳ, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ ảnh bụng bầu lớn và bày tỏ niềm hân hoan khi lại được làm mẹ bỉm sữa.

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Phạm Quỳnh Anh hạ sinh bé Zoey - Ảnh: Internet

Bé Zoey chào đời tại một bệnh viện quốc tế hôm 18/7, nặng 3,135 kg. Phạm Quỳnh Anh tiết lộ "trộm vía" bé ăn ngon, ngủ ngoan, không quấy khóc vô lý và "kiên cường y như mẹ". 

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