Chia sẻ hình ảnh công chúa nhỏ, Phạm Quỳnh Anh bật mí điểm đặc biệt của con, bạn bè nhận xét 'chắc giống bố đấy'

Phạm Quỳnh Anh vẫn chưa tiết lộ mặt em bé nhưng trong bài đăng mới đây, cô bật mí bé có bàn chân và đôi tay bé nhỏ xinh xắn.

Hậu clip dài 10 phút chia sẻ hành trình vượt cạn lần 3, Phạm Quỳnh Anh mới đây đã đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh về con gái nhỏ. Giữ đúng nguyên tắc giấu mặt bé, nữ ca sĩ chỉ tiết lộ bàn chân và đôi tay nhỏ xinh của con gái cưng. Cô bày tỏ: "Chân và tay đều be bé xinh xinh mà sao cái miệng hét to thế cơ chứ".

Phạm Quỳnh Anh mới đây đã đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh về con gái nhỏ - Ảnh: FBNV Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè của Phạm Quỳnh Anh thích thú nhận xét tật xấu của cô bé giống hệt bố: "Miệng giống papa lúc xỉn", "Miệng hét to chắc giống bố đấy", "Giống ai không biết?", "Hét to giống ai vậy ta"... Trước bình luận của bạn bè, Phạm Quỳnh Anh vui vẻ thả cảm xúc "haha".

Bạn bè nữ ca sĩ nhận xét công chúa nhà Phạm Quỳnh Anh giống bố - Ảnh chụp màn hình Phạm Quỳnh Anh sinh con gái thứ 3 vào ngày 18/7 vừa qua. Trong clip ghi lại hành trình sinh nở, nữ ca sĩ thể hiện sự hạnh phúc, xúc động vì bạn trai luôn sát bên và quan tâm cô từ hành động nhỏ nhất. Anh chở cô đến bệnh viện quốc tế ở TP.HCM, lo liệu thủ tục, giúp bạn gái thay dép, vén tóc, đẩy xe lăn đưa cô vào phòng chờ sinh. Phạm Quỳnh Anh không giấu nổi hạnh phúc khi đón tin vui: "Vui nhất là ba của con, mẹ và ba cá với nhau chắc chắn lúc thấy con ba sẽ khóc cho mà xem, nhưng không, ba có cách vui mừng rất riêng, khi bác sĩ đón con ra từ trong chiếc bọc, nghe thấy tiếng khóc vang vọng cả phòng mổ của con.



Giọng ca 38 tuổi cho biết dù không phải lần đầu sinh con nhưng ngày bé Zoey ra đời vẫn là "kỷ niệm khó quên" - Ảnh: Internet Ba con đang ngồi bên cạnh vỗ về mẹ bỗng đứng phắt dậy vỗ tay, la thật to giống như là đang đi xem cổ vũ đá banh vậy, dù ba không khóc nghẹn ngào như mẹ tưởng tượng nhưng mẹ tin phút ấy, ba con cũng đã rất xúc động, rất vui sướng và hành động vỗ tay khi thấy con chỉ là cách ba giấu nhẹm đi cảm xúc của mình vì sợ thua độ với mẹ mà thôi. Con gái thứ 3 của Phạm Quỳnh Anh được đặt tên thân mật là Zoey. Bé ăn ngon, ngủ ngoan, không khóc đêm trong 10 ngày đầu tiên. Phạm Quỳnh Anh kể, bạn trai luôn ở bên, giúp cô bế con, cho bé uống sữa và chăm sóc ca sĩ tỉ mỉ. Nhìn cách anh khéo léo, tận tình với mình và bé Zoey, Phạm Quỳnh Anh rất yên tâm và hạnh phúc. Dẫu vậy, cô vẫn quyết giữ kín danh tính và khuôn mặt bạn trai để tránh cho anh khỏi những lời bàn tán. Giọng ca 38 tuổi cho biết dù không phải lần đầu sinh con nhưng ngày bé Zoey ra đời vẫn là "kỷ niệm khó quên", khiến cô hồi hộp, lo âu đến vỡ òa khi nghe tiếng con khóc.

Thái độ gây chú ý của Quang Huy khi vợ cũ Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ ba Phạm Quỳnh Anh vừa sinh con thứ ba cho đại gia kém tuổi cách đây không lâu. Theo đó, mối quan hệ giữa cô và chồng cũ Quang Huy khiến CĐM thán phục.

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