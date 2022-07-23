Phạm Quỳnh Anh được bạn trai 'cưng như trứng mỏng' sau khi sinh bé thứ 3

Hậu trường 23/07/2022 16:57

Sau khi hạ sinh bé thứ 3, Phạm Quỳnh Anh được bạn trai cưng chiều hết mực và liên tục hỗ trợ cô trong việc chăm sóc con nhỏ.

Mới đây, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã chính thức hạ sinh con thứ 3. Cô cho biết, tuy không phải là lần đầu lâm bồn nhưng việc đón con gái út Zoey chào đời vẫn là một kỷ niệm khó quên đối với cô.

pham quynh anh 1
Nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã chính thức hạ sinh con thứ 3 - Ảnh: FBNV

Sau khi sinh con, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ rằng bạn trai đã giúp cô không phải thức đêm một mình chăm con nhỏ. Khi bé quấy khóc giữa đêm, bạn trai là người bế bé và cho bé uống sữa vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Nữ ca sĩ cảm nhận rằng bạn trai mình đã sẵn sàng làm bố từ lâu qua những cử chỉ mà anh dành cho con.

pham quynh anh 2
Phạm Quỳnh Anh tiết lộ rằng bạn trai đã giúp cô không phải thức đêm một mình chăm con nhỏ - Ảnh: FBNV

Phạm Quỳnh Anh cho biết thêm, bố của Zoey chính là người vui nhất khi cô sinh con. Sau khi hoàn tất ca mổ và hoàn tất việc đưa bé ra khỏi bụng cô, bạn trai của nữ ca sĩ đã đứng bật dạy, vỗ tay và la to như cổ động viên khi xem bóng đá. Dù trái với tưởng tượng rằng bạn trai sẽ khóc khi nhìn thấy con gái nhưng Phạm Quỳnh Anh tin chắc anh đã rất xúc động vào giây phúc ấy.

pham quynh anh 3
Bố của Zoey chính là người vui nhất khi Phạm Quỳnh Anh sinh con - Ảnh: FBNV

Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa công khai danh tính của bố bé Zoey. Tuy nhiên, Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai rất giống bố cô ở điểm quan tâm và chiều chuộng cô hết mực, đặc biệt nhất là yêu thương các con cô như con ruột của mình.

pham quynh anh 4
Bạn trai rất yêu thương con riêng của Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: FBNV

Phạm Quỳnh Anh cho rằng, việc có bạn trai đồng hành ở thời điểm này chính là điều hạnh phúc nhất khi phía trước là "hành trình chiến đấu dài đằng đẵng". Nữ ca sĩ viết: "Ít nhất mẹ con sẽ không phải thức đêm một mình, đã có ba - người đàn ông đầu tiên của đời con - chăm nom rất cẩn thận và tỉ mỉ".

Thái độ gây chú ý của Quang Huy khi vợ cũ Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ ba

Thái độ gây chú ý của Quang Huy khi vợ cũ Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ ba

Phạm Quỳnh Anh vừa sinh con thứ ba cho đại gia kém tuổi cách đây không lâu. Theo đó, mối quan hệ giữa cô và chồng cũ Quang Huy khiến CĐM thán phục.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Quỳnh Anh Phạm Quỳnh Anh sinh con bạn trai Phạm Quỳnh Anh

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An