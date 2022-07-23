Phạm Quỳnh Anh được bạn trai 'cưng như trứng mỏng' sau khi sinh bé thứ 3

Sau khi hạ sinh bé thứ 3, Phạm Quỳnh Anh được bạn trai cưng chiều hết mực và liên tục hỗ trợ cô trong việc chăm sóc con nhỏ.

Mới đây, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã chính thức hạ sinh con thứ 3. Cô cho biết, tuy không phải là lần đầu lâm bồn nhưng việc đón con gái út Zoey chào đời vẫn là một kỷ niệm khó quên đối với cô. Nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã chính thức hạ sinh con thứ 3 - Ảnh: FBNV Sau khi sinh con, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ rằng bạn trai đã giúp cô không phải thức đêm một mình chăm con nhỏ. Khi bé quấy khóc giữa đêm, bạn trai là người bế bé và cho bé uống sữa vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Nữ ca sĩ cảm nhận rằng bạn trai mình đã sẵn sàng làm bố từ lâu qua những cử chỉ mà anh dành cho con.

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ rằng bạn trai đã giúp cô không phải thức đêm một mình chăm con nhỏ - Ảnh: FBNV Phạm Quỳnh Anh cho biết thêm, bố của Zoey chính là người vui nhất khi cô sinh con. Sau khi hoàn tất ca mổ và hoàn tất việc đưa bé ra khỏi bụng cô, bạn trai của nữ ca sĩ đã đứng bật dạy, vỗ tay và la to như cổ động viên khi xem bóng đá. Dù trái với tưởng tượng rằng bạn trai sẽ khóc khi nhìn thấy con gái nhưng Phạm Quỳnh Anh tin chắc anh đã rất xúc động vào giây phúc ấy. Bố của Zoey chính là người vui nhất khi Phạm Quỳnh Anh sinh con - Ảnh: FBNV Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa công khai danh tính của bố bé Zoey. Tuy nhiên, Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai rất giống bố cô ở điểm quan tâm và chiều chuộng cô hết mực, đặc biệt nhất là yêu thương các con cô như con ruột của mình.

Bạn trai rất yêu thương con riêng của Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: FBNV Phạm Quỳnh Anh cho rằng, việc có bạn trai đồng hành ở thời điểm này chính là điều hạnh phúc nhất khi phía trước là "hành trình chiến đấu dài đằng đẵng". Nữ ca sĩ viết: "Ít nhất mẹ con sẽ không phải thức đêm một mình, đã có ba - người đàn ông đầu tiên của đời con - chăm nom rất cẩn thận và tỉ mỉ".

Thái độ gây chú ý của Quang Huy khi vợ cũ Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ ba Phạm Quỳnh Anh vừa sinh con thứ ba cho đại gia kém tuổi cách đây không lâu. Theo đó, mối quan hệ giữa cô và chồng cũ Quang Huy khiến CĐM thán phục.

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