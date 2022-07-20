Phạm Quỳnh Anh hạ sinh công chúa thứ 3, bạn trai hét lớn khi nghe tiếng con khóc chào đời

Hậu trường 20/07/2022 21:03

Phạm Quỳnh Anh và bạn trai hạnh phúc trong giờ phút đón con gái ra đời.

Tối nay (20/7), Phạm Quỳnh Anh khoe loạt ảnh "vượt cạn" thành công, hạ sinh tiểu công chúa cho bạn trai bí ẩn. Theo chia sẻ, bé Zoey - tiểu công chúa thứ 3 nhà Phạm Quỳnh Anh - chào đời ngày 18/7, nặng 3,135 kg.

Phạm Quỳnh Anh hạ sinh công chúa thứ 3, bạn trai hét lớn khi nghe tiếng con khóc chào đời - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh và con gái mới chào đời. Ảnh: FBNV

Dù không phải lần đầu tiên trải qua cảm giác này, song với nữ ca sĩ đây vẫn là kỷ niệm khó quên, vẫn nguyên vẹn sự hồi hộp và vỡ òa khi nghe con gái cất khóc chào đời.

"Vui nhất là ba của con, mẹ và ba cá với nhau chắc chắn lúc thấy con ba sẽ khóc cho mà xem, nhưng không, ba có cách vui mừng rất riêng.

Khi bác sĩ đón con ra từ trong chiếc bọc, nghe thấy tiếng khóc vang vọng cả phòng mổ của con, ba con đang ngồi bên cạnh vỗ về mẹ bỗng đứng phắt dậy vỗ tay, la thật to giống như là đang đi xem cổ vũ đá banh vậy.

Dù ba không khóc nghẹn ngào như mẹ tưởng tượng nhưng mẹ tin phút ấy, ba con cũng đã rất xúc động, rất vui sướng và hành động vỗ tay khi thấy con chỉ là cách ba giấu nhẹm đi cảm xúc của mình vì sợ thua độ với mẹ mà thôi.

Chị hai và chị ba yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, gặp em ở bệnh viện chưa đủ, ngày nào cũng xin được vào thăm rồi ở lại bệnh viện ngủ với em vì nhớ em quá. 2 chị rất mong con gái về nhà để ngày ngày được ẵm bồng, hít hà mùi thơm của em, phụ mẹ chăm em nữa chứ", Phạm Quỳnh Anh xúc động. 

Phạm Quỳnh Anh hạ sinh công chúa thứ 3, bạn trai hét lớn khi nghe tiếng con khóc chào đời - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh hạ sinh công chúa thứ 3, bạn trai hét lớn khi nghe tiếng con khóc chào đời - Ảnh 3
Nữ ca sĩ lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh bạn trai lên mạng xã hội, trong thời thiêng liêng của cả hai. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ cho biết thêm, từ khi chào đời bé Zoey chưa làm khó ba mẹ, chỉ khóc khi có lý do và phần lớn thời gian còn lại ngủ rất ngon. Cô cũng gửi lời cảm ơn tới lời mọi người, bạn bè đã dành tình cảm, lời hỏi han, chúc phúc cho 2 mẹ con. 

"Chỉ còn hôm nay thôi, mai con và mẹ sẽ về nhà, một hành trình chiến đấu dài đằng đẵng đang chờ đợi phía trước, tuy nhiên mẹ con tin chắc nó sẽ là hành trình đầy ắp sự yêu thương và chia sẻ, vì ít nhất mẹ con sẽ không phải thức đêm một mình, đã có ba - người đàn ông đầu tiên của đời con chăm nom rất cẩn thận và tỉ mỉ.

Zoey yêu thương của ba mẹ đến với thế giới ngày 18/7/2022, trộm vía con nặng 3kg135. Cả nhà yêu thương con rất nhiều", Phạm Quỳnh Anh viết thêm.

Phạm Quỳnh Anh hạ sinh công chúa thứ 3, bạn trai hét lớn khi nghe tiếng con khóc chào đời - Ảnh 4
Nữ ca sĩ hạnh phúc khi bên 3 cô công chúa nhỏ. Ảnh: FBNV

Ngày 11/6 vừa qua, Phạm Quỳnh Anh thông báo đang mang thai con thứ 3 cùng bạn trai. Trước đó, xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến chuyện bầu bí song nữ ca sĩ đều giữ im lặng. 

Giọng ca Bụi bay vào mắt cho biết, cô mong tìm được người đàn ông giống như bố vì cô rất ngưỡng mộ tình cảm, sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc của bố dành cho mẹ. Và bạn trai cô có tất cả điều đó. Hơn nữa, bạn trai còn rất yêu thương các con cô.

“Người bạn này có tất cả những điều đó. Đồng hành được với mình trong đời sống, chia sẻ mọi thứ với mình trên đường đời. Quan trọng nhất là người này rất yêu thương các con của Quỳnh Anh”, Phạm Quỳnh Anh cho biết.

Theo thông tin trong giới, "người ấy" của Phạm Quỳnh Anh là một doanh nhân thành đạt.

Trước khi mang thai lần ba với bạn trai, Phạm Quỳnh Anh từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên đạo diễn Quang Huy. Họ có 2 cô con gái trước khi quyết định ly hôn vào năm 2018.

HOT: Lộ ảnh full HD bạn trai bảnh bao của Phạm Quỳnh Anh?

HOT: Lộ ảnh full HD bạn trai bảnh bao của Phạm Quỳnh Anh?

Dân tình 'bán tín bán nghi' đây chính là bạn trai Phạm Quỳnh Anh, người mà bấy lâu nay nữ ca sĩ luôn giấu kín.

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