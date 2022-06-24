Phạm Quỳnh Anh đáp trả thế nào khi bị trù dập 'ly hôn nhớ giấu' kẻo thiên hạ chê cười?

Hậu trường 24/06/2022 07:13

Trước những công kích từ dân mạng về đời tư, Phạm Quỳnh Anh phản ứng quyết liệt nhưng vẫn cho thấy sự khôn khéo.

Phạm Quỳnh Anh đang trong những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời, khi không chỉ tìm được "bến đỗ bình yên mới" mà cô còn đang mang "giọt máu" tình yêu cùng bạn trai. Việc một lần nữa bước vào hành trình thiêng liêng của người mẹ ở độ tuổi U40 khiến Phạm Quỳnh Anh có nhiều cung bậc cảm xúc.

Vào tối qua (23/6), giọng ca Bụi bay vào mắt tung bộ ảnh bầu, cùng với chia sẻ trong lần mang thai này. Cô cho biết, bản thân không nghĩ sẽ bước vào hành trình làm mẹ một lần nữa, nhưng con cái là lộc trời cho và sẵn sàng đón nhận. 

Phạm Quỳnh Anh đáp trả thế nào khi bị trù dập 'ly hôn nhớ giấu' kẻo thiên hạ chê cười? - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh đáp trả thế nào khi bị trù dập 'ly hôn nhớ giấu' kẻo thiên hạ chê cười? - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh đáp trả thế nào khi bị trù dập 'ly hôn nhớ giấu' kẻo thiên hạ chê cười? - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh đáp trả thế nào khi bị trù dập 'ly hôn nhớ giấu' kẻo thiên hạ chê cười? - Ảnh 4
Giọng ca "Tình yêu cao thượng" khoe ảnh bầu bí cùng những chia sẻ trong lần mang thai này. Ảnh: FBNV

 

Theo đó, Phạm Quỳnh Anh viết: "Mỗi chúng ta đều có một cuộc đời đáng để trân trọng... Không nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục bước vào hành trình thiêng liêng này một lần nữa, nhất là ở lứa tuổi này mọi thứ về sức khoẻ có vẻ khó khăn hơn nhiều… nhưng tất cả đều do ông Trời sắp đặt và mình hạnh phúc đón nhận. 

Em bé sẽ được sống trong sự thương yêu của gia đình và tất cả mọi người nhé. Quỳnh Anh xin cảm ơn tất cả những lời chúc phúc. 

Hai chị Lâm An vui lắm vì sự xuất hiện của em…" 

Dưới phần bình luận, một tài khoản bất ngờ thu hút sự chú ý khi đả kích nữ ca sĩ. "Ly dị nhớ giấu nhé bạn, không chúng cười", người này mỉa mai.

Trước lời lẽ khá cay nghiệt, Phạm Quỳnh Anh đáp trả: "Bạn không phải là người duy nhất để lại những bình luận bất lịch sự hay có thể nói là thiếu văn hóa trong Facebook mình. Và mình nói thật, nghệ sĩ tụi mình không cảm thấy lạ với những người giống như bạn, thấy nhiều cũng quen rồi.

Mình cũng không cần phải như những người khác, thắc mắc vì sao cùng là phụ nữ, cũng có con mà bạn lại chọn cách cay nghiệt với phụ nữ khác. Có lẽ đó là một trong những thú vui riêng trong cuộc sống của bạn.

Chuyện mình post gì, khi nào ở đây - trên trang Facebook cá nhân của mình - nó không phải việc bạn cần bận tâm đâu. Bạn ghét, không thích coi mà cứ coi làm gì? Có thể block hoặc lướt qua không đọc cho đỡ vướng bạn ạ.

Phạm Quỳnh Anh đáp trả thế nào khi bị trù dập 'ly hôn nhớ giấu' kẻo thiên hạ chê cười? - Ảnh 5

 

Còn bây giờ người văn minh, lịch sự, họ đầy trong Facebook nhà mình, không phải bạn nói gì ra người ta cũng ủng hộ và thấy hay đâu. Những người thấy hay thì chắc chắn cuộc sống và tư duy của họ cũng giống như bạn vậy đấy. Đừng đánh tráo khái niệm, giật dây rồi lôi kéo người khác bất lịch sự theo.

Mình chỉ muốn nói vậy, một lần duy nhất với bạn, dù mình biết bạn không phải lần đầu lảng vảng nói luyên thuyên trong nhà mình. Mình sẽ không đối đáp, không phải là mình sợ bạn, mình cũng không hề tức giận, mình chỉ thấy đáng thương thôi. 

Và mình nói một lần để bạn né những gì liên quan đến gia đình và con cái của mình ra. Đừng cho người khác cơ hội thấy bạn là phụ nữ nhưng lại không có duyên nhé".

Phạm Quỳnh Anh đáp trả thế nào khi bị trù dập 'ly hôn nhớ giấu' kẻo thiên hạ chê cười? - Ảnh 6
Phạm Quỳnh Anh đáp trả thế nào khi bị trù dập 'ly hôn nhớ giấu' kẻo thiên hạ chê cười? - Ảnh 7
Giọng ca "Bụi bay vào mắt" đáp trả vừa quyết liệt, vừa khéo léo khi bị đả kích đời tư. Ảnh: Chụp màn hình

 

Ngày 11/6 vừa qua, sau thời gian dài né tránh, Phạm Quỳnh Anh mới chính thức gật đầu thừa nhận việc mang thai cùng bạn trai. Trước đó, nhiều tin đồn liên quan đến chuyện bầu bí của giọng ca sinh năm 1984, tuy nhiên cô đều giữ thái độ im lặng. 

Sau khi công khai tin vui, Phạm Quỳnh Anh vẫn giấu kín thông tin về bạn trai. Theo nhiều nguồn tin hậu trường, "người ấy" của nữ ca sĩ hiện là một doanh nhân. Anh có mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ Phạm Quỳnh Anh - đạo diễn Quang Huy và 2 con riêng của cô.

 

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