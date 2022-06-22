Chung cảnh ngộ mẹ bầu: Phạm Quỳnh Anh có dấu hiệu 'phá nét', mặt tròn, mũi nở to cận kề ngày 'vượt cạn'

Hậu trường 22/06/2022 09:31

Dù tăng cân và gương mặt bị "phá nét" thấy rõ nhưng thần sắc của "bà bầu" Phạm Quỳnh Anh vẫn rạng ngời tươi tắn hiện rõ sự hạnh phúc.

Phạm Quỳnh Anh đang trong những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời, như cô chia sẻ. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với đạo diễn Quang Huy cách đây nhiều năm, nữ ca sĩ cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên mới. Việc xác định mang thai với bạn trai cho thấy Phạm Quỳnh Anh nghiêm túc trong mối quan hệ và mong muốn cùng người ấy vún vén tương lai. 

Đầu năm nay, cựu thành viên nhóm H.A.T đã được bạn trai cầu hôn bằng một bữa tiệc lãng mạn trên biển với sự tham gia của đông đảo bạn bè thân thiết. Bởi vì muốn giữ gìn hạnh phúc riêng tư mà giọng ca Bụi bay vào mắt không công khai danh tính bạn trai. Chỉ cách đây hơn 1 tuần, khi bụng bầu đã vượt mặt thì Phạm Quỳnh Anh mới đích thân xác nhận đang mang thai con lần thứ 3.

Chung cảnh ngộ mẹ bầu: Phạm Quỳnh Anh có dấu hiệu 'phá nét', mặt tròn, mũi nở to cận kề ngày 'vượt cạn' - Ảnh 1
Chung cảnh ngộ mẹ bầu: Phạm Quỳnh Anh có dấu hiệu 'phá nét', mặt tròn, mũi nở to cận kề ngày 'vượt cạn' - Ảnh 2
Chung cảnh ngộ mẹ bầu: Phạm Quỳnh Anh có dấu hiệu 'phá nét', mặt tròn, mũi nở to cận kề ngày 'vượt cạn' - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh trong đêm nhạc tại Đà Lạt diễn ra vào tối ngày 11/6. Ảnh: FBNV

Được biết, nữ ca sĩ đã sắp đến ngày "vượt cạn" và đã sẵn sàng cùng bạn trai đón thành viên mới. Trước ngày đón thiên thần nhỏ, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ rất nhiều hình ảnh, cho thấy vóc dáng và mặt mũi có nhiều thay đổi. Bà bầu nổi tiếng giờ trông mũm mĩm hơn, gương mặt không tránh khỏi bị "vỡ nét", mũi nở… Đây là những dấu hiệu thường thấy của các thai phụ trước ngày "vượt cạn". Dù vậy, trông nữ ca sĩ vẫn ngập tràn hạnh phúc khi sắp sửa chào đón thành viên mới.

Chung cảnh ngộ mẹ bầu: Phạm Quỳnh Anh có dấu hiệu 'phá nét', mặt tròn, mũi nở to cận kề ngày 'vượt cạn' - Ảnh 4
Hình ảnh mới được Phạm Quỳnh Anh chia sẻ trên trang cá nhân, thấy rõ trên gương mặt những dấu hiệu của bà bầu sắp sinh. Ảnh: FBNV

 

Chung cảnh ngộ mẹ bầu: Phạm Quỳnh Anh có dấu hiệu 'phá nét', mặt tròn, mũi nở to cận kề ngày 'vượt cạn' - Ảnh 5
Chung cảnh ngộ mẹ bầu: Phạm Quỳnh Anh có dấu hiệu 'phá nét', mặt tròn, mũi nở to cận kề ngày 'vượt cạn' - Ảnh 6
Trong đám cưới Minh Hằng cách đây ít ngày, Phạm Quỳnh Anh vẫn xuất hiện xinh đẹp. Cô diện chiếc đầm khá "hiểm hóc" khi cắt khoét khu vực vòng 1. Ảnh: FBNV

 

Chung cảnh ngộ mẹ bầu: Phạm Quỳnh Anh có dấu hiệu 'phá nét', mặt tròn, mũi nở to cận kề ngày 'vượt cạn' - Ảnh 7
Một số bức ảnh nữ ca sĩ chơi đùa cùng con cũng thấy rõ mũi nở, số đo vòng 1 thay đổi đáng kể khi mang bầu.

 

Chung cảnh ngộ mẹ bầu: Phạm Quỳnh Anh có dấu hiệu 'phá nét', mặt tròn, mũi nở to cận kề ngày 'vượt cạn' - Ảnh 8
Chung cảnh ngộ mẹ bầu: Phạm Quỳnh Anh có dấu hiệu 'phá nét', mặt tròn, mũi nở to cận kề ngày 'vượt cạn' - Ảnh 9
Chung cảnh ngộ mẹ bầu: Phạm Quỳnh Anh có dấu hiệu 'phá nét', mặt tròn, mũi nở to cận kề ngày 'vượt cạn' - Ảnh 10
Dù đã có dấu hiệu "vỡ nét" trong thời gian bầu bí, nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn được nhận xét có vẻ ngoài phúc hậu. Ảnh: FBNV

 

Trước đó, khi công khai chuyện mang bầu, Phạm Quỳnh Anh cho rằng đây là điều thiêng liêng đối với một người mẹ. "Trong cuộc sống chúng ta trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng Quỳnh Anh đã có quyết định tạm nghỉ hát một thời gian để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng một lần nữa. Đây là một cái duyên mà ông trời ban tặng. Bản thân tôi không giỏi lên kế hoạch trong cuộc đời, nhưng bỗng một ngày có tin vui đến thì tôi thuận theo tự nhiên.

Khi có nhiều luồng suy nghĩ trong đầu rằng phải làm sao để bản thân nghỉ một thời gian mà khán giả vẫn ủng hộ, theo dõi. Quỳnh Anh nghĩ những gì xuất phát từ tình yêu thì sẽ luôn ở đấy", cô tâm sự. Nữ ca sĩ cũng không nói rõ khi nào sẽ trở lại với âm nhạc sau khi sinh con. 

Phạm Quỳnh Anh khẳng định cô không phủ nhận quá khứ vì những người trong đời cô đều có ý nghĩa riêng. Có điều, đó là những chuyện đã qua và hiện tại, cô đón nhận tình yêu mới trong tâm thế nhẹ nhàng và hạnh phúc.

“Đó là những bài học giúp Quỳnh Anh trưởng thành. Tôi cảm ơn vì điều đó. Nhưng đó là chuyện đã qua. Hiện tại tôi đón nhận duyên mới với tâm trạng nhẹ nhàng và hạnh phúc”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Phạm Quỳnh Anh cho biết cô mong tìm được người đàn ông giống như bố vì cô rất ngưỡng mộ tình cảm, sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc của bố dành cho mẹ. Và bạn trai cô có tất cả điều đó. Hơn nữa, bạn trai còn rất yêu thương các con cô.

“Người bạn này có tất cả những điều đó. Đồng hành được với mình trong đời sống, chia sẻ mọi thứ với mình trên đường đời. Quan trọng nhất là người này rất yêu thương các con của Quỳnh Anh”, Phạm Quỳnh Anh cho biết.

Được biết, bạn trai Phạm Quỳnh Anh tên K., là một doanh nhân thành đạt. Anh nhỏ tuổi hơn nữ ca sĩ nhưng rất chín chắn, yêu thương giọng ca Bụi bay vào mắt và các con riêng của cô. 

HOT: Phạm Quỳnh Anh gật đầu thừa nhận chuyện bầu bí với bạn trai, khóc nghẹn ngào trên sân khấu

HOT: Phạm Quỳnh Anh gật đầu thừa nhận chuyện bầu bí với bạn trai, khóc nghẹn ngào trên sân khấu

Sau thời gian dài né tránh, Phạm Quỳnh Anh cũng chính thức lên tiếng thừa nhận chuyện mang thai con thứ 3 với bạn trai.

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