HOT: Lộ ảnh full HD bạn trai bảnh bao của Phạm Quỳnh Anh?

Hậu trường 07/07/2022 15:24

Dân tình 'bán tín bán nghi' đây chính là bạn trai Phạm Quỳnh Anh, người mà bấy lâu nay nữ ca sĩ luôn giấu kín.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, ca sĩ Thu Thủy đăng tải hình ảnh hội ngộ cùng vợ chồng Ưng Hoàng Phúc và Phạm Quỳnh Anh. Theo lời giọng ca Người em đã yêu cho biết, họ đã có buổi ăn trưa thân mật sau thời gian không gặp mặt. 

Điều đáng nói, xuất hiện trong khung hình của hội bạn thân showbiz còn có một người đàn ông lạ mặt. Trong ảnh, người này đứng cạnh Phạm Quỳnh Anh và ôm eo nữ ca sĩ từ phía sau. Khoảnh khắc thân mật này khiến dân tình "bán tín bán nghi" đây chính là bạn trai của Phạm Quỳnh Anh - người mà bấy lâu nay nữ ca sĩ luôn cố gắng giấu kỹ trước truyền thông.

HOT: Lộ ảnh full HD bạn trai bảnh bao của Phạm Quỳnh Anh? - Ảnh 1
Dân mạng đồn đoán, người đàn ông đứng cạnh Phạm Quỳnh Anh nhiều khả năng là bạn trai của nữ ca sĩ. Ảnh: FB Nguyễn Thu Thủy

"Rồi biết mặt người ấy của chị mình luôn"; "Đó người ấy của chị mình đó, cho hết sân si nói này nọ. Người ta có bầu cũng không được yên ổn, nghiệp ghê luôn à"; "Dân mạng tò mò bấy lâu nay, cảm ơn chị yêu nhiều"; "người yêu Phạm Quỳnh Anh"... dân mạng đồng loạt để lại bình luận.

HOT: Lộ ảnh full HD bạn trai bảnh bao của Phạm Quỳnh Anh? - Ảnh 2
HOT: Lộ ảnh full HD bạn trai bảnh bao của Phạm Quỳnh Anh? - Ảnh 3
HOT: Lộ ảnh full HD bạn trai bảnh bao của Phạm Quỳnh Anh? - Ảnh 4
Người đàn ông lạ mặt xuất hiện bên Phạm Quỳnh Anh thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên đây mới chỉ là phỏng đoán từ cộng đồng mạng. Hiện cả người đăng ảnh là Thu Thủy và nữ chính vẫn chưa lên tiếng về danh tính người đàn ông này. Thật hư thế nào đành phải chờ người trong cuộc xác nhận.

HOT: Lộ ảnh full HD bạn trai bảnh bao của Phạm Quỳnh Anh? - Ảnh 5
Khi công khai chuyện mang bầu, Phạm Quỳnh Anh cho đây là điều thiêng liêng đối với một người mẹ. Ảnh: FBNV

Ngày 11/6 vừa qua, Phạm Quỳnh Anh thông báo đang mang thai con thứ 3 cùng bạn trai. Trước đó, xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến chuyện bầu bí song nữ ca sĩ đều giữ im lặng. 

Giọng ca Bụi bay vào mắt cho biết, cô mong tìm được người đàn ông giống như bố vì cô rất ngưỡng mộ tình cảm, sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc của bố dành cho mẹ. Và bạn trai cô có tất cả điều đó. Hơn nữa, bạn trai còn rất yêu thương các con cô.

“Người bạn này có tất cả những điều đó. Đồng hành được với mình trong đời sống, chia sẻ mọi thứ với mình trên đường đời. Quan trọng nhất là người này rất yêu thương các con của Quỳnh Anh”, Phạm Quỳnh Anh cho biết.

Theo thông tin trong giới, "người ấy" của Phạm Quỳnh Anh là một doanh nhân thành đạt.

Trước khi mang thai lần ba với bạn trai, Phạm Quỳnh Anh từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên đạo diễn Quang Huy. Họ có 2 cô con gái trước khi quyết định ly hôn vào năm 2018.

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Nữ ca sĩ không giấu được cảm xúc cá nhân, trước bình luận kém duyên đến từ dân mạng.

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