Bởi vì muốn giữ gìn hạnh phúc riêng tư nên Phạm Quỳnh hoàn toàn giấu nhẹm thông tin về bạn trai. Ngay cả khi mang thai, cô cũng cực kỳ kín tiếng. Phải đến cận ngày lâm bồn, nữ ca sĩ mới chính thức thông báo tin vui bầu bí đến với người hâm mộ.

Thời gian qua, thông tin ca sĩ Phạm Quỳnh Anh mang thai cùng bạn trai thu hút sự quan tâm từ công chúng. Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng đạo diễn Quang Huy, cuối cùng giọng ca Bụi bay vào mắt cùng đã tìm được bến đỗ bình yên mới.

Việc Phạm Quỳnh Anh tìm được hạnh phúc mới khiến nhiều người mừng lây và liên tục gửi lời chúc mừng. Thế nhưng, việc không công khai danh tính "người ấy" cũng khiến cô gặp không ít những lời khiếm nhã từ một bộ phận dân mạng.

Mới đây, khi Phạm Quỳnh Anh tung bộ ảnh bầu bí cùng những tâm sự về hành trình mang thai thiêng liêng, một bình luận kém duyên đã khiến nữ ca sĩ không giấu được sự giận dữ. Theo đó, một người bình luận "Em vẫn chưa biết ba đứa bé". Ngay lập tức, Phạm Quỳnh Anh đã để lại cảm xúc "phẫn nộ" dưới lời bình luận này.

Phạm Quỳnh Anh phẫn nộ khi bị thắc mắc về cha của đứa con trong bụng. Ảnh: Chụp màn hình

Dù không để lại bất kỳ lời nào, nhưng thông qua hành động này có thể thấy nữ ca sĩ rất tức giận trước lời nói kém duyên.

Trước đó, khi bị mỉa mai “Ly dị nhớ giấu nhé bạn, không chúng cười”, Quỳnh Anh đã có những đáp trả thẳng thắn với bình luận kém duyên này. Nữ ca sĩ bức xúc viết: "Chuyện mình post gì, khi nào ở đây - trên trang Facebook cá nhân của mình nó không phải việc bạn cần bận tâm đâu. Bạn ghét không thích coi mà cứ coi làm gì. Có thể block hoặc lướt qua không đọc cho đỡ vướng bạn ạ. Còn bây giờ người văn minh lịch sự họ đầy trong Facebook nhà mình, không phải bạn nói gì ra người ta cũng ủng hộ và thấy hay đâu.

Những người thấy hay thì chắc chắn cuộc sống và tư duy của họ cũng giống như bạn vậy đấy. Đừng đánh tráo khái niệm, giật dây rồi lôi kéo người khác bất lịch sự theo. Mình chỉ muốn nói vậy 1 lần duy nhất với bạn. Dù mình biết bạn không phải lần đầu lảng vảng nói luyên thuyên trong nhà mình.

Mình sẽ không đối đáp, không phải là mình sợ bạn, mình cũng không hề tức giận, mình chỉ thấy đáng thương thôi và mình nói 1 lần để bạn né những gì liên quan đến gia đình và con cái của mình ra. Đừng cho người khác cơ hội thấy bạn là phụ nữ nhưng lại không có duyên nhé".

Bỏ qua những lời bàn tán không hay, Phạm Quỳnh Anh đang sống trong những ngày hạnh phúc. Cô gọi tình yêu giữa mẹ và em bé là "thứ tình cảm mù quáng". Ảnh: FBNV

Theo thông tin trong giới, người bạn mới của Phạm Quỳnh Anh là một chàng trai kém tuổi và cả hai có chuyện tình cảm gắn bó. Trước khi mang thai lần ba với bạn trai, Phạm Quỳnh Anh từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên đạo diễn Quang Huy. Họ có 2 cô con gái trước khi quyết định ly hôn vào năm 2018.

Những ngày qua, râm ran thông tin Phạm Quỳnh Anh đã hạ sinh con thứ 3 và tiếp tục là một nàng công chúa. Tuy nhiên, đến hiện tại nữ ca sĩ vẫn chưa xác nhận việc đã "lâm bồn"