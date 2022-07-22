Thái độ gây chú ý của Quang Huy khi vợ cũ Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ ba

Hậu trường 22/07/2022 12:15

Phạm Quỳnh Anh vừa sinh con thứ ba cho đại gia kém tuổi cách đây không lâu. Theo đó, mối quan hệ giữa cô và chồng cũ Quang Huy khiến CĐM thán phục.

Vào tối qua 20/7, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh có bài đăng dài sau khi "vượt cạn" thành công. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 thông báo cô đã sinh con gái thứ 3 vào hôm 18/7. Bé nặng 3,1 kg, có tên thân mật là Zoey. 

Giọng ca 38 tuổi cho biết dù không phải lần đầu sinh con nhưng ngày bé Zoey ra đời vẫn là "kỷ niệm khó quên", khiến cô hồi hộp, lo âu đến vỡ òa khi nghe tiếng con khóc. Không chỉ nữ ca sĩ, 2 con gái mà người bạn trai giấu mặt cũng xuất hiện trong hình ảnh được chia sẻ.

Thái độ gây chú ý của Quang Huy khi vợ cũ Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ ba - Ảnh 1
Nữ ca sĩ sinh năm 1984 thông báo cô đã sinh con gái thứ 3 vào hôm 18/7 - Ảnh: Internet

Theo đó, nữ ca sĩ thế hệ 8X cũng gây bất ngờ khi công khai nhắc đến bạn trai bí ẩn của mình trong bài viết: "Vui nhất là ba của con. Mẹ và ba cá với nhau chắc chắn lúc thấy con, ba sẽ khóc cho mà xem, nhưng không, ba có cách vui mừng rất riêng".

Thái độ gây chú ý của Quang Huy khi vợ cũ Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ ba - Ảnh 2
Một số nguồn tin cho biết bạn trai Phạm Quỳnh Anh, nhỏ tuổi hơn cô nhưng rất chững chạc - Ảnh: Internet

Một số nguồn tin cho biết bạn trai Phạm Quỳnh Anh, nhỏ tuổi hơn cô nhưng rất chững chạc. Anh hiện đang làm kinh doanh, có sự nghiệp rất vững vàng. Chẳng những yêu thương giọng ca “Bụi bay vào mắt”, bạn trai cô còn xem hai bé Tuệ Lâm và Tuệ An như con ruột của mình.

Đáng chú ý không kém, trước đó Phạm Quỳnh Anh đã tiết lộ khoảnh khắc hội ngộ nhạc sĩ Quang Huy trước ngày sinh con thứ ba cho bạn trai.

Hai cô con gái chung của họ cũng có mặt. Nữ ca sĩ cho biết mình và chồng cũ đã hội ngộ và cùng tham gia tiệc Year End Ceremony của bé Tuệ An. Một lần nữa CĐM lại phải ngả mũ thán phục cách cư xử văn minh của hai người dù đã đường ai nấy đi.

Thái độ gây chú ý của Quang Huy khi vợ cũ Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ ba - Ảnh 3
 
Thái độ gây chú ý của Quang Huy khi vợ cũ Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ ba - Ảnh 4
Cặp đôi này không ngại và vẫn rất thoải mái xuất hiện cùng nhau vì con - Ảnh: Internet

Cặp đôi này không ngại và vẫn rất thoải mái xuất hiện cùng nhau vì con. Tuy không còn sát cánh với danh nghĩa vợ chồng, thay vào đó Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy vẫn giữ mối quan hệ như bạn bè. Trên tất cả, họ vẫn trên danh nghĩa là ba mẹ của Tuệ Lâm – Tuệ An, có thể làm mọi thứ vì các con.

Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy từng hẹn hò với nhau suốt 10 năm trước khi kết hôn. Đáng tiếc, sau 6 năm nên duyên vợ chồng, cặp đôi bất ngờ thông báo chia tay trong sự tiếc nuối của khán giả. Cựu thành viên nhóm HAT sau đó giành được quyền nuôi con. Đã có thời điểm dư luận nghi ngờ họ ly hôn vì có người thứ ba xuất hiện, Phạm Quỳnh Anh với thái độ kỳ lạ, cộng thêm những chia sẻ ẩn ý càng khiến chuyện bị đẩy đi xa hơn.

Thái độ gây chú ý của Quang Huy khi vợ cũ Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ ba - Ảnh 5
Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy từng hẹn hò với nhau suốt 10 năm trước khi kết hôn - Ảnh: Internet

Trước đó, trong đêm nhạc hồi tháng 6, Phạm Quỳnh Anh chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ sau thời gian dài vướng tin đồn mang thai lần 3. Cô cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động âm nhạc một thời gian để thực hiện thiên chức làm mẹ.

Hiện tại, trong khi Phạm Quỳnh Anh đã tìm được hạnh phúc mới thì chồng cũ của cô vẫn chưa đi thêm bước nữa. Quang Huy cũng rất kín tiếng trong đời tư, gần như chưa từng chia sẻ về cuộc sống của mình hậu ly hôn. Trong một số lần xuất hiện, nam đạo diễn gầy đi trông thấy.

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