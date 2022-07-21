Phạm Quỳnh Anh xuất viện về nhà sau ít ngày hạ sinh con gái thứ 3, xúc động nhắn nhủ đến bạn trai

Hậu trường 21/07/2022 11:27

Nữ ca sĩ hạnh phúc khi đã tìm đúng người và con gái có được người cha tốt.

Sáng nay (21/7), Phạm Quỳnh Anh cùng con gái mới sinh xuất viện về nhà. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ niềm hạnh phúc khi cùng cô con gái cưng về tổ ấm của gia đình.

Phạm Quỳnh Anh xuất viện về nhà sau ít ngày hạ sinh con gái thứ 3, xúc động nhắn nhủ đến bạn trai - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh xuất viện về nhà sau ít ngày hạ sinh con gái thứ 3, xúc động nhắn nhủ đến bạn trai - Ảnh 2
Nữ ca sĩ và bạn trai vui mừng đón con chào đời. Ảnh: FBNV

Đồng thời, Phạm Quỳnh Anh cũng gửi lời cảm ơn đến bạn trai - người đã kề cận bên hai mẹ con những ngày qua. Qua chia sẻ của giọng ca Bụi bay vào mắt, có thể thấy được cô đang trong những ngày tháng hạnh phúc cuộc đời, khi chào đón thiên thần nhỏ và viên mãn bên người bạn đời.

"Cảm ơn ba của Zoey, người đàn ông đầu đời của con đã giúp mẹ không còn phải thức đêm một mình, chăm sóc hai mẹ con rất cẩn thận và tỉ mỉ.

Em ăn ngon, ngủ ngoan, không quấy khóc vô lý (trộm vía trộm vía), kiên cường y như mẹ.

Người mẹ thương bấy lâu nay đã thật sự ở đây rồi. Cảm ơn con gái, Zoey bé bỏng", Phạm Quỳnh Anh viết.

Phạm Quỳnh Anh xuất viện về nhà sau ít ngày hạ sinh con gái thứ 3, xúc động nhắn nhủ đến bạn trai - Ảnh 3
Dù không phải lần đầu tiên trải qua cảm giác này, nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn hồi hộp, xen lẫn nhiều cảm xúc khi nghe tiếng con khóc chào đời. Ảnh: FBNV 

 

Phạm Quỳnh Anh xuất viện về nhà sau ít ngày hạ sinh con gái thứ 3, xúc động nhắn nhủ đến bạn trai - Ảnh 4
Nữ ca sĩ bên 3 cô công chúa nhỏ. Ảnh: FBNV

 

Phạm Quỳnh Anh xuất viện về nhà sau ít ngày hạ sinh con gái thứ 3, xúc động nhắn nhủ đến bạn trai - Ảnh 5
Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng đến thăm mẹ con Phạm Quỳnh Anh trước ngày xuất viện. Ảnh: FBNV

Trước đó, vào tối qua (20/7), giọng ca sinh năm 1984 thông báo đã hạ sinh con thứ 3. Theo chia sẻ, bé Zoey - tiểu công chúa thứ 3 nhà Phạm Quỳnh Anh - chào đời ngày 18/7, nặng 3,135 kg. 

Dù không phải lần đầu tiên trải qua cảm giác này, song với nữ ca sĩ đây vẫn là kỷ niệm khó quên, vẫn nguyên vẹn sự hồi hộp và vỡ òa khi nghe con gái cất khóc chào đời.

"Vui nhất là ba của con, mẹ và ba cá với nhau chắc chắn lúc thấy con ba sẽ khóc cho mà xem, nhưng không, ba có cách vui mừng rất riêng.

Khi bác sĩ đón con ra từ trong chiếc bọc, nghe thấy tiếng khóc vang vọng cả phòng mổ của con, ba con đang ngồi bên cạnh vỗ về mẹ bỗng đứng phắt dậy vỗ tay, la thật to giống như là đang đi xem cổ vũ đá banh vậy.

Dù ba không khóc nghẹn ngào như mẹ tưởng tượng nhưng mẹ tin phút ấy, ba con cũng đã rất xúc động, rất vui sướng và hành động vỗ tay khi thấy con chỉ là cách ba giấu nhẹm đi cảm xúc của mình vì sợ thua độ với mẹ mà thôi.

Chị hai và chị ba yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, gặp em ở bệnh viện chưa đủ, ngày nào cũng xin được vào thăm rồi ở lại bệnh viện ngủ với em vì nhớ em quá. 2 chị rất mong con gái về nhà để ngày ngày được ẵm bồng, hít hà mùi thơm của em, phụ mẹ chăm em nữa chứ", Phạm Quỳnh Anh xúc động. 

 

Ngày 11/6 vừa qua, Phạm Quỳnh Anh thông báo đang mang thai con thứ 3 cùng bạn trai. Trước đó, xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến chuyện bầu bí song nữ ca sĩ đều giữ im lặng. 

Giọng ca Bụi bay vào mắt cho biết, cô mong tìm được người đàn ông giống như bố vì cô rất ngưỡng mộ tình cảm, sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc của bố dành cho mẹ. Và bạn trai cô có tất cả điều đó. Hơn nữa, bạn trai còn rất yêu thương các con cô.

Phạm Quỳnh Anh hạ sinh công chúa thứ 3, bạn trai hét lớn khi nghe tiếng con khóc chào đời

Phạm Quỳnh Anh hạ sinh công chúa thứ 3, bạn trai hét lớn khi nghe tiếng con khóc chào đời

Phạm Quỳnh Anh và bạn trai hạnh phúc trong giờ phút đón con gái ra đời.

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