Phạm Quỳnh Anh khoe con gái mới sinh xinh xắn, tiết lộ có một điểm giống bố như lột

Nữ ca sĩ hạnh phúc khi nói về cô công chúa nhỏ cũng như bố của con gái.

Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con gái thứ 3 cùng bạn trai vào ngày 18/7. Trong những ngày qua, nữ ca sĩ lần lượt chia sẻ về hành trình lâm bồn cũng như cảm xúc đón con chào đời. Dù đây không phải lần đầu tiên được lên chức mẹ, nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn hồi hộp và không quên cảm giác khi con cất tiếng khóc chào đời. Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con thứ 3 cùng bạn trai. Ảnh: FBNV Em bé hiện đã hơn 10 ngày tuổi, theo nữ ca sĩ được nhìn ngắm con mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn lao. Trong một chia sẻ mới nhất, giọng ca Hạnh phúc mới cho biết, con gái sở hữu đôi bàn chân và tay bé bé xinh xinh. Tuy nhiên cái miệng thì không hề "nhỏ nhắn" chút nào khi la hét. "Chân và tay đều be bé xinh xinh mà sao cái miệng hét to thế cơ chứ", Phạm Quỳnh Anh cho biết.

Nữ ca sĩ chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của cô con gái nhỏ. Ảnh: FBNV Nhiều người dành lời khen ngợi, chúc mừng cho mẹ con Phạm Quỳnh Anh, số khác ngỏ ý hỏi nữ ca sĩ xem đặc điểm khuôn miệng và "nội lực" hét to của Zoey giống ai? Khi được một vài người bạn nhận định chắc chắn đặc điểm này của Zoey giống bố, bà mẹ bỉm sữa cũng lên tiếng xác nhận quả thực nhận định đó là chính xác. "ôi thôi chuẩn rồi nếu không nhắc thì tôi đã không nhớ ra…" - Phạm Quỳnh Anh hài hước cho biết. Phạm Quỳnh Anh thừa nhận hai bố con giống nhau ở "tiếng hét". Ảnh: Chụp màn hình Cho đến nay, nữ ca sĩ chưa hề lộ diện bạn trai trước công chúng. Danh tính người ấy của Phạm Quỳnh Anh vẫn là ẩn số với cộng đồng mạng. Trong clip chia sẻ về hành trình vượt cạn, nữ ca sĩ cũng khéo léo che mặt bạn trai. Mặc dù vậy, nhiều người cũng cảm nhận được sự ân cần và chu đáo của bạn trai dành cho giọng ca Hạnh phúc mới. Anh không rời cô nửa bước, liên tục nắm tay, hôn, động viên để cô quên đi những cơn đau khi chuyển dạ và thấy an tâm hơn khi cô bước vào quá trình sinh nở.

Bạn trai túc trực, không rời nửa bước trong suốt thời gian Phạm Quỳnh Anh chuyển dạ đến lúc vào phòng sinh. Ảnh: FBNV Bé Zoey chào đời trong niềm hạnh phúc của cả hai. Ca sĩ nói bố bé Zoey là người vui nhất khi cô sinh. Trước đó, Phạm Quỳnh Anh đoán chắc khi nhìn thấy con, bạn trai sẽ khóc nhưng điều bất ngờ là anh vui mừng theo kiểu khác. Lúc bác sĩ hoàn tất ca sinh mổ, đón em bé an toàn từ trong bụng nữ ca sĩ ra, bạn trai đang ngồi vỗ về, động viên Phạm Quỳnh Anh đã đứng bật dậy, vỗ tay, la thật to như một cổ động viên đang xem bóng đá. Dù anh không khóc nghẹn ngào như cô tưởng tượng, cô tin phút ấy anh đã rất xúc động, vui sướng. Cô cho rằng hành động vỗ tay khi thấy con chỉ là cách anh giấu nhẹm đi cảm xúc vì sợ thua độ với mình. Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai giúp cô không phải thức đêm một mình chăm con. Anh bế con, cho bé uống sữa. Anh túc trực, chăm sóc mẹ con cô cẩn thận, tỉ mỉ. Nhìn cách anh khéo léo, tận tình với mình và bé Zoey, cô cảm thấy bạn trai dường như đã sẵn sàng làm bố từ lâu.

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