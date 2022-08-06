Sau hơn nửa tháng sinh nở, mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh lần đầu tái xuất trước công chúng, gây chú ý nhất chính là vóc dáng 'chuẩn chỉnh'?

Dù chưa tròn một tháng kể từ ngày chào đón nhóc tỳ thứ 3, tuy nhiên Phạm Quỳnh Anh đã tái xuất trở lại tại một sự kiện.

Vừa qua, người hâm mộ vô cùng háo hức trước thông tin ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 "mẹ tròn con vuông". Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh cũng bày tỏ sự xúc động, nghẹn ngào khi nhóc tỳ cất tiếng khóc chào đời. Dù trước đó đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng cảm xúc của nữ ca sĩ vẫn bồi hồi như lần đầu. Phạm Quỳnh Anh hạnh phúc khi đón chào thiên thần thứ 3 ra đời - Ảnh: FBNV Mới đây, chỉ sau hơn nửa tháng ở cử, mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh đã bất ngờ tái xuất đi tham dự sự kiện. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ công khai xuất hiện trước công chúng hậu sinh nở. Tai sự kiện, Phạm Quỳnh Anh diện chiếc váy trắng kiểu suông, tươi cười rạng rỡ chia sẻ nhiều bí quyết trên chặng hành trình làm mẹ bỉm sữa.

Chưa đầy 1 tháng sinh nở, Phạm Quỳnh Anh đã tái xuất tại một sự kiện - Ảnh: Internet Đáng chú ý, spotlight được tập trung nhiều nhất chính là ngoại hình của bà mẹ 3 con Phạm Quỳnh Anh. Có thể thấy, dù diện váy trắng rộng rãi nhằm che bớt phần nào khuyết điểm cơ thể sau sinh, tuy nhiên trông tổng thể Phạm Quỳnh Anh cũng không quá khác biệt so với thời điểm trước khi mang bầu. Bên dưới hình ảnh nữ ca sĩ đăng tải về sự kiện, đông đảo dân mạng cũng đã để lại lời khen cho diện mạo của Phạm Quỳnh Anh, đồng thời hy vọng mẹ bỉm giữ gìn sức khỏe để sớm quay trở lại với nghệ thuật.



Mẹ bỉm thả dáng sau 18 ngày sinh nở - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó Phạm Quỳnh Anh cũng có những chia sẻ xúc động về hành trình đón nhóc tỳ thứ 3 chào đời: "Cảm ơn những sự yêu thương, quan tâm, hỏi han, chúc phúc từ tất cả mọi người đã dành cho con và mẹ. Trộm vía từ khi chào đời em chưa làm khó ba mẹ, chỉ khóc khi có lí do còn lại phần lớn thời gian con ngủ rất ngoan. Chỉ còn hôm nay thôi, mai con và mẹ sẽ về nhà, một hành trình chiến đấu dài đằng đẵng đang chờ đợi phía trước. Tuy nhiên, mẹ con tin chắc nó sẽ là hành trình đầy ắp sự yêu thương và chia sẻ vì ít nhất mẹ con sẽ không phải thức đêm một mình, đã có ba - người đàn ông đầu tiên của đời con chăm nom rất cẩn thận và tỉ mỉ. Zoey yêu thương của ba mẹ đến với thế giới ngày 18/7/2022, trộm vía con nặng 3kg135. Cả nhà yêu thương con rất nhiều".

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