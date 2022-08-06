Sau hơn nửa tháng sinh nở, mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh lần đầu tái xuất trước công chúng, gây chú ý nhất chính là vóc dáng 'chuẩn chỉnh'?

Hậu trường 06/08/2022 09:11

Dù chưa tròn một tháng kể từ ngày chào đón nhóc tỳ thứ 3, tuy nhiên Phạm Quỳnh Anh đã tái xuất trở lại tại một sự kiện.

Vừa qua, người hâm mộ vô cùng háo hức trước thông tin ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 "mẹ tròn con vuông". Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh cũng bày tỏ sự xúc động, nghẹn ngào khi nhóc tỳ cất tiếng khóc chào đời. Dù trước đó đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng cảm xúc của nữ ca sĩ vẫn bồi hồi như lần đầu.

Sau hơn nửa tháng sinh nở, mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh lần đầu tái xuất trước công chúng, gây chú ý nhất chính là vóc dáng 'chuẩn chỉnh'? - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh hạnh phúc khi đón chào thiên thần thứ 3 ra đời - Ảnh: FBNV

Mới đây, chỉ sau hơn nửa tháng ở cử, mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh đã bất ngờ tái xuất đi tham dự  sự kiện. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ công khai xuất hiện trước công chúng hậu sinh nở. Tai sự kiện, Phạm Quỳnh Anh diện chiếc váy trắng kiểu suông, tươi cười rạng rỡ chia sẻ nhiều bí quyết trên chặng hành trình làm mẹ bỉm sữa.

Sau hơn nửa tháng sinh nở, mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh lần đầu tái xuất trước công chúng, gây chú ý nhất chính là vóc dáng 'chuẩn chỉnh'? - Ảnh 2
Chưa đầy 1 tháng sinh nở, Phạm Quỳnh Anh đã tái xuất tại một sự kiện - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, spotlight được tập trung nhiều nhất chính là ngoại hình của bà mẹ 3 con Phạm Quỳnh Anh. Có thể thấy, dù diện váy trắng rộng rãi nhằm che bớt phần nào khuyết điểm cơ thể sau sinh, tuy nhiên trông tổng thể Phạm Quỳnh Anh cũng không quá khác biệt so với thời điểm trước khi mang bầu.

Bên dưới hình ảnh nữ ca sĩ đăng tải về sự kiện, đông đảo dân mạng cũng đã để lại lời khen cho diện mạo của Phạm Quỳnh Anh, đồng thời hy vọng mẹ bỉm giữ gìn sức khỏe để sớm quay trở lại với nghệ thuật.

Sau hơn nửa tháng sinh nở, mẹ bỉm Phạm Quỳnh Anh lần đầu tái xuất trước công chúng, gây chú ý nhất chính là vóc dáng 'chuẩn chỉnh'? - Ảnh 3

Mẹ bỉm thả dáng sau 18 ngày sinh nở - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó Phạm Quỳnh Anh cũng có những chia sẻ xúc động về hành trình đón nhóc tỳ thứ 3 chào đời: "Cảm ơn những sự yêu thương, quan tâm, hỏi han, chúc phúc từ tất cả mọi người đã dành cho con và mẹ. Trộm vía từ khi chào đời em chưa làm khó ba mẹ, chỉ khóc khi có lí do còn lại phần lớn thời gian con ngủ rất ngoan.

Chỉ còn hôm nay thôi, mai con và mẹ sẽ về nhà, một hành trình chiến đấu dài đằng đẵng đang chờ đợi phía trước. Tuy nhiên, mẹ con tin chắc nó sẽ là hành trình đầy ắp sự yêu thương và chia sẻ vì ít nhất mẹ con sẽ không phải thức đêm một mình, đã có ba - người đàn ông đầu tiên của đời con chăm nom rất cẩn thận và tỉ mỉ. Zoey yêu thương của ba mẹ đến với thế giới ngày 18/7/2022, trộm vía con nặng 3kg135. Cả nhà yêu thương con rất nhiều".

Phạm Quỳnh Anh khoe con gái mới sinh xinh xắn, tiết lộ có một điểm giống bố như lột

Phạm Quỳnh Anh khoe con gái mới sinh xinh xắn, tiết lộ có một điểm giống bố như lột

Nữ ca sĩ hạnh phúc khi nói về cô công chúa nhỏ cũng như bố của con gái.

Xem thêm
Từ khóa:   phạm quỳnh anh tái xuất sau sinh nở phạm quỳnh anh sinh con Phạm Quỳnh Anh có bầu

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 52 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An