Phạm Quỳnh Anh đón sinh nhật bên ái nữ thứ 3, nhan sắc mặt mộc của mẹ bỉm gây bất ngờ

Trong khung hình Phạm Quỳnh Anh đang bế ái nữ Zoey vào lòng và không giấu khỏi sự hạnh phúc, mãn nguyện khi được đón tuổi mới cùng con gái thứ 3. Có thể thấy, nhan sắc của "mẹ bỉm" làm cho nhiều người xuýt xoa và không ngừng trầm trồ.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải hình ảnh ôm con gái hơn một tháng tuổi trên tay và dí dỏm cho biết: “Hình minh hoạ mô tả rất chân thực về ngày sinh nhật năm nay. Xin cảm ơn những lời chúc mừng của cả nhà”.

Bên dưới bài đăng dàn sao Việt như Dương Khắc Linh, Thu Thủy, Xuân Lan, Vân Hugo... đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Phạm Quỳnh Anh.

Cư dân mạng và bạn bè thân thiết đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới Phạm Quỳnh Anh: "Happy birthday chị yêu tuổi mới an yên hạnh phúc bên cạnh gia đình nhỏ yêu thương nhé", "Ui yêu quá món quà to lớn nhất đời là đây nè! Chúc mừng sinh nhật Phạm Quỳnh Anh nha", "Hương tóc sữa mềm thơm sẽ khiến mẹ hạnh phúc vô cùng"...

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, là ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Khép lại cuộc hôn nhân dang dở với Quang Huy, giọng ca 8X đã tìm được hạnh phúc mới.

Giữa tháng 6/2022, Phạm Quỳnh Anh chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ sau thời gian dài vướng tin đồn bầu bí lần 3.

Hình ảnh Phạm Quỳnh Anh khi mang bầu bé Zoey.

Vào ngày 18/7, Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con gái thứ ba. Cô bé có tên ở nhà là Zoey, nặng 3,135 kg. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn mọi người và khoe luôn ảnh bạn trai chăm sóc cho mình rất chu đáo ở phòng sinh.

Phạm Quỳnh Anh được bạn trai chăm sóc tận tình trong thời gian sinh con.