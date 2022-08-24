Phạm Quỳnh Anh đón sinh nhật bên ái nữ thứ 3, nhan sắc mặt mộc của mẹ bỉm gây bất ngờ

Hậu trường 24/08/2022 16:03

Đón tuổi 38, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ cách mừng tuổi mới chuẩn phong cách mẹ bỉm.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải hình ảnh ôm con gái hơn một tháng tuổi trên tay và dí dỏm cho biết: “Hình minh hoạ mô tả rất chân thực về ngày sinh nhật năm nay. Xin cảm ơn những lời chúc mừng của cả nhà”.

Phạm Quỳnh Anh đón sinh nhật bên ái nữ thứ 3, nhan sắc mặt mộc của mẹ bỉm gây bất ngờ - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh bên con gái đón sinh nhật.

 Trong khung hình Phạm Quỳnh Anh đang bế ái nữ Zoey vào lòng và không giấu khỏi sự hạnh phúc, mãn nguyện khi được đón tuổi mới cùng con gái thứ 3. Có thể thấy, nhan sắc của "mẹ bỉm" làm cho nhiều người xuýt xoa và không ngừng trầm trồ. 

Bên dưới bài đăng dàn sao Việt như Dương Khắc Linh, Thu Thủy, Xuân Lan, Vân Hugo... đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Phạm Quỳnh Anh.

Phạm Quỳnh Anh đón sinh nhật bên ái nữ thứ 3, nhan sắc mặt mộc của mẹ bỉm gây bất ngờ - Ảnh 2

Cư dân mạng và bạn bè thân thiết đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới Phạm Quỳnh Anh: "Happy birthday chị yêu tuổi mới an yên hạnh phúc bên cạnh gia đình nhỏ yêu thương nhé", "Ui yêu quá món quà to lớn nhất đời là đây nè! Chúc mừng sinh nhật Phạm Quỳnh Anh nha", "Hương tóc sữa mềm thơm sẽ khiến mẹ hạnh phúc vô cùng"...

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, là ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Khép lại cuộc hôn nhân dang dở với Quang Huy, giọng ca 8X đã tìm được hạnh phúc mới. 

Giữa tháng 6/2022, Phạm Quỳnh Anh chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ sau thời gian dài vướng tin đồn bầu bí lần 3. 

Phạm Quỳnh Anh đón sinh nhật bên ái nữ thứ 3, nhan sắc mặt mộc của mẹ bỉm gây bất ngờ - Ảnh 3
Hình ảnh Phạm Quỳnh Anh khi mang bầu bé Zoey.

Vào ngày 18/7, Phạm Quỳnh Anh hạ sinh con gái thứ ba. Cô bé có tên ở nhà là Zoey, nặng 3,135 kg. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn mọi người và khoe luôn ảnh bạn trai chăm sóc cho mình rất chu đáo ở phòng sinh.

Phạm Quỳnh Anh đón sinh nhật bên ái nữ thứ 3, nhan sắc mặt mộc của mẹ bỉm gây bất ngờ - Ảnh 4
Phạm Quỳnh Anh được bạn trai chăm sóc tận tình trong thời gian sinh con.

 

Phạm Quỳnh Anh đón sinh nhật bên ái nữ thứ 3, nhan sắc mặt mộc của mẹ bỉm gây bất ngờ - Ảnh 5
Nhân dịp Zoey tròn 1 tháng tuổi, cô tiếp tục khoe với khán giả tấm hình đáng nhớ còn cùng con gái.
Chỉ một câu nói của con gái, Phạm Quỳnh Anh chỉ biết than thở với 'trời'

Chỉ một câu nói của con gái, Phạm Quỳnh Anh chỉ biết than thở với 'trời'

Ái nữ thứ hai nhà Phạm Quỳnh Anh nói: "Bụng mẹ to thế con nghĩ là mẹ nên sinh thêm một em bé nữa".

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Quỳnh Anh con gái Phạm Quỳnh Anh ca sĩ Phạm Quỳnh Anh

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 49 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 57 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh