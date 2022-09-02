Diện mạo xinh xắn, đáng yêu của con gái Phạm Quỳnh Anh và bạn trai

Mới đây, những hình ảnh trong ngày đầy tháng của cô công chúa thứ ba được phát hiện trên trang cá nhân của người thân Phạm Quỳnh Anh. Trong những khoảnh khắc đăng tải, ai nấy đều tỏ ra phấn khích khi được diện kiến gương mặt nhóc tỳ ở khoảng cách gần.

Phạm Quỳnh Anh hạ sinh công chúa thứ 3 vào tháng 7 vừa qua. Con gái nhỏ là kết quả tình yêu của nữ ca sĩ cùng bạn trai. Cho đến nay, danh tính người ấy của Phạm Quỳnh Anh vẫn chưa được tiết lộ. Bản thân cô con gái nhỏ cũng chưa được giọng ca Bụi bay vào mắt chia sẻ cận mặt.

Trước đó khi hạ sinh bé Zoey, Phạm Quỳnh Anh cũng đã chia sẻ trên Facebook: "Em bé Cự Giải sinh ngày 18/7/2022. Trộm vía em nặng 3kg 135g. Em ăn ngon, ngủ ngoan, không quấy khóc vô lý (trộm vía trộm vía), kiên cường y như mẹ.

Giọng ca Bụi bay vào mắt tỏ ra rất hạnh phúc trong ngày thiêng liêng của con. Có đông đủ thành viên gia đình, nhóc tỳ đã được chào đón đến với thế giới này bằng một tình cảm yêu thương vô cùng lớn. Đặc biệt, đây có lẽ là lần đầu tiên khoe cận cô công chúa thứ ba đến thế, nhóc tỳ gây ấn tượng với vẻ đáng yêu và "trộm vía" bụ bẫm.

Cảm ơn ba của Zoey, người đàn ông đầu đời của con đã giúp mẹ không còn phải thức đêm một mình, chăm sóc hai mẹ con rất cẩn thận và tỉ mỉ.

Xin cảm ơn lời chúc phúc của tất cả mọi người ạ. Người mẹ thương bấy lâu nay đã thật sự ở đây rồi. Cảm ơn con gái, Zoey bé bỏng".

Kể từ khi hạ sinh con gái, Phạm Quỳnh Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh con gái và cảm xúc của bản thân khi lần thứ 3 được làm mẹ. Đặc biệt Phạm Quỳnh Anh cũng làm vlog về bé Zoey với nhiều khoảnh khắc hết sức hạnh phúc được nữ ca sĩ chia sẻ lên trang YouTube của mình.

Từ khi Phạm Quỳnh Anh sinh con gái, bạn trai đảm nhận chính việc chăm sóc cô và con bên cạnh bố mẹ ca sĩ.

Bạn trai kề cận bên Phạm Quỳnh Anh lúc lâm bồn. Ảnh: FBNV

Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai giúp cô không phải thức đêm một mình chăm con. Anh bế con, cho bé uống sữa. Anh túc trực, chăm sóc mẹ con cô cẩn thận, tỉ mỉ. Nhìn cách anh khéo léo, tận tình với mình và bé Zoey, cô cảm thấy bạn trai dường như đã sẵn sàng làm bố từ lâu. Hôm nay, anh làm thủ tục xuất viện, đưa mẹ con cô về nhà.

Ca sĩ nói bố bé Zoey là người vui nhất khi cô lâm bồn. Trước đó, Phạm Quỳnh Anh đoán chắc khi nhìn thấy con, bạn trai sẽ khóc nhưng điều bất ngờ là anh vui mừng theo kiểu khác. Lúc bác sĩ hoàn tất ca sinh mổ, đón em bé an toàn từ trong bụng nữ ca sĩ ra, bạn trai đang ngồi vỗ về, động viên Phạm Quỳnh Anh đã đứng bật dậy, vỗ tay, la thật to như một cổ động viên đang xem bóng đá. Dù anh không khóc nghẹn ngào như cô tưởng tượng, cô tin phút ấy anh đã rất xúc động, vui sướng. Cô cho rằng hành động vỗ tay khi thấy con chỉ là cách anh giấu nhẹm đi cảm xúc vì sợ thua độ với mình. Hiện Phạm Quỳnh Anh vẫn chưa công khai danh tính bố của con thứ ba.