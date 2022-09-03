Xuất thân hiển hách của vị thiếu gia đang dính tin đồn yêu đương với Chi Pu

Chính hành động đó khiến cư dân mạng nghi ngờ đây là bạn trai mới của Chi Pu nên nữ ca sĩ không muốn công khai. Ngoài ra netizen còn phát hiện Chi Pu có theo dõi Trịnh Quang Khôi Nguyên trên mạng xã hội. Vì vậy mối quan hệ giữa cả hai thực sự "đáng ngờ" trong mắt netizen, thế nên "in tư" của người đàn cũng được ráo riết tìm hiểu.

Vừa qua Linh Rin - em chồng tương lai của Tăng Thanh Hà - đã vô tình chia sẻ hình ảnh rõ mặt của một người đàn ông ôm eo Chi Pu trong tiệc sinh nhật của mình. Ngay sau đó Linh Rin đã lập tức xóa, thay bằng một tấm hình khác và có dùng sticker che khuôn mặt người này.

Anh có đời sống trên mạng xã hội khá kín đáo, không chia sẻ quá nhiều trên trang cá nhân.

Thông tin từ Vietnamnet, “bạn trai tin đồn” của Chi Pu được tìm hiểu có tên là Trịnh Quang Khôi Nguyên, là thiếu gia của tập đoàn GD K.N. Anh từng theo học và tốt nghiệp 2 trường đại học hàng đầu. Đó là University of Toronto (top 1 tại Canada, top 18 trên thế giới) và Macquarie University (top 11 tại Úc). Năm 2017, Khôi Nguyên chính thức tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình với chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn GD K.N.

Trịnh Quang Khôi Nguyên - "bạn trai tin đồn" của Chi Pu có xuất thân hiển hách cùng học vấn vô cùng đáng nể. Ảnh: Internet

Là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng, nhất cử nhất động của Chi Pu đều thu hút đông đảo sự chú ý từ công chúng. Trong đó, chuyện tình cảm của nữ ca sĩ từng gây xôn xao, bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Thời gian mới bước chân vào showbiz, Chi Pu có mối tình ngọt ngào cùng Cường Seven. Trong suốt 3 năm bên nhau, Chi Pu và Cường Seven chiếm được nhiều cảm tình của công chúng bởi đời tư sạch bóng scandal.

Mới chân với showbiz, Chi Pu công khai yêu Cường Seven. Ảnh: Internet

Đến năm 2013, Cường Seven bất ngờ thông báo việc "đường ai nấy đi" với Chi Pu khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Sau đó, trong một bài phỏng vấn, Chi Pu chia sẻ nguyên nhân chia tay là do có quá nhiều mâu thuẫn khiến cả hai không thể tiếp tục dung hòa.

Đến năm 2014, Chi Pu - Gil Lê được coi là đôi bạn thân đình đám nhất nhì showbiz. Tuy nhiên, họ lại liên tục bị dân mạng tung ra những bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là tình bạn thân thiết. Mãi đến khi Chi Pu chính thức lấn sân sang mảng ca hát, cặp đôi không còn tương tác nữa.

Cuối 11/2017, xuất hiện thông tin Chi Pu đang hẹn hò Jin Ju Hyung - nam chính trong MV Cho Ta Gần Hơn. Cặp đôi bắt đầu bị soi ra nhiều điểm trùng hợp như cùng xuất hiện ở một khách sạn tại Philippines, cùng nâng ly và ăn tối tại một nhà hàng ở Hàn Quốc nhân dịp sinh nhật nam diễn viên.

Chi Pu từng có thời gian dính tin đồn hẹn hò với mỹ nam xứ Hàn. Ảnh: Internet

Đầu năm 2020, trong showbiz bắt đầu xuất hiện thêm nhiều tin đồn về việc Chi Pu đã có người yêu mới. Theo tin đồn, nửa kia của giọng ca Anh Ơi Ở Lại là công tử nhà gia thế ở Hà Nội, cả hai đang có mối quan hệ nghiêm túc. Đặc biệt, đây cũng là tình cũ của Quỳnh Anh Shyn. Cư dân mạng cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến cho tình chị em giữa Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn rạn nứt.

Tháng 5/2021, trên mạng xã hội náo động khi bắt gặp Chi Pu bên một người đàn ông ngoại quốc. Sau đó, Chi Pu đã chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò trên trang cá nhân. Người đẹp đã chia sẻ ảnh rõ mặt người đàn ông này lên story và khẳng định đây chỉ là bạn, nhưng có vẻ cộng đồng mạng vẫn còn nghi ngờ về điều này.