Chi Pu có động thái đáng chú ý khi được hỏi về lý do MV Black Hickey "bay màu" trên YouTube

Chi Pu hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông sau khi MV mới Black Hickey của nữ ca sĩ "biến mất" khỏi YouTube.

Cách đây không lâu, Chi Pu đã khiến khán giả "đứng ngồi không yên" khi thông báo chính thức "comeback" hoành tráng với việc cho ra mắt MV Black Hickey. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn cho biết mỗi tháng sẽ ra một sản phẩm âm nhạc càng làm cho mọi người không khỏi trầm trồ, háo hức cũng như tò mò trước tuyên bố của cô. Tạo hình của Chi Pu trong MV mới. Thế nhưng, chỉ sau 4 ngày ra mắt thì trưa ngày 12/8, nhiều khán giả bất ngờ khi MV Black Hickey của cô đã bị xóa hoặc ẩn khỏi kênh YouTube. Theo đó, khi truy cập vào đường link mà nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều người đồng loạt nhận lại dòng thông báo: "Video không có sẵn. Đây là video riêng tư".

Cho đến chiều 16/8 vừa qua, Chi Pu đã khiến nhiều người lẫn cánh báo giới bất ngờ khi xuất hiện tại thảm đỏ một sự kiện ở TP.HCM quy tụ nhiều sao Việt như nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Á hậu Hoàng Oanh, ca sĩ Hoàng Dũng, Tùng Maru (thành viên nhóm Uni5),... Trên thảm đỏ, người đẹp khoe sắc trong chiếc váy đen ngắn thanh lịch, phom dáng đơn giản nhưng cực kỳ tôn dáng.

Chi Pu xuất hiện rạng rỡ, tươi tắn tại sự kiện. Đáng chú ý, tại sự kiện, khi được đặt câu hỏi về nguyên nhân MV Black Hickey "bay màu", Chi Pu đã từ chối trả lời với truyền thông. Trên nhiều diễn đàn, khán giả bắt đầu đồn đoán rằng nữ ca sĩ đã ẩn MV vì một số phân cảnh trong MV Black Hickey được cho là nhạy cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục người Việt Nam. Một số cảnh quay còn vô cùng táo bạo, dễ khiến người xem phải "đỏ mặt". Cũng có nhiều người suy đoán rằng ekip của cô đang tạm thời để chế độ riêng tư để chỉnh sửa và sẽ sớm được hiển thị trở lại trong thời gian sắp tới. MV Black Hickey (Con dấu chủ quyền) đánh dấu sự tái xuất của cô trên đường đua âm nhạc sau hai năm im hơi lặng tiếng. Phần âm nhạc được sản xuất và hòa âm phối khí bởi em trai Only C, producer Nguyễn Phúc Thiện. Được biết, "Hickey" là từ phổ biến trong giới trẻ, ám chỉ vết bớt để lại trên da thịt sau những nụ hôn nồng cháy.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-pu-co-dong-thai-dang-chu-y-khi-duoc-hoi-ve-ly-do-mv-black-hickey-bay-mau-tren-youtube-492868.html