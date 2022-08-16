Cindy Lư lên tiếng nói rõ về tin đồn nói xấu Hoài Lâm, khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp

Hậu trường 16/08/2022 17:28

Những chia sẻ mới nhất của Cindy Lư đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Những ngày qua, cư dân mạng không khỏi bàn tán trước sự việc Cindy Lư - vợ cũ của Hoài Lâm chê bai, bêu xấu nam ca sĩ cũng như tình mới của anh. Cụ thể, theo nội dung tin nhắn rò rỉ trên mạng xã hội, cô gái được cho là Cindy Lư có nhiều lời lẽ chê bai, miệt thị ngoại hình Hoài Lâm khi trò chuyện với một người bạn. Thậm chí, cô còn cho rằng "không hiểu sao ngày xưa mình lại yêu được". Ngoài ra, cô cũng bàn luận về bạn gái mới của nam ca sĩ, cho rằng cô gái này có "điềm đen"; "cặp ai người đó cũng tàn". Cô cũng khẳng định cô gái này đến với Hoài Lâm khi anh hết thời, nên cũng chẳng vui vẻ gì.

Thời điểm đoạn tin nhắn được chia sẻ rầm rộ, Cindy Lư một mực giữ im lặng. Cô nàng không đáp trả, giải thích, cũng chẳng khóa Facebook như vẫn thường làm trước đó. Mãi đến mới đây vợ cũ Hoài Lâm mới có phát ngôn liên quan đến ồn ào mình vướng phải.

Theo đó, cô đã thẳng thắn cho hay: "Nuôi con, kiếm tiền, làm đẹp, không sân si với đời. Đặc biệt, còn giả mạo, vu khống lần nữa thì mình mời pháp luật can thiệp nha". 

Cindy Lư lên tiếng nói rõ về tin đồn nói xấu Hoài Lâm, khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh 1
Động thái phản bác lại nghi vấn bêu xấu chồng cũ của Cindy Lư. 

Dưới phần bình luận, khi một tài khoản mạng thắc mắc: "Tính ra người ta có bằng chứng mới up lên á má", Cindy Lư tiếp tục khẳng định nếu sự việc còn tiếp diễn, cô sẽ không nương tay.

"Tính ra cái đó làm giả được luôn ấy. Nếu còn một lần nữa, mình không ngại kiện đâu bạn", vợ cũ Hoài Lâm cho hay.

Cindy Lư lên tiếng nói rõ về tin đồn nói xấu Hoài Lâm, khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh 2
Cindy Lư sẽ mạnh tay nếu vẫn còn xuất hiện lời đồn thổi ác ý về cô.

Dù khẳng định tất cả chỉ là đồn thổi vô căn cứ nhưng Cindy Lư vẫn chưa thể hoàn toàn rũ bỏ tiếng xấu. Cư dân mạng vẫn bán tin bán nghi về chuyện lần này, gây ra tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Tháng 6/2020, Cindy Lư xác nhận đường ai nấy đi với Hoài Lâm sau gần 1 thập kỷ gắn bó. Hai con gái chung là Gà và Cún đang được mẹ Cindy Lư nuôi dưỡng. 

 

Cindy Lư lên tiếng nói rõ về tin đồn nói xấu Hoài Lâm, khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh 3
Hoài Lâm và Cindy Lư đã có gần 10 năm đồng hành cùng nhau.

 

Cindy Lư lên tiếng nói rõ về tin đồn nói xấu Hoài Lâm, khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh 4
Cindy Lư và 2 cô con gái đáng yêu của mình.
Cindy Lư bất ngờ có động thái đáng chú ý giữa nghi vấn nói xấu chồng cũ Hoài Lâm

Cindy Lư bất ngờ có động thái đáng chú ý giữa nghi vấn nói xấu chồng cũ Hoài Lâm

Động thái mới nhất của Cindy Lư được cho là ngầm phủ nhận những tin đồn thất thiệt về mình.

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