Cindy Lư lên tiếng nói rõ về tin đồn nói xấu Hoài Lâm, khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp

Những ngày qua, cư dân mạng không khỏi bàn tán trước sự việc Cindy Lư - vợ cũ của Hoài Lâm chê bai, bêu xấu nam ca sĩ cũng như tình mới của anh. Cụ thể, theo nội dung tin nhắn rò rỉ trên mạng xã hội, cô gái được cho là Cindy Lư có nhiều lời lẽ chê bai, miệt thị ngoại hình Hoài Lâm khi trò chuyện với một người bạn. Thậm chí, cô còn cho rằng "không hiểu sao ngày xưa mình lại yêu được". Ngoài ra, cô cũng bàn luận về bạn gái mới của nam ca sĩ, cho rằng cô gái này có "điềm đen"; "cặp ai người đó cũng tàn". Cô cũng khẳng định cô gái này đến với Hoài Lâm khi anh hết thời, nên cũng chẳng vui vẻ gì.

Thời điểm đoạn tin nhắn được chia sẻ rầm rộ, Cindy Lư một mực giữ im lặng. Cô nàng không đáp trả, giải thích, cũng chẳng khóa Facebook như vẫn thường làm trước đó. Mãi đến mới đây vợ cũ Hoài Lâm mới có phát ngôn liên quan đến ồn ào mình vướng phải.