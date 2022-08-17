Lý Nhã Kỳ nói gì khi bị mỉa mai "cưa sừng làm nghé" khóc lóc, nhõng nhẽo trên sóng truyền hình?

Hậu trường 17/08/2022 09:13

Xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai, Lý Nhã Kỳ khiến khán giả khó chịu khi dù đã 40 tuổi vẫn tỏ ra nhõng nhẽo, khóc lóc lại còn xấu hổ.

Ngay sau khi tập đặc biệt "Người Ấy Là Ai 2022" lên sóng, Lý Nhã Kỳ có bài đăng dài chia sẻ cảm xúc của bản thân. Lý Nhã Kỳ cũng cho biết mình và Thái Khoa không thể phát triển tình cảm nhưng cả 2 vẫn là bạn của nhau. Trước tình cảm của nhiều khán giả dành cho mình, Lý Nhã Kỳ bồi hồi, thậm chí còn thổn thức và xúc động đến rơi nước mắt. 

Lý Nhã Kỳ nói gì khi bị mỉa mai 'cưa sừng làm nghé' khóc lóc, nhõng nhẽo trên sóng truyền hình? - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ không phát triển tình cảm với chàng trai Việt kiều Đức.

"Kỳ hạnh phúc khi được sống đúng với một Thanh Nhàn lúc ấy, 1 cô gái yếu đuối, mong manh ngại ngùng và luôn muốn được vỗ về, yêu thương. Kỳ tìm thấy được trong ánh mắt của mọi người sự kỳ vọng lớn vào chuyện giữa Kỳ và Khoa nên nhiều khán giả cũng buồn khi nghe Kỳ và Khoa chưa tiến nhanh hơn như mọi người mong đợi" - người đẹp chia sẻ thêm sau status "làm bạn" với Thái Khoa.

Bài đăng của Lý Nhã Kỳ đã nhận được đông đảo sự quan tâm từ dân mạng, rất nhiều tình yêu thương của các fan gửi đến cô hậu chương trình:

- "Em theo dõi chị cũng khá lâu nhưng lần đầu tiên em mới thấy con người thật của chị, em thấy cảm động quá. Em mong chị sẽ tìm được hạnh phúc và tình yêu thật sự của mình, học yêu lại từ bây giờ chị nhé". 

- "Hơi tiếc nuối nhưng chắc nên thuận theo chữ duyên ạ, vẫn ủng hộ chị ạ, love you". 

- "Kỳ xinh đẹp, hiền lành. Chị tin rằng Kỳ sẽ được vui vẻ và hạnh phúc". 

Bên cạnh lời động viên dành cho Lý Nhã Kỳ, dưới phần bình luận còn có một vài lời chỉ trích, công kích chê bai tính cách nhõng nhẽo, mít ướt trên sóng truyền hình của nữ diễn viên.   

"Ủa 40 tuổi rồi hả mọi người, em xem tưởng gái mới lớn ạ. Nhõng nhẽo, khóc lóc lại còn xấu hổ. Nói chung mang lại cảm giác khó chịu cho người xem…".

Lý Nhã Kỳ nói gì khi bị mỉa mai 'cưa sừng làm nghé' khóc lóc, nhõng nhẽo trên sóng truyền hình? - Ảnh 2

Một ý kiến trái chiều về người đẹp đã khiến cô không khỏi bất bình.

Lý Nhã Kỳ nói gì khi bị mỉa mai 'cưa sừng làm nghé' khóc lóc, nhõng nhẽo trên sóng truyền hình? - Ảnh 3

Lý Nhã Kỳ nói gì khi bị mỉa mai 'cưa sừng làm nghé' khóc lóc, nhõng nhẽo trên sóng truyền hình? - Ảnh 4
Lý Nhã Kỳ liên tục xúc động khi là nữ chính trong chương trình Người ấy là ai.

 Trước bình luận ác ý, người đẹp đã thẳng thắn đáp trả: "Vậy chắc chị sành sỏi, và trải đời nhiều nên không còn nét e thẹn của người phụ nữ Á đông nữa rồi. Chứ sự e thẹn của người phụ nữ không tính theo tuổi tác. Tiếc cho chị nói lên lời như vậy. Nhìn hình chị trên FaceBook thấy chị chắc cũng sẵn rồi".

Lý Nhã Kỳ nói gì khi bị mỉa mai 'cưa sừng làm nghé' khóc lóc, nhõng nhẽo trên sóng truyền hình? - Ảnh 5
Câu trả lời của Lý Nhã Kỳ về sự "nhõng nhẽo" trên chương trình hẹn hò đã nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả.

 Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi Lý Nhã Kỳ thẳng thắn đáp trả những bình luận tiêu cực hướng đến mình. Thái độ quyết liệt này của người đẹp cũng nhận được sự đồng tình của nhiều người. 

Lý Nhã Kỳ nói gì khi bị mỉa mai 'cưa sừng làm nghé' khóc lóc, nhõng nhẽo trên sóng truyền hình? - Ảnh 6
Ở tuổi 40, Lý Nhã Kỳ tập trung vào công việc kinh doanh và tận hưởng cuộc sống độc thân bên gia đình và bạn bè thân thiết. 
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Sau chương trình hẹn hò, Lý Nhã Kỳ và Thái Khoa như hai "người dưng ngược lối". Từ đó, dư luận cho rằng nữ diễn viên cố tình tham gia chương trình để "đánh bóng" tên tuổi chứ không phải tìm "nửa kia" của mình.

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