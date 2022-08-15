Lý Nhã Kỳ bất ngờ tiết lộ bí mật động trời về mẹ ruột, chỉ một câu nói khiến CĐM ngỡ ngàng?

Hậu trường 15/08/2022 08:22

Trên trang cá nhân mới đây, Lý Nhã Kỳ đã đăng tải trạng thái tiết lộ một bí mật về mẹ khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đăng tải dòng trạng thái gửi đến mẹ ruột của mình nhân dịp Lễ Vu Lan khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Lý Nhã Kỳ bất ngờ tiết lộ bí mật động trời về mẹ ruột, chỉ một câu nói khiến CĐM ngỡ ngàng? - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ đăng trạng thái cảm động dành cho mẹ vào dịp lễ Vu Lan - Ảnh: FBNV

 

Có thể thấy, nữ diễn viên có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với đấng sinh thành và luôn mong muốn điều tốt nhất tới mẹ của mình.

Lý Nhã Kỳ bất ngờ tiết lộ bí mật động trời về mẹ ruột, chỉ một câu nói khiến CĐM ngỡ ngàng? - Ảnh 2
Lý Nhã Kỳ bất ngờ tiết lộ bí mật động trời về mẹ ruột, chỉ một câu nói khiến CĐM ngỡ ngàng? - Ảnh 3

Lý Nhã Kỳ luôn dành những điều tốt nhất cho mẹ - Ảnh: FBNV 

 

Được biết, mẹ của Lý Nhã Kỳ là bà Hòa, bà từng khiến mạng xã hội dậy sóng bởi vẻ ngoài đẹp lão. Bà sở hữu những đường nét thanh tú trên khuôn mặt và tạo thiện cảm với người đối diện. Quả thật, nữ diễn viên thừa kế rất nhiều gen di truyền từ ưu điểm của mẹ. Dù có nhan sắc ấn tượng, nhưng bà Hòa lại không thường xuyên ăn diện quá cầu kì.

Lý Nhã Kỳ bất ngờ tiết lộ bí mật động trời về mẹ ruột, chỉ một câu nói khiến CĐM ngỡ ngàng? - Ảnh 4
Mẹ của Lý Nhã Kỳ từng khiến mạng xã hội dậy sóng bởi vẻ ngoài đẹp lão - Ảnh: FBNV

 

Khác với những bà mẹ bình thường, vì chồng là thương binh nên bà Hòa phải một gồng gánh nuôi 3 cô con gái. Song, ngoài những áp lực về kinh tế thì bà không cảm thấy quá khó khăn. Nói về cô con gái út giỏi giang của mình, mẹ Lý Nhã Kỳ tràn đầy niềm tự hào. Bà kể rằng nữ diễn viên đã tự giác và tự lập ngay từ những ngày bé.

Lý Nhã Kỳ bất ngờ tiết lộ bí mật động trời về mẹ ruột, chỉ một câu nói khiến CĐM ngỡ ngàng? - Ảnh 5
Bà Hòa và 3 cô con gái - Ảnh: FBNV

 

Dù con gái đã ở tuổi gần 40 nhưng bà Hòa vẫn không hề thúc giục chuyện cưới hỏi. Bà vẫn tôn trọng quyết định của Lý Nhã Kỳ dù là trong cuộc sống hay công việc của cô. Mẹ nữ diễn viên từng trải lòng: “Tôi tôn trọng mọi quyết định của con và mong con sẽ tìm được tình yêu chân thành từ một người đàn ông, và mong tình yêu họ đủ lớn để đến với con gái tôi mà đừng tự ti là không xứng đáng. Vì gia đình tôi đang mong chờ một chàng rể út. Tôi tin Kỳ sẽ tìm được tình yêu thật sự của cuộc đời mình”.

Nhận được sự ủng hộ từ mẹ ruột, Lý Nhã Kỳ chắc hẳn cũng phần nào an tâm hơn. Cô tiết lộ rằng mẹ và gia đình chính là động lực giúp cô vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nữ diễn viên luôn mong muốn sẽ thay bố chăm lo và trở thành trụ cột cho những người phụ nữ trong nhà.

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