Trấn Thành từ hoang mang đến bật khóc khi Lý Nhã Kỳ đồng ý 'tìm bạn trai'

Hậu trường 10/08/2022 20:45

Mới đây, thông tin Lý Nhã Kỳ trở thành "nữ chính" tại một chương trình để tìm kiếm người yêu đang khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi Lý Nhã Kỳ quyết định "bước ra khỏi sự an toàn" và trở thành nữ chính để tìm kiếm chàng trai độc thân phù hợp trong chương trình hẹn hò "Người ấy là ai".

Đáng chú ý, khoảnh khắc Lý Nhã Kỳ từ ghế nữ chính đi đến ồm chầm lấy Trấn Thành, nước mắt tuôn trào đã khiến dàn cố vấn cùng khán giả không thể kìm được cảm xúc. Trấn Thành xúc động chia sẻ: "Tôi không biết thế giới bên ngoài nghĩ thế nào về Kỳ. Chắc sẽ là 1 người phụ nữ kiêu kỳ, sang trọng, mạnh mẽ, cá tính. Và Kỳ vẫn luôn tỏ ra như vậy, chưa bao giờ làm khác điều đó. Nhưng khi mà tôi nói chuyện với Kỳ, tôi mới thấy người phụ nữ này rất trẻ con, rất nhõng nhẽo, yếu đuối và thèm được yêu thương"

Trấn Thành từ hoang mang đến bật khóc khi Lý Nhã Kỳ đồng ý 'tìm bạn trai' - Ảnh 1
Trấn Thành bật khóc khi Lý Nhã Kỳ trở thành nữ chính trong một chương trình tìm kiếm người yêu - Ảnh: Báo Thanh niên

Nói về quyết định trở thành nữ chính của chương trình, Lý Nhã Kỳ bật khóc chia sẻ rằng cô đã trải qua rất nhiều băn khoăn: "Kỳ đã từ chối rồi đấu tranh, ngày hôm qua Kỳ vẫn từ chối là Kỳ chưa thể vượt qua bản thân, chưa sẵn sàng cho những giọt nước mắt về chính mình được rơi ở một nơi mà ai cũng sẽ thấy…".

Sau những trăn trở, Lý Nhã Kỳ quyết định: "Kỳ muốn được ngồi đây là 1 nữ chính Thanh Nhàn thôi. Hãy cho Kỳ một lần bước ra khỏi sự an toàn, hãy cho Thanh Nhàn được 1 lần sống. Đừng gọi Lý Nhã Kỳ, bởi vì nếu gọi Lý Nhã Kỳ ở ví trí ghế nữ chính này thì lý trí sẽ lên lại"

Trấn Thành từ hoang mang đến bật khóc khi Lý Nhã Kỳ đồng ý 'tìm bạn trai' - Ảnh 2
Lý Nhã Kỳ rất xúc động khi ngồi tại ghế nữ chính - Ảnh: Cắt từ clip

Nổi danh là mỹ nhân giàu có trong hội chị đẹp Vbiz, dù vẫn đang "độc thân" sau khi chia tay mối tình 9 năm nhưng bù lại Lý Nhã Kỳ có cuộc sống khiến bao người mơ ước. Ở tuổi U40, nữ diễn viên sở hữu khối tài sản kếch xù, cuộc sống xa hoa bậc nhất giới sao Việt.

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