Lý Nhã Kỳ bất ngờ 'quay xe' sau khi được 'kết duyên' với chàng Việt kiều Đức trong chương trình hẹn hò

Hậu trường 13/08/2022 12:59

Sau khi chương trình hẹn hò phát sóng, Lý Nhã Kỳ đã kết đôi thành công với chàng trai độc thân tên Thái Khoa.

Vừa qua, Lý Nhã Kỳ trở thành tham gia chương trình hẹn hò "Người ấy là ai" để tìm bạn trai. Đồng thời, người đẹp mong muốn được gọi bằng tên thật là Thanh Nhàn)để một lần sống đúng với những cảm xúc trong mình. Cô cho biết lý do nhận lời góp mặt trong chương trình là vì quan niệm "Tôi sẽ không có người đàn ông nào có thể bước vào nếu tôi không chủ động bước ra cả".

Trải qua các vòng tìm hiểu, Lý Nhã Kỳ quyết định lựa chọn Thái Khoa - chàng trai gốc Việt sinh sống tại Đức, hiện kinh doanh và làm người mẫu. Người đẹp đánh giá đối phương là người chân thành và giữa cả hai có nhiều sự đồng điệu với nhau. 

Lý Nhã Kỳ bất ngờ 'quay xe' sau khi được 'kết duyên' với chàng Việt kiều Đức trong chương trình hẹn hò - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ khẳng định không tiến tới tình yêu với Thái Khoa sau chương trình hẹn hò - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là chỉ sau khi chương trình lên sóng vài giờ, Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ bức tâm thư cho hay mình và Thái Khoa chỉ có thể làm bạn trên trang cá nhân. Cô đến với chương trình không phải để đặt mục tiêu tìm kiếm một nửa còn lại. Thay vào đó, người đẹp muốn chứng minh mình có thể bỏ qua tên Lý Nhã Kỳ để trở thành một Thanh Nhàn ngọt ngào, sẵn sàng yêu và được yêu, thoải mái thể hiện cảm xúc của mình.

Lý Nhã Kỳ viết: "Cám ơn Chương trình Người ấy là ai đã cho Kỳ được sống đúng cảm xúc của mình. Khóc trước hàng triệu khán giả truyền hình tưởng như là điều dễ dàng với mọi người, nhưng với Kỳ là một cột mốc lớn trong đời: Kỳ được sống thật. Bao năm qua Kỳ đã phải mạnh mẽ, can trường để đương đầu với những khó khăn thử thách, để thành công được bao người mơ ước ngưỡng mộ. Sâu bên trong Kỳ vẫn là một cô gái yêu hoa hồng, thèm nghe những lời ngọt ngào, được dựa vào bờ vai vững chãi, mong được hoàng tử của mình nâng niu như nàng công chúa. Kỳ đến với Người ấy là ai không phải đặt mục tiêu nhất định mang về cho mình một nửa, mà Kỳ muốn chứng minh rằng mình có thể bỏ qua cái tên Lý Nhã Kỳ vốn là một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo và cứng cáp, để trở lại một Thanh Nhàn ngọt ngào và sẵn sàng yêu và được yêu, từ nay thoải mái thể hiện cảm xúc của mình".

Lý Nhã Kỳ bất ngờ 'quay xe' sau khi được 'kết duyên' với chàng Việt kiều Đức trong chương trình hẹn hò - Ảnh 2
Lý Nhã Kỳ đến với chương trình không phải để đặt mục tiêu tìm kiếm một nửa còn lại - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nói về mối quan hệ với Thái Khoa sau chương trình hẹn hò, người đẹp cho biết: "Rất cám ơn các chàng trai của Người ấy là ai, đặc biệt là Thái Khoa. Dù không phát triển tình cảm nhưng chúng ta có thể đồng hành như những người bạn tốt ở chặng đường sắp tới. Chúc các khán giả và các fan của Kỳ thật nhiều niềm vui, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người để Lý Nhã Kỳ được sống đúng cảm xúc của mình ngày hôm nay”.

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